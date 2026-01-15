慕光英文書院免費近距離接觸兩棲爬蟲動物 全港校園生命教育巡禮體驗標本製作 附參加方法

小朋友都喜歡小動物，近年有些學校會在校園養小貓、小兔，培養孩子的同理心與責任感，而位於觀塘的慕光英文書院更亦設有生態閣，飼養兩棲爬蟲動物。於1月24、25日於慕光英文書院將會舉行「第一屆全港校園生命教育巡禮」，匯聚了各間設有生態閣的先鋒學校，將校園變成大自然教室。家長可帶小朋友免費入場近距離觀察及接觸動物之餘，更有機會親手體驗製作標本，即睇報名方法及活動詳情。

慕光英文書院︳免費標本工作坊 近距離接觸兩棲爬蟲動物

不少家庭因居住環境問題而未能在家中飼養小動物，要親親小動物就要到主題樂園或動物cafe了。如果家裏有小動物控，爸媽可帶他們到觀塘慕光英文書院，參加「第一屆全港校園生命教育巡禮」，這個難得的學界聚會，將匯聚了各間設有生態閣的先鋒學校，將校園變成大自然教室。活動不止是學界交流心得的平台，到時更會舉行嘉許禮，表揚學界在不同範疇的貢獻，還有多個活動適合小朋友玩，記住快快報名參加。

慕光英文書院︳免費標本工作坊 近距離接觸兩棲爬蟲動物（圖片來源：慕光英文書院）

嘉許禮將會頒發「生命教育獎」，以嘉許致力於校內設立生態閣，推動日常生命教育的學校；另外亦有「中華瀕危物種保育計劃」嘉許：表揚學校協助推廣教育中華瀕危物種，以實際行動維護國家生態安全。現場除了可以近距離觀察及接觸兩棲爬蟲動物，更有免費標本工作坊，小朋友可有機會親手體驗標本製作，享受與大自然連結的樂趣，標本工作坊名額有限，需預約，想參加記住即時報名。

（圖片來源：慕光英文書院）

點擊圖片瀏覽慕光英文書院「生態閣」校園點滴：

「平民直資」學校 感受中學校園生活樂趣

位於觀塘區的基督教男女校慕光英文書院由前香港立法局議員杜葉錫恩創辦，以「因材施教，實施全人均衡教育」為辦學宗旨。該校於2013年成功轉為直資學校，本地課程全年學費2,200元起，亦兼備IAL國際課程及特色課程資訊，故擁有「平民直資」之稱。

慕光英文書院有「平民直資」學校之稱。（圖片來源：慕光英文書院）

「第一屆全港校園生命教育巡禮」

日期：1月24、25日

時間：11:00 - 18:00

地點：九龍觀塘功樂道55號-慕光英文書院

注意：免費標本體驗課名額有限，必須預先報名。

報名方法：請即刻 DM @natureherpetology_eduhk

（請先預約，先到先得）

資料來源：慕光英文書院

相關文章︳浸信會沙田圍呂明才小學嘉年華 「沙呂Heart 健康Start」電子運動體驗/攤位遊戲︳學校開放日