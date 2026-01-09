Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

14校網熱門小學滬江小學「童趣童樂‧中華體藝嘉年華」 攤位遊戲/親子工作坊/學生表演︳小一入學26/27

更新時間：15:14 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:14 2026-01-09 HKT

滬江小學為東區14校網的資助男女校，秉承「全人教育」精神及「信、義、勤、愛」校訓，培養學生五育均衡發展，引導他們從群體生活中學習辨別是非、建立正確價值觀，並發揮潛能，鍛煉自學、自律、自尊、自信、自立、自強的能力。滬江小學不僅重視學術，並推行資優教育，認同「資優教育普及化、普及教育資優化」的理念，更推行STEAM課程等活動，讓學生在愉快環境中全面成長。學校將舉辦「童趣童樂‧中華體藝嘉年華」，家長可趁機帶孩子參觀學校，透過遊戲更了解小學生活。

小一入學26/27︳14校網熱門小學滬江小學辦嘉年華 

滬江小學強調興趣為本，自設校本課程切合不同學生的程度，不同科目更有獎勵計劃及多元活動，如體育科的「一人一繩計劃」、人文科的「全方位學習日」、中文的「校本中華文化及文學課程」、祝藝科的「中國服飾製作體驗課程」等，近年更加強STEAM+跨課程課程，將常識科、科學科、電腦科融會乎學習。學校在學術與課外表現出色，升中成績優異。根據近年數據，約70%畢業生升讀英文中學，當中包括誕生2025年DSE終極狀元的香港中國婦女會中學、張祝珊英文中學、嘉諾撒書院等名校，也有學生入讀拔萃女書院、聖保羅男女中學等受歡迎直資學校。

小一入學26/27︳14校網熱門小學滬江小學辦嘉年華 （圖片來源：《親子王》）
小一入學26/27︳14校網熱門小學滬江小學辦嘉年華 （圖片來源：《親子王》）

「童趣童樂‧中華體藝嘉年華」以「中國藝術」與「體育」為主題，展現學生在青花瓷、水墨畫、書法、花式跳繩、閃避球等多元範疇的學習成果。嘉年華旨在營造愉快學習環境，推動親子共融，傳揚傳統文化，並實踐學校五育均衡的發展理念。歡迎家長攜同子女前往參與，透過豐富的攤位遊戲、親子工作坊及學生表演，讓孩子親身體驗中華文化與體藝之美，共度一個充滿趣味與意義的周末。

滬江小學「童趣童樂‧中華體藝嘉年華」以「中國藝術」與「體育」為主題。（圖片來源：滬江小學）
滬江小學「童趣童樂‧中華體藝嘉年華」以「中國藝術」與「體育」為主題。（圖片來源：滬江小學）

點擊圖片瀏覽滬江小學活動詳情：

 

滬江小學 童趣童樂‧中華體藝嘉年華
日期：1月17日（星期六）
時間：10:30 - 16:00
地址：香港鰂魚涌康盛街14號
報名：＞＞按此＜＜

