兒童肥胖｜英國9點前禁播垃圾食物廣告減兒童超重風險 附3方法避免孩子沉迷垃圾食物

兒童肥胖｜隨著生活方式的變化和飲食習慣的演變，兒童肥胖問題已成為全球關注的焦點。近年來，英國政府採取了一系列措施，旨在減少兒童的超重率及相關健康問題，早前更宣布禁止電視及網路於指定時段播放垃圾食物廣告，為減少兒童肥胖率措施的一部分，希望禁令能每年將英國兒童於飲食中攝取的卡路里減少多達72億。

英國新推禁令 限播放垃圾食物廣告

根據英媒報道，英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）早前發表新聞公布，全面禁止在晚間九時之前的電視廣告中播放不健康食品，並且全天禁止在網路上播放相關廣告。這項政策的目的在於保護兒童免受有害廣告的影響，由治療疾病轉向預防疾病，幫助他們建立更健康的飲食習慣。

在英國，小學入學時，22.1%的兒童就已經超重或肥胖，畢業時這一比例更是高達35.8%；此外，不良的飲食習慣亦引起兒童蛀牙問題，更成為5至9歲兒童住院的主要原因。兒童肥胖問題已成為英國醫療上的壓力，據估算，兒童肥胖問題為英國國民保健署（NHS）每年帶來高達110億英鎊的醫療支出。

英國不少小學生有超重或肥胖問題。（資料圖片／圖片來源：Freepik）

政府估計，這項政策將有助每年從兒童飲食中減少多達72億卡路里，減少約2萬名肥胖兒童，而隨時間推移，政策將帶來約20億英鎊的健康效益。有數據顯示，廣告會影響兒童的飲食取向和進食時間，並影響他們的飲食偏好，從而增加肥胖及相關疾病的風險。英國衛生部長Ashley Dalton表示，除了以上措施，亦會賦予地方當局權力，阻止快餐店於學校附近開設分店，以助解決兒童肥胖問題。

英國糖尿病協會負責人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要風險因素，限制垃圾食品廣告可以幫助保護孩子的健康，預防年輕人患上2型糖尿病等疾病的風險。（資料圖片／圖片來源：Freepik）

此舉得到不少關注健康問題的協會支持，如英國糖尿病協會負責人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要風險因素，限制垃圾食品廣告可以幫助保護孩子的健康，預防年輕人患上2型糖尿病等疾病的風險；而英國癌症研究中心高級政策經理Malcolm Clark則指出肥胖和超重至少會導致13種不同類型的癌症，而且兒童時期肥胖的人成年後也更容易患上肥胖症此行動可令孩子飲食更健康，降低未來罹癌的風險。

府估計，這項政策將有助每年從兒童飲食中減少多達72億卡路里，減少約2萬名肥胖兒童。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

除了垃圾食物廣告禁令，英國早於2016年實施了軟性飲料稅（Soft Drinks Industry Levy），向含高糖量飲料的生產商及進口商徵收較高的稅率，推動企業調整飲品配方，令飲品變得低糖健康。同時軟性飲料稅也擴大至更多產品，如禁止向16歲以下兒童銷售高咖啡因能量飲料等。一系列措施將進一步加強保護兒童，有助於建立人健康的飲食習慣。

爸媽又有何方法減少孩子過量進食垃圾食物呢？（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

3個方法減少孩子沉迷垃圾食物 助養成健康飲食習慣

除了政策上的改變，家長在家也可以透過一些實際方法來幫助孩子減少對垃圾食物的沉迷，養成健康飲食習慣：

1. 建立「家中零食清單」規則

與孩子一起訂定家中只買健康零食的清單，例如新鮮水果、堅果、無糖乳酪、蔬菜條配自家製醬汁。當孩子想吃薯片時，可引導他從清單中選擇替代品，慢慢改變口味偏好。亦可跟他們一起去超市，讓孩子參與選擇健康食品，增強他們的主動性和興趣。同時要記住，父母以身作則，減少吃垃圾食物！

帶孩子一起去購物，增加對健康食物的興趣。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

2. 教育飲食知識

與孩子分享食物的營養價值，讓他們了解健康飲食的重要性。可以通過有趣的方式，比如製作簡單的營養表格，讓孩子參與了解不同食物的健康益處。同時當看到垃圾食物廣告時，可一起討論：「這個飲料看起來很甜，但其實糖分很高，我們試試自己加檸檬片調味好嗎？」透過互動，讓孩子學會批判性思考，不易被誘惑。

與孩子分享食物的營養價值，讓他們了解健康飲食的重要性。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

3. 用「獎勵系統」轉移注意力

少用食物作獎勵，改用活動或小禮物，例如「這周多吃蔬菜，就一起去公園玩新遊戲」同時鼓勵孩子參與煮食過程，一起做健康版薄餅或水果沙律，讓他們對自家食物產生興趣，自然減少對加工零食的渴望。

與孩子一起製作健康版食物。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

資料來源：www.gov.uk



