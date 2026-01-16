自閉症Barbie︳全球首個自閉症Barbie 6大特點讓患者「在公仔上看到自己」

自閉症Barbie︳美國玩具製造商Mattel宣布推出全球首個自閉症Barbie公仔，為Barbie多元包容的系列再添新成員。這款公仔與自閉症自我倡導網絡（Autistic Self Advocacy Network, ASAN）合作開發，從關節設計到配飾細節，都真實還原了自閉症譜系人士的生活體驗與支援工具，旨在讓自閉症兒童能在遊戲中找到「自己」，並促進社會的理解與接納。

自閉症Barbie得到家長與患者支持

Mattel全球公仔主管Jamie Cygielman表示：「Barbie一直努力反映孩子眼中的世界，這款自閉症Barbie讓每位孩子都能在遊戲中找到自己。」而ASAN執行總監Colin Killick強調，這個娃娃帶來「自閉症的真實、快樂代表」，希望可幫助年輕自閉症人士感受到被關顧與接納。自閉症Barbie屬於於Fashionistas系列，獲得多位自閉症倡議人士與家長的支持。一名自閉症兒童的母親在社交平台分享，她向自閉症女兒展示這個Barbie時，女兒未經提示便說出「他們造了一個『我』」，令母女甚為感動。

美國玩具製造商Mattel宣布推出全球首個自閉症Barbie公仔。（圖片來源：Mattel）

自閉症Barbie 6大設計細節 真實呈現自閉症經歷

自閉症是一個「譜系」，每個人的表現和支援需求都不同。這款Barbie的設計團隊深入自閉症社群，更特別加入6大特色細節，確保公仔能以真實且尊重的方式呈現。

自閉症作家Ellie Middleton支持自閉症Barbie面世。（圖片來源：IG@elliemidds）

1. 可活動的手肘與腕關節

關節可以完全彎曲，可做出「stimming」（自我刺激）動作，如手部拍打或重複手勢，這樣的設計讓孩子們與Barbie互動時，可表現出與他們相近的情感和感官反應，從而更好地處理感官訊息。這亦增強了公仔的可玩性，讓孩子們能用更符合他們的方式進行遊戲。

自閉症Barbie擁有可活動的手肘與腕關節。（圖片來源：Mattel）

2. 眼神微微側移的設計

這款Barbie的眼神設計成微微側望，真實地反映了部分自閉症人士對眼神接觸的敏感性。許多自閉症譜系的孩子會避免直接目光接觸，而這一特點使Barbie成為他們的共鳴體，更幫助孩子們在遊玩中感到被理解和認同。

自閉症Barbie眼神微微側移的設計反映了部分自閉症人士對眼神接觸的敏感性。（圖片來源：Mattel）

3. 粉紅指尖陀螺（Fidget Spinner）

附有一個粉紅色的指尖陀螺，是一種常見的感官玩具，減壓轉盤有助於紓緩壓力、提升專注力，是常見的減壓轉盤。這不僅有助於自閉症兒童在遊戲中獲得樂趣，還能為他們的情緒管理提供支持。

自閉症Barbie附有一個粉紅色的指尖陀螺，是一種常見的感官玩具。（圖片來源：Mattel）

4. 粉紅降噪耳機（Noise-Canceling Headphones）

Barbie配戴粉紅色耳罩式耳機，代表自閉症人士常用來減少環境噪音、防止感官超載（sensory overload）的重要工具。

自閉症Barbie配戴粉紅色耳罩式耳機，代表自閉症人士常用來減少環境噪音、防止感官超載（sensory overload）的重要工具。（圖片來源：Mattel）

5. 粉紅輔助溝通平板電腦

自閉症Barbie還配備了一部輔助溝通平板電腦，這是一種能幫助她以非語言的方式表達自己和進行溝通的工具。設計不僅強調了自閉症人士可能會使用的不同溝通方式，還讓孩子們更加了解和尊重與其他人的差異。

自閉症Barbie還配備了一部輔助溝通平板電腦。（圖片來源：Mattel）

6. 感官友善服裝設計

自閉症Barbie的服裝也經過精心設計，穿上的紫色直紋A字裙採用了寬鬆剪裁，旨在減少布料與皮膚的接觸，這樣的設計可減低不適感，與對觸覺敏感的自閉症兒童一樣，服飾造型令孩子更有共鳴感。

自閉症Barbie穿上感官友善的服裝。（圖片來源：Mattel）

多樣化Barbie公仔 帶出孩子眼中的世界

Barbie自1959年面世，近年推動多樣化的Barbie公仔，公仔有不同身形、膚色、職業，如有輪椅使用者Barbie，也有唐氏綜合症、失明、配戴義肢、助聽器等設定的角色，Mattel希望透過不同角色設定的Barbie，帶出孩子眼中的世界與想像的可能性，也希望每一名孩子都在Barbie身上看到「自己」。

首款患糖尿病Barbie配備血糖監測儀及胰島素泵。（圖片來源：Mattel）

資料來源：mattel、autisticselfadvocacy

