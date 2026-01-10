Chiikawa Baby香港期間限定店 2大打卡位+日本直送Baby造型Chiikawa主題商品︳親子好去處

各位Chiikawa粉絲請準備打開「銀包」，帶同軟糯萌爆的Chiikawa Baby日本直送主題商品回家！Chiikawa Baby香港期間限定店終於登陸香港，於1月23日至3月2日在旺角MOKO新世紀廣場登場，最驚喜是「Chiikawa Baby」第2彈新品將會與日本同步發售！率先睇必掃限定商品與打卡位，到時搶先去入手喇！

親子好去處︳Chiikawa Baby香港期間限定店打卡位+Chiikawa主題商品

Chiikawa Baby香港期間限定店作為日本官方巡迴快閃店的其中一站，到時將會重塑日本官方巡迴快閃店場景，讓大家一秒置身於Chiikawa Baby的可愛空間，一邊掃貨一邊打卡！佔地近2,000呎的日本授權Chiikawa Baby香港期間限定店特別打造兩大可愛打卡位，當中最矚目的必然是巨型BB床場景 —— 吉伊卡哇、小八與兔兔以Baby造型登場，位位都戴上口水巾、坐在小馬桶上，實在太kawaii！還有以Chiikawa Baby漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色合影，被滿滿幸福感包圍。

椰菜兔兔公仔吊飾（圖片來源：官方圖片）

最叫粉絲期待當然是是1月23日將有全新「Chiikawa Baby」第2彈新品，更與日本同步發售！店內亦會有多款日本直送主題商品，全員將「變身」為可愛寶寶造型公仔，戴着口水巾與包着毛巾布的Chiikawa Baby款款都很可愛，還有變成椰菜的兔兔，令人心都融化！

Chiikawa Baby公仔吊飾（圖片來源：官方圖片）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

Chiikawa Baby香港期間限定店

日期：1月23日 - 3月2日

時間：11:00 - 21:00 （最後進場時間為20:30）

地點：旺角MOKO新世紀廣場地下中庭

付款方式： 支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。

