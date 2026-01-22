Monchhichi維港海陸嘉年華登陸中環碼頭 8米高巨型Monchhichi+8大遊戲區低至$34 買一送一再送揮春︳親子好去處2026

親子好去處2026︳自從得到BLACKPINK Lisa加持，Monchhichi全球人氣急升！今年這隻萌爆的馬騮仔更會跟各位香港粉絲們過農曆新年，齊齊送蛇迎馬！全港首個Monchhichi維港海陸嘉年華已登陸中環碼頭，由即日起至3月3日將會於維港旁陪大家玩！即刻出發去睇8大遊戲區，加上多個打卡位，還有門票低至$34優惠，另有買一送一加送Monchhichi賀年揮春優惠，即睇親子好去處優惠詳情，以快搶連結手門票喇！

親子好去處2026︳人氣爆登Monchhichi登陸中環碼頭 限期限定嘉年華必玩8大遊戲

全城熱切期待的Monchhichi維港海陸嘉年華將於即日起至3月3日期間，於中環6號碼頭二樓空中花園舉行，從IFC走往碼頭已見兩隻超巨型8米高Monchhichi召喚大家，這對毛茸茸的Monchhichi於晚上更會增設燈光效果，讓大小朋友猶如置身Monchhichi繽紛世界，一同享受奇妙時光。步入天台嘉年華，四圍都是Monchhichi，全都以水手、賀年、嘉年華的繽紛造型現身，粉絲們要把握機會跟他們一一打卡呀！

兩隻超巨型8米高Monchhichi（圖片來源：《親子王》）

嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，包括以香港極具特色的搶包山為主角的近2000呎的充氣迷宮，走入迷宮中心即見「Monchhichi包山」，小朋友可數數有多少個Monchhichi平安包！還有6米高滑輪板面水泡滑梯，走到最高點坐上水泡一滑而下，不止小朋友，連大朋友也大呼「刺激呀！」充氣迷宮及水泡滑梯均加入光影元素，晚上閃亮海濱，為大家帶來不一樣的日夜嘉年華，中環6號碼頭天台是次更是破天荒開放予公眾遊玩，所以要把握機會，盡情拍下IGable相片留念！

Monchhichi維港海陸嘉年華登陸中環碼頭（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

6大攤位遊戲贏獎品 Monchhichi主題渡輪歎茶點

場內還有6個互動攤位遊戲，全部均是嘉年華中最經典且受歡迎的遊戲，當然加插了Monchhichi的可愛造型，考驗大家的眼力、手力、定力與運氣。「百發百中」只要射中「大吉」、「桃花」等中心，即可獲得獎品！

各位擲彩虹高手必玩「飛躍彩虹」，特別獎是賀年版Monchhichi公仔呀！（圖片來源：《親子王》）

各位擲彩虹高手必玩「飛躍彩虹」，特別獎是賀年版Monchhichi公仔呀（根據小編觀察，是全場大獎！）另有「財源滾滾」（小編實測最易中大獎）、「得心應手」、「五彩飛環」等，全部均有機會贏取多達10多款的Monchhichi限量版禮品，如Monchhichi造型咕𠱸、貼紙、毛巾等，保證小朋友也玩得開心。於購票處設有即影即有photo booth、銀幣製作機，購買代幣處亦有Monchhichi限定精品，如揮春、月曆、postcard等，粉絲們萬勿錯過。

大家快快帶家中的Monchhichi去打卡喇！（圖片來源：《親子王》）

Monchhichi這次更與新渡輪合作，穿上可愛水手服、藍白色的船長帽、手執船舵與船錨的Monchhichi，將會於每日來往長洲的Monchhichi主題渡輪等待大家登船，3米高的充氣船長造型Monchhichi更會坐在船頂領航，船內均布滿為這次活動特別設計的Monchhichi 造型裝置，讓大家展開一段沉浸式的Monchhichi之旅。

（圖片來源：IG@monchhichi_officialhk）

【KKday獨家優惠｜買一送一】Monchhichi維港海陸嘉年華全日門票（大小同價）｜星期一至五適用

優惠： 不包含代幣HK$68/2位，平均HK$34/位（原價HK$68/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday獨家優惠】Monchhichi 維港海陸嘉年華全日門票兩張（大小同價）｜連10枚代幣｜送 Monchhichi 賀年揮春一對 （款式隨機 價值HK$38）

優惠：HK$226/每組，平均HK$113/位

購買連結：＞＞按此＜＜

送 Monchhichi 賀年揮春一對 （款式隨機 價值HK$38） （圖片來源：KKday）

【KKday獨家優惠】Monchhichi 維港海陸嘉年華全日門票套票｜連10枚代幣｜Monchhichi限定禮品｜長洲來回船票

優惠：平日（星期一至五），成人HK$288/位、小童/長者 HK$188/位

週末及公眾假期，成人 HK$318/位、小童/長者 HK$218/位

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年1月22日10:00至1月28日23:59

使用日期：2026年1月23日至2026年3月3日

開放時間：

星期一至五: 12:00-22:00（2026 年 2 月18日年初二晚上17:00-22:00 不適用）

星期六至日及公眾假期：12:00-22:00 (2026年2月18日年初二晚上17:00-22:00 不適用)

Monchhichi維港海陸嘉年華

日期：2026年1月16日至3月3日（涵蓋農曆新年、情人節及元宵節）

時間：12:00 -22:00（最後入場時間21：30）

地點：中環6號碼頭二樓空中花園

