親子餐廳2026︳限定Y2K美式派對 b.o.t.h. by Texas Burger × Esther Bunny粉紅士多啤梨奶蓋班戟

親子餐廳2026︳由美籍韓裔插畫家Esther Kim創作的Esther Bunny，擁有可愛大耳朵與水汪汪大眼睛，少女心滿滿的粉紅Bun於今個冬天來到美式餐廳b.o.t.h. By Texas Burger，以標誌性的「Love Yourself」粉紅色為寒冬帶來絲絲暖意，還會帶來全新期間限定分享菜式、甜品及特飲，與充滿驚喜打卡位及獨家紀念品。這次聯乘更會捐出部分收益以支援大埔災民，即睇期間限定美食與打卡位。

親子餐廳2026︳b.o.t.h. by Texas Burger × Esther Bunny限定Y2K美式派對

一到店即見身穿粉紅色美式餐廳侍應短裙配純白荷葉邊圍裙的1.8米高Esther Bunny！店內隨處可見Esther Bunny的粉紅身影，就連餐單也以美式復古設計為主題。於這次聯乘中，b.o.t.h. by Texas Burger還將會捐出部分收益以支援大埔災民，讓正能量和愛由餐桌延伸至社區。同時，凡惠顧任何一款Esther Bunny主食或甜品，就可免費於餐廳與Esther Bunny裝飾打卡拍攝即影即有照片連特製相框，同時獲Esther Bunny美式復古餐廳造型貼紙。

1.8米高的Esther Bunny邀請大家來用餐！（圖片來源：b.o.t.h. by Texas Burger）

這次驚喜聯乘特別推出七款全新期間限定菜式、甜品及特飲，於經典美式美食中加入粉紅美學。「復古三色『Bun』」的竹炭黑堡裹着手撕豬，而豆奶白堡則以唐揚比目魚做主角，還有經典美式德州BBQ牛肉漢堡，大、小朋友可以開心share。「粉紅大頭蝦配紅菜頭忌廉意粉」以香煎鮮蝦配以裹着濃醇紅菜頭忌廉醬的意粉，為味蕾帶來清甜奶香滋味。煎帶子配西班牙辣香腸牛油果多士以自家專屬配方特製的酸種黑麥包多士疊着煎至微焦的香甜帶子，配合風味濃烈的西班牙辣香腸，口感豐富多重。

幸福荔枝椰奶凍小福 配 士多啤梨奶蓋班戟 $138（圖片來源：b.o.t.h. by Texas Burger）

點擊圖片瀏覽親子餐飲詳情：

喜愛吃甜品的朋友必試「幸福荔枝椰奶凍小福配士多啤梨奶蓋班戟」，除了有Esther Bunny「招牌甜點」的士多啤梨奶蓋班戟，上面的「小福」由大福專門店Just for mochi全人手自家製作，無油少糖無添加，內有荔枝芝士內餡，清甜Q彈。特飲包含「濃醇快樂士多啤梨奶昔」及「清爽西柚泡泡梳打」，前者細滑濃稠，後者酸甜開胃清爽，每一口均滿溢着療癒的滋味。活動期間更特別出售Esther Bunny盲盒，包含多款Esther Bunny造型角色，每次打開都令人喜出望外，絕對是收藏粉絲及打卡愛好者必入手單品。

活動期間更特別出售Esther Bunny盲盒，包含多款Esther Bunny造型角色，每次打開都令人喜出望外，絕對是收藏粉絲及打卡愛好者必入手單品。（圖片來源：b.o.t.h. by Texas Burger）

b.o.t.h. by Texas Burger

時間：11:30 - 22:00

地址：

•九龍灣偉業街33號德福廣場2期5樓510 - 513號舖

•屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓3227 - 3228號舖

•荃灣大壩街4 - 30號荃灣廣場L3樓337號舖

查詢： 2388 3239 （九龍灣店）、5626 8534 （屯門店）、3705 2955 （荃灣店）



