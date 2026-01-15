$88澳門船飛優惠 香港往返澳門噴射飛航船票送上網卡 附3大澳門親子好去處

快到農曆新年長假期，跟長輩們拜年後，想趁連假繼續放電暢玩，不如帶小朋友去澳門短遊，正好紓緩一下學習壓力，盡情吃喝玩樂。今日（15日）就有澳門船飛優惠，低至$88就可以坐噴射飛航舒舒服服來回香港與澳門，即睇澳門船飛優惠詳情與噴射飛航購票連結。

親子優惠︳低至$88來回澳門船飛優惠 即日開搶

雖然近日有不少家長都選擇港車北上，經港珠澳大橋去澳門，但坐船去旅行孩子更開心！趁今次優惠即時入手最抵澳門船飛，低至$88就可以買到香港往返澳門來回船票，只需線上預訂好時間，就可到指定碼頭直接取票劃位，不用跟著現場排隊買票！ 另外，亦有夜航澳門船票優惠，再加送AIRSIM無國界上網卡 ，即刻買定澳門噴射飛航船票跟小朋友放假去玩！

$88來回澳門船飛優惠︳親子優惠（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買去送回，低至HK$88/位/程】香港上環出發往澳門外港碼頭｜來回普通艙船票｜送AIRSIM無國界上網卡

優惠：

【平日日航】 星期一至五，晚上6時前開出的航班，HK$88/位/程 （原價HK$175/位/程）

【週末及假日日航】星期六日，晚上6時前開出的航班，HK$95/位/程 （原價HK$190/位/程）

【夜航】所有晚上6時後開出的航班，HK$110/位/程 （原價$220/位/程）

．去程：第一程必須香港出發往澳門外港碼頭

．回程：澳門外港碼頭往香港上環港澳碼頭

*2026 年 3 月31 日為最後有效回程日，2月17日至2月19日不適用

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2026年1月15日10:00至2月1日23:59（售完即止）

使用日期 ： 2026年1月31日至3月31日（2月17日至2月19日不適用）

延伸閱讀：2大免費澳門親子遊推介 坐全球最短程纜車俯瞰澳門市景

想好好放鬆來個澳門親子旅行又懶得規劃行程，就要跟着《親子王》，帶大家去近年翻新的澳門遊樂場放電！

澳門親子遊推介1：澳門科學館 互動體驗學習

小朋友出外參觀都愛東摸西摸，透過不同感官如觸感去體驗與探索周邊事物。要滿足孩子的好奇心，可到澳門科學館慢慢參觀各個展館，邊玩互動遊戲邊體驗裝置，從而認識天文、地理、航海科學、電學、物理力學及生物多樣性等各種知識。

由建築大師貝聿銘設計的澳門科學館極具現代主義風格。（圖片來源：《親子王》）

兒童科學更特別為小學階段的兒童設立，小朋友可以自行探索一系列關於「水」的機關，觀察水的變化和力量，並可透過小朋友間的合作過程，提升社交能力；還有兒童樂園廳，小朋友可觀察及嘗試球的滾動，並於建築工地搬運海綿磚頭，建造理想房屋。如果時間尚可，記得去科學館內的室內遊樂場「兒童世界」，場內劃分了適合2至4歲的幼兒區及適合5至12歲兒童的小童區，需另外購票入場，家長可預先查看是否有合適場次。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽澳門親子遊推介：

澳門科學館

地址：澳門半島孫逸仙大馬路

開放時間： 10:00 - 18:00（逢星期四及農曆年除夕休館，公眾假期照常開放）

門票： 標準票 $50，3 - 17歲及65歲或以上人士 $15，2歲以下幼童免費

兒童世界入場費： 2 - 12歲兒童$35，18歲或以上照顧者免費

查詢：www.msc.org.mo/zh

澳門親子遊推介2：二龍喉公園 特色兒童遊樂場

澳門和香港一樣，近年不斷翻新兒童遊樂設施，讓小朋友玩得更投入，開啟孩子更多潛能。二龍喉公園作為澳門擁有逾65年歷史的老牌公園便是一例，於2023年翻新的新兒童遊樂場以自然叢林探險為主題，適合2至12歲小朋友。

以自然叢林探險作主題的二龍喉公園兒童遊樂場於2023年建造完成，設施仍很簇新。（圖片來源：《親子王》）

場內正中央為木屋滑梯組合與蜂巢滑梯，設施豐富多樣，能同時滿足孩童滑行、躲藏、攀爬等身體發育及玩樂需要。近入口處設有可遮陽避雨的休憩等候區，玩得累了可在此休息。從遊樂場往上走一點有個親親動物區，飼養了兔子、天竺鼠、彌猴和陸龜等，雖不可餵食或觸摸，但由於遊人不多，可輕鬆自在近距離觀看。

（圖片來源：《親子王》）

公園入口處可乘搭全球最短程的「松山纜車」，約兩分鐘便可登上松山市政公園的露天劇場，沿途能俯瞰澳門市景，山上亦設有另一新開的遊樂場，整個園區足可消磨大半天。

公園入口是登山纜車站， 乘纜車可直達松山市政公園亦可鳥瞰整個二龍喉公園。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽澳門親子遊推介：

二龍喉公園

地址：澳門士多鳥拜斯大馬路

兒童遊樂場開放時間： 星期一至五 17:00 - 22:00，星期六 13:00 - 22:00，星期日、幼稚園休假及公眾假期 08:00 - 22:00

動物園公眾參觀時段：星期六及日14:00 - 16:30

纜車開放時間： 08:00 - 18:00（逢星期一休息，如星期一為公眾假期、豁免上班日或補假，則順延至翌日休息）

纜車票價： 單程車票 $2，雙程車票 $3；小童（12歲或以下）、長者（65歲或以上）雙程特別優惠票 $2

澳門親子遊推介3：石排灣郊野公園 親親大熊貓

香港的雙胞胎熊貓姐弟「加加」和「得得」掀起全城熊貓，但要在港一睹牠們的萌萌生活日常，除了要排隊輪候進場，也得付費買門票。

大熊貓館外打卡位置眾多。（圖片來源：《親子王》）

而在澳門大熊貓館位於路環石排灣郊野公園，全年免費入場，不論任何時候都能輕易「親親大熊貓」。而園內還可觀賞到其他動物，如鸚鵡、松鼠猴、環尾狐猴、火烈鳥等，景色也相當優美，而且設置了寬敞的休憩空間和兒童遊樂場，絕對是澳門的隱世好去處。想加深對大熊貓的認識，可參觀樓高兩層的資訊中心，設有展覽區、圖書角及互動區等。而禮品店也比想像中有趣，有多款動物玩偶「外皮」選擇，可即場製作大熊貓或其他可愛動物玩偶帶回家。

澳門大熊貓館內現時有四隻大熊貓居住，建議早上時段前往熊貓會較活躍。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽澳門親子好去處：

石排灣郊野公園

地點：路環石排灣郊野公園

開放時間： 10:00 - 13:00 、14:00 - 17:00（逢星期一休館，如休館日為假期，則順延至翌日休館。）

門票：免費開放

前往方法： 公共巴士15號、21A、25號、26號、26A、50號和59號直接到達公園入口處。由新濠影匯乘的士只需6 - 8分鐘。

相關文章︳片皮鴨點心放題低至$88 2小時任食鮮蝦餃/蟹籽燒賣皇 富臨皇宮加送和味鮑魚/瑤柱灌湯餃︳親子優惠