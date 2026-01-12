Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 3.5小時任食波士頓龍蝦/6大海鮮 暢玩免費兒童遊樂天地︳親子優惠

親子
更新時間：10:10 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:10 2026-01-12 HKT

跟小朋友外出用餐最好揀「自助餐」，既不限時又選擇多多，保證大、小朋友都啱口味！今日（11日）香港海洋公園萬豪酒店推出特別優惠，自助餐優惠買一送一夠超值，還可於3.5小時任歎6大海鮮，同行兒童可免費暢玩兒童遊樂天地！疊加信用卡優惠，更可最多再減HK$300！即睇快搶連結帶小朋友去慢慢歎喇！

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐將於1月至3月期間限定供應全新「海洋珍味自助晚餐」任食6大海鮮，必試鮮甜多肉雪場蟹腳、麵包蟹、清蒸龍蝦等，而魚生壽司吧更有深海池魚、赤蝦、油甘魚、北海道帶子、各式壽司卷及手握壽司， 還有多款特色海鮮美饌，如醉海鮮配海藻沙律及話梅汁、法式龍蝦沙律配黑魚子、檸檬芫茜扒吞拿魚、豉油王韭菜花墨魚仔、羅望子茄汁大蝦、蒜蓉牛油焗蟹，也有燒美國安格斯斧頭扒與多款日式燒物，小朋友必食名古屋燒雞翼、日式煎和牛！再吃個白桃烏龍慕絲蛋糕、黑朱古力海鹽榛子慕絲蛋糕、橘子杏桃慕斯蛋糕，完美！

親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一（圖片來源：KKday）
親子優惠︳香港海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一（圖片來源：KKday）

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳「環球美饌盛宴自助午餐」亦有優惠，除了有雪場腳蟹、麵包蟹、凍蝦、加拿大青口、大蜆、翡翠螺等凍鎮海鮮，魚生壽司吧還有赤蝦、八爪魚、鯛魚、希靈魚、油甘魚、各式壽司卷、手握壽司等，而熱盆則有西京燒青魚、白酒芫茜煮青口、西西里燴春雞、燒美國牛板腱扒、比利時豬扒，當然必食甜品，如焦糖榛子朱古力蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕、沖繩黑糖紫薯蒙布朗、法國黑朱古力撻！ 無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！

無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！（圖片來源：KKday）
無論自助晚餐或午餐一樣可免費進入兒童遊樂天地暢玩， 食飽飽放電一流！（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜成人買一送一】環球美饌盛宴自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地 
用餐時間：12:00-14:30
優惠：HK$598 起/2 位，人均HK$299起（原價HK$899/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜成人買二送一】環球美饌盛宴自助午餐｜免費進入兒童遊樂天地
用餐時間： 12:00-14:30
優惠：HK$1,146 起/3 位，人均HK$382起（原價HK$548/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

小朋友還可免費進入兒童遊樂天地玩餐飽！（圖片來源：KKday）
小朋友還可免費進入兒童遊樂天地玩餐飽！（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜成人買一送一】海洋珍味自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地 
用餐時間：18:00-21:30：2月16日首輪 17:45–19:45，次輪 20:00–22:30 
優惠： HK$934 起/2 位，人均HK$467起（原價HK$900/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜成人買二送一】海洋珍味自助晚餐｜免費進入兒童遊樂天地 
用餐時間：18:00-21:30：2月16日首輪 17:45–19:45，次輪 20:00–22:30 
優惠： HK$1,791 起/3 位，人均HK$597起（原價HK$900/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期（預訂期） ：2026 年 1月 12 日 12：00 至 1月 18 日 23：59 
用餐日期：2026 年 1月 13日至 2月 28 日 
用餐地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳 Marina Kitchen

購買連結：＞＞按此＜＜

燒烤風味自助晚餐買一送一

而香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有買一送一優惠，泰國風情燒烤自助晚餐提供凍海鮮，如鱈場蟹腳、鮮大蝦、翡翠螺等；還有泰式紅咖喱炒蟹、香葉炒蜆、香辣魔鬼魚、越南香茅豬扒、泰式南乳燒雞翼、黃薑椰菜花，當然有盲曹、魷魚、鮮蝦、一夜干、波士頓龍蝦、魚柳、鯧魚、雞肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式豬肉腸等燒烤美食。同場還有多款東南亞甜品，如斑斕芒果忌廉蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子慕絲蛋糕、斑斕椰子千層糕、 士多啤梨芝士餅。

香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar燒烤風味自助晚餐買一送一（圖片來源：KKday）
香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar燒烤風味自助晚餐買一送一（圖片來源：KKday）

 

點擊圖片瀏覽親子優惠：

【快閃優惠｜買一送一】東南亞燒烤自助晚餐 
用餐時間：星期五至六 18:30 - 22:00；星期日 18:00 - 22:00 
優惠：星期五至日，HK$802起/2 位，人均 HK$401起（原價 HK$735/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送一】東南亞燒烤自助晚餐 
優惠：星期五至日，HK$1,536起/3 位，人均 HK$512起（原價 HK$735/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜
 
優惠詳情: 
優惠期 （預訂期）： 2026 年 1月 12 日 12:00 至 1月 18 日 23:59
用餐日期：2026 年 1月 13日至 2月 28 日
用餐地點：
．黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧
．黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳 Marina Kitchen
*以上優惠價已包括原價加一服務費

海灣餐廳購買連結：＞＞按此＜＜
Pier Lounge & Pier Bar購買連結：＞＞按此＜＜ 

相關文章︳沙田萬怡酒店聖誕自助餐第2位加$12 歎法國生蠔/火雞/鱈蟹腳/任飲酒水 農曆新年歎賀年菜︳親子優惠

 

