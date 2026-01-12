英皇同學會小學幼小銜接課程升學主任詳解「小一統一派位」流程+策略 助家長迎接小一派位

隨着升小統一派位臨近，位於中西區的資助男女校英皇書院同學會小學將以Zoom形式舉辦

第二場幼小銜接課程「語言學習啟蒙 × 統一選校策略」。是次活動不僅歡迎幼稚園家長，也鼓勵幼稚園學生一同參與，旨在通過更具體的體驗內容，為家庭提供直接參考。即睇參加方法與課程內容。

升學主任講解「小一統一派位」流程+策略

英皇書院同學會小學於1月17日將會舉行第二場幼小銜接課程「語言學習啟蒙 × 統一選校策略」，是次課程核心內容明確聚焦於兩大實用板塊：

幼小銜接課程「語言學習啟蒙 × 統一選校策略」將由英皇書院同學會小學屈嘉曼校長擔全主講。（圖片來源：英皇書院同學會小學）

1. 英文學習與語言啟蒙：

重點介紹如何通過遊戲、圖像、閱讀與多感官互動等體驗式方法，激發孩子的語言興趣，從而建立穩固的雙語基礎，並培養其自主學習的習慣，，為未來多元學習奠定堅實基礎。

（圖片來源：英皇書院同學會小學）

2. 統一派位選校策略：

升學入學主任將詳解「統一派位」流程與策略，將針對家長在升學季的實際疑問，深入解析統一派位的策略與要點，並提供實用建議，助家長於選校過程中沉著應對，爭取最佳結果。

英皇書院同學會小學（圖片來源：小學概覽）

活動名額有限，先到先得，有興趣的家長可透過以下連結或掃描二維碼報名。此次課程是繼去年11月首場講座後，在統一派位表格提交前的關鍵指導，值得幼稚園家長把握。

（圖片來源：英皇書院同學會小學） ​

幼小銜接課程「語言學習啟蒙 × 統一選校策略」

幼小銜接課程「語言學習啟蒙 × 統一選校策略」

日期：1月17日（星期六）

時間：10:00 - 11:00

主講：英皇書院同學會小學屈嘉曼校長

形式：Zoom，講座開始前會收到學校提供的連結

對象：幼稚園學生及家長

報名：https://bit.ly/4avMlvx

