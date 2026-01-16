Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角衞理小學國際文化嘉年華 免費參加國際特色市集/低碳遊世界體驗區︳學校開放日

親子
更新時間：11:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:15 2026-01-16 HKT

14校網的學校本周末不乏精彩的活動，基督教資助男女校 —— 北角衞理小學將於周六舉辦「國際文化嘉年華」。學校秉承「本基督精神，發展全人教育」的宗旨，致力透過啟發式教學，培育學生的豐盛生命與國際視野。即睇北角衞理小學國際文化嘉年華活動詳情與參加方法。

北角衞理小學國際文化嘉年華 賺「愛心徽章」玩遊戲

北角衞理小學每年都會舉辦國際文化嘉年華，藉此讓小朋友透過活動認識各文化。今年的國際文化嘉年華將有設「國際藝粹舞台」，上演中西舞蹈、樂器演奏及故事劇場等精彩表演。

北角衞理小學將於1月17日舉辦國際文化嘉年華。（圖片來源：北角衞理小學）
北角衞理小學將於1月17日舉辦國際文化嘉年華。（圖片來源：北角衞理小學）

現場更設有多個互動攤位，讓孩子在玩樂中認識世界文化、學習國際議題，並賺取「愛心徽章」。徽章可用於「國際特色市集」及「低碳遊世界」體驗區，讓小朋友透過平衡車、電競單車等活動，也可使用「愛心徽章」，學習成為關愛世界的領跑員，從多個活動中實踐環保，學懂關愛世界。歡迎家長帶同孩子前來，在愉快的體驗中發展多元潛能。

去年北角衞理小學亦曾舉辦國際文化嘉年華，當日場面熱鬧，吸引校內校外小朋友一齊來玩！（圖片來源：Facebook@北角衞理小學）
去年北角衞理小學亦曾舉辦國際文化嘉年華，當日場面熱鬧，吸引校內校外小朋友一齊來玩！（圖片來源：Facebook@北角衞理小學）

點擊圖片瀏覽去年北角衞理小學國際文化嘉年華精華片段：

北角衞理小學國際文化嘉年華
日期：1月17日（星期六）
時間：09:00 - 13:00
地址：北角百福道2A號
對象：幼稚園學生及家長
查詢：2570 3623（黃鳳屏副校長 / 劉俊謙主任）
報名：https://bit.ly/4aKK7ss

 

北角衞理小學國際文化嘉年華（圖片來源：北角衞理小學校網）
北角衞理小學國際文化嘉年華（圖片來源：北角衞理小學校網）

內容：
．欣賞「國際藝粹舞台」 (中西舞蹈、中西樂器及故事劇場等表演)
．參與「學習成果」及「國際議題」攤位，認識國際文化，了解世界，賺取「愛心徽章」
．於「國際特色市集」及「低碳遊世界」﹙平衡車、電競單車﹚使用「愛心徽章」，學習成為關愛世界的領跑員

點擊圖片瀏覽北角衞理小學校園生活點滴：

圖片來源：Facebook@北角衞理小學

