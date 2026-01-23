海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一3.5小時任食波士頓龍蝦/6大海鮮 連海洋公園門票優惠︳親子優惠

跟小朋友外出用餐最好揀「自助餐」，既不限時又選擇多多，保證大、小朋友都啱口味！今日（23日）香港海洋公園萬豪酒店推出特別優惠，自助餐優惠買一送一夠超值，還可於3.5小時任歎6大海鮮，同行兒童可免費暢玩兒童遊樂天地，更特別推出套票送海洋公園即日門票，還有新年及情人節一樣有優惠！即睇快搶連結帶小朋友去慢慢歎喇！

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐將於1月至3月期間限定供應全新「海洋珍味自助晚餐」任食6大海鮮，必試鮮甜多肉雪場蟹腳、麵包蟹、清蒸龍蝦等，而魚生壽司吧更有深海池魚、赤蝦、油甘魚、北海道帶子、各式壽司卷及手握壽司， 還有多款特色海鮮美饌，如醉海鮮配海藻沙律及話梅汁、法式龍蝦沙律配黑魚子、檸檬芫茜扒吞拿魚、豉油王韭菜花墨魚仔、羅望子茄汁大蝦、蒜蓉牛油焗蟹，也有燒美國安格斯斧頭扒與多款日式燒物，小朋友必食名古屋燒雞翼、日式煎和牛！再吃個白桃烏龍慕絲蛋糕、黑朱古力海鹽榛子慕絲蛋糕、橘子杏桃慕斯蛋糕，完美！

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一（圖片來源：KKday）

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳「環球美饌盛宴自助午餐」亦有優惠，除了有雪場腳蟹、麵包蟹、凍蝦、加拿大青口、大蜆、翡翠螺等凍鎮海鮮，魚生壽司吧還有赤蝦、八爪魚、鯛魚、希靈魚、油甘魚、各式壽司卷、手握壽司等，而熱盆則有西京燒青魚、白酒芫茜煮青口、西西里燴春雞、燒美國牛板腱扒、比利時豬扒，當然必食甜品，如焦糖榛子朱古力蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕、沖繩黑糖紫薯蒙布朗、法國黑朱古力撻！ 無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！

無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜成人買一送一】環球美饌盛宴自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地

優惠：HK$598 起/2 位，人均HK$299起（原價HK$899/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃套票優惠｜低至65折】環球美饌盛宴自助午餐連海洋公園即日門票｜可預定情人節及新年｜免費進入兒童遊樂天地

優惠：

．星期一至五成人HK$698/位，兒童 HK$366/位

．2 月週末價格：星期六至日成人 HK$773/位，兒童 HK$405/位

．3 月週末價格：星期六至日成人 HK$748/位，兒童 HK$392/位

（原價成人 HK$1,085.8/位，兒童 HK$552.8/位）

．特別日子價格： 2月16日：成人 HK$876/位，兒童 HK$442/位（原價成人 HK$1,184.8/位，兒童 HK$585.8/位）

．2 月17日至19日：成人 HK$974/位，兒童 HK$540/位（原價成人 HK$974/位，兒童 HK$540/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

小朋友還可免費進入兒童遊樂天地玩餐飽！（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜成人買一送一】海洋珍味自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地

優惠：HK$934 起/2 位，人均HK$467起（原價HK$900/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃玩樂套票｜低至67折】自助晚餐連海洋公園即日門票｜可預定情人節及新年｜

免費進入兒童遊樂天地

優惠：

．星期一至四：成人 HK$922/位，兒童 HK$478/位

．2 月周五價格：成人 HK$1,039/位，兒童 HK$538/位； 週末價格：成人 HK$1,077/位，兒童 HK$557/位

．3 月周五價格：成人 HK$1,000/位，兒童 HK$518/位；週末價格：成人 HK$1,036/位，兒童 HK$536/位

（原價星期一至五成人 HK$1,393.8/位，兒童 HK$706.8/位；星期六至日成人 HK$1,437.8/位，兒童 HK$728.8/位）

特別日子：2月14日：成人 HK$1,429/位，兒童 HK$624/位（原價成人 HK$1,844.8/位，兒童 HK$805.8/位）

2 月16日至19日：成人 HK$1,180/位，兒童 HK$589/位（原價成人 HK$1,525.8/位，兒童 HK$750.8/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優優惠期（預訂期） ：2026 年 1月 23 日 12：00 至 1月 29日 23：59

用餐日期：2026 年 2月1日至 3月 31 日

用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳 Marina Kitchen

*成人是指12歲及以上；小童是指3至11歲

*以上優惠價已包括原價加一服務費

燒烤風味自助晚餐買一送一

而香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有買一送一優惠，泰國風情燒烤自助晚餐提供凍海鮮，如鱈場蟹腳、鮮大蝦、翡翠螺等；還有泰式紅咖喱炒蟹、香葉炒蜆、香辣魔鬼魚、越南香茅豬扒、泰式南乳燒雞翼、黃薑椰菜花，當然有盲曹、魷魚、鮮蝦、一夜干、波士頓龍蝦、魚柳、鯧魚、雞肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式豬肉腸等燒烤美食。同場還有多款東南亞甜品，如斑斕芒果忌廉蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子慕絲蛋糕、斑斕椰子千層糕、 士多啤梨芝士餅。

香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar燒烤風味自助晚餐買一送一（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠：



【快閃優惠｜買一送一】東南亞燒烤自助晚餐

優惠：

．星期五至日，HK$802起/2 位，人均 HK$401起 (原價 HK$735/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃套票優惠｜低至66折】東南亞燒烤自助晚餐｜可預定情人節及新年｜連海洋公園即日門票｜套票包括一人自助餐及一張當日海洋公園門票

優惠：

．星期五至日成人HK$834/位，兒童 HK$430/位（原價成人 HK$1,272.8/位，兒童 HK$640.8/位）

．特別日子價格：

2 月14日成人 HK$1,189/位，兒童 HK$608/位（原價成人 HK$1,624.8/位，兒童 HK$816.8/位）

2 月16日至19日成人 HK$901/位，兒童 HK$464/位（原價成人 HK$1,272.8/位，兒童 HK$640.8/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃套票優惠｜低至69折】農曆新年燒烤自助午餐（用餐時間 12:00 - 14:30）｜連海洋公園即日門票｜套票包括一人自助餐及一張當日海洋公園門票

優惠：成人 HK$739/位，兒童 HK$419/位（原價 成人 HK$1,074.8/位，兒童 HK$585.8/位）

購買連結：＞＞按此＜＜





優惠詳情:

優惠期（預訂期）：2026 年 1月 23 日 12:00 至 1月 29日 23:59

用餐日期：2026 年 2月 1日至 3月 31 日

用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧

*成人是指12歲及以上；小童是指3至11歲

海灣餐廳購買連結：＞＞按此＜＜

Pier Lounge & Pier Bar購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳港島香格里拉酒店自助餐買二送一再88折 低至$332歎佛跳牆、自助晚餐任食清蒸龍蝦︳親子優惠