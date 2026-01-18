Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子餐廳︳Chip 'n' Dale x 山下菓子美食接福 賀年套餐送限定禮品/必入手Chip 'n' Dale達摩系列

親子
更新時間：09:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-18 HKT

親子餐廳︳山下菓子與Chip 'n' Dale聯乘的期間限定cafe於去年聖誕前夕開幕，並設有以「森林郵差」 為主題的節慶布置！而這間期間限定店與調皮可愛的Chip 'n' Dale剛剛換上新裝，準備跟大家一起送春接福過馬年！即睇一系列Chip 'n' Dale x 山下菓子賀年套餐與農曆新年節日限定周邊精品。

親子餐廳︳Chip 'n' Dale x 山下菓子賀年套餐送限定禮品

走進Chip 'n' Dale的節日小屋，可試試多款靈感源自角色故事與節日主題的限定餐點，甜點、主菜、特飲應有盡有，如集齊齊多個限定角色圖案甜品的「賀年迎春便當盒」，也有「芝士明太子蛋包飯」、「橡實漢堡配薯條」等，均以橡實、樹葉、木紋等元素為靈感，滿足粉絲視覺與味覺。

（圖片來源：山下菓子）
（圖片來源：山下菓子）

同時推出多款賀年套餐，如附有限定贈品全盒及達摩文件夾的「全盒甜品套餐」，也有「賀年團圓四人套餐」等，統統都會送上賀年限定禮品！數量有限，送完即止！

賀年團圓4人套餐禮品 （圖片來源：山下菓子）
賀年團圓4人套餐禮品 （圖片來源：山下菓子）

節日回憶除了停留在味蕾上，還可以帶回家收藏！「角色主題購物專區」將會發售為農曆新年加推的多款Chip 'n' Dale節日限定周邊精品，推出多款Chip 'n' Dale節日限定周邊精品，如Chip 'n' Dale達摩系列、賀年金幣組、角色零食包吊飾等，閃爍紅金色調可令節日氣氛升級！

 

全盒甜品套餐（圖片來源：山下菓子）
全盒甜品套餐（圖片來源：山下菓子）

點擊圖片瀏覽親子餐廳詳情：

Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale@山下菓子
日期：即日起至2月19日
地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 314 - 315號
時間：12:15 - 22:00 （最後入座 19:40）
訂座： https://kingsleycafe.com/collections/cnd-xmassweetpopup-2025 / 6222 9654 （WhatApps）

相關文章︳港威酒店自助餐買一送一低至$206歎雪蟹腿 自助晚餐3.5小時任食龍蝦/阿拉斯加皇帝蟹腿︳親子優惠

 

