學費以外 你還需要準備這些支出！升學專家拆解英國升學常被忽略的「隱藏成本」︳海外升學

提及英國升學，費用無疑是家長最關心的核心問題之一，孩子在英國讀書，短則在預科書院讀1-2年，長則由寄宿學校至英國大學，需要讀10年或以上，一個仔細而長遠的財務規劃絕對不可或缺。

對於初接觸英國升學的家長而言，除了學費及基本生活費，其他相關開支往往比較模糊。今次特別邀請到《英識教育》升學顧問Anthony Fung，為大家拆解在英國讀書需要考慮的各項開支，協助家長建立一份更準確、更貼地的「留學財政預算案」！

恆常支出你要知

不少家長在計算英國升學成本時，第一時間自然會聚焦於「學費」。不過，Anthony 指出，學費以外其實尚有多項恆常性支出，必須及早納入財務規劃之中。

監護人費用（Guardianship）

根據英國政府規定，18 歲或以下的國際學生必須有一位居住於英國的合法監護人。若家長並非長居於英國，通常都需要透過專業監護人公司安排，相關費用屬於每年的固定支出，費用約為15,000港元。

交通及機票費用

孩子在英國讀書，每年基本都需要往返英國的機票。除了聖誕節及復活節等長假期外，家長亦需要考慮Half Term Break期間的交通安排。Anthony指出：「英國學校一般分為三個學期，每個學期之間都設有至少一星期的Half Term Break，學生需要暫時離開宿舍。無論學生決定回港與否，還是留英參加活動，都需要為相關交通費用作出預算。」

交流及課外活動費用

與香港情況相似，孩子在英國成長期間，往往會參加不同類型的校外活動或海外交流，例如海外考察團、滑雪團、文化交流活動或私人音樂課、專項運動訓練等。這類費用一般不包含於學費內，但對學生的學習與發展卻十分重要。

（圖片來源：Shutterstock）

預留資金 提防3大不穩定因素

Anthony亦特別提醒家長，在制訂留學預算規劃時切忌「剛剛好」。相反，應以2-3年甚至更長時間作預算基礎，預留充足資金，以應付突如其來的支出。

除了孩子的學習與活動需求，他還特別指出三項可能影響留學成本的不穩定因素：

1. 匯率波動

英鎊與港元的匯率變化，有機會直接推高整體支出。不僅學費，租金、交通及日常生活開支亦會同步上升。

2. 通脹

近年英國生活成本持續上漲，學費、住宿費及日常開支均受到影響，家長需將通脹因素納入長期財務規劃之中。

3. 學費調整

不少英國寄宿學校每年都會調整學費，平均漲幅約為 3–6%。因此，家長在制訂財務預算時，不應只着眼於第一年學費，而是要考慮長遠的持續增幅，未雨綢繆。

（圖片來源：Shutterstock）

獎學金可否減輕經濟壓力？

不少家長亦關心，能否透過獎學金減輕學費負擔。Anthony指出：「獎學金確是一個可以考慮的方向，但家長必須對英國寄宿學校的獎學金抱有實際期望。」

他解釋，英國寄宿學校的獎學金，主要目的是表揚學生在特定範疇的突出表現，而非以家庭經濟狀況作為主要評核準則。常見獎學金類型包括學術、音樂及體育獎學金等。

以 Radley College 為例，該校在13+入學階段設多種獎項，涵蓋學術、藝術、戲劇、創新、音樂及體育等範疇。但這些獎項更偏向能力認可，而非大幅學費減免。

Anthony 強調：「若學生在某些範疇具明顯優勢，獎學金可作為升學策略的一部分，但不應視為留學的主要財務依靠，而且競爭激烈，必須提早準備。」

Radley College （圖片來源：學校官網）

零用錢幾多先夠？

孩子遠赴英國，家長往往既擔心他生活不足，又怕他用錢失控。Anthony 指出，零用錢不只是生活費，更是培養理財能力的重要工具。

由於寄宿學校學費已涵蓋住宿及三餐，零用錢主要用於個人消費及簡單社交活動，例如零食、日用品或周末外出等。

Anthony建議家長可按年齡作以下參考：

低年級（Year 7–9）：主要參與校內活動，每星期大約£30–40已經足夠

高年級學生（GCSE / Sixth Form）：自主性較高，若學校鄰近市區，週末有機會與同學外出用膳或進行簡單的消遣娛樂，每星期大約 £50–70已相對充裕。此外，他建議家長為子女設立 Debit Card（扣帳卡），避免超支或信用風險，並以每週或每月形式與孩子共同規劃開支，逐步培養自我管理能力。

《英識教育》升學顧問Anthony Fung

為孩子做好「前途」與「錢途」部署

想深入了解不同學校的實際開支、獎學金機會，以及為孩子訂立一個更完善的升學財務規劃，誠邀家長親臨2月7日舉辦的「英國升學展」，

屆時，《英識教育》專業升學顧問將即場提供一對一面談，並有 超過 30 間英國寄宿學校、日校及預科書院 進行即場面試及招生，協助子女安心踏出留學第一步。



《英識教育英國升學展》

雲集30間英國寄宿名校｜一對一即場面試｜星級嘉賓拆解升學必勝法

報名連結：https://bit.ly/4b1qaxl

日期：2026年2月7日（六）

時間：上午10：30－下午4：30

地點：九龍香格里拉大酒店宴會大禮堂 (尖東站P1出口步行1分鐘）



