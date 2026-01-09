室內遊樂場Momoland買一送一 1大1小$75三分店任選暢玩動感遊戲館/賽車/打地鼠遊戲機︳親子好去處

室內遊樂場︳天氣寒冷，周末想帶小朋友去放電，最好還是躲在室內暢玩最暖笠笠！今日（9日）有室內遊樂場優惠，於將軍澳坑口、北角、荃灣西店均有分店的Momoland Play House推出買一送一優惠，一大一小只需$75就可暢玩7,000至12,000平方呎室內遊樂場，內有適合零至16歲的玩意，一個價錢任玩各類射擊、賽車、打地鼠遊戲機，也有未來運動場可玩霓虹光影體能競技遊戲。即睇室內遊樂場優惠詳情與購連結。

親子好去處︳室內遊樂場Momoland Play House買一送一

Momoland Play House室內遊樂場佔地 7,000至12,000平方呎，於將軍澳坑口、北角、荃灣西店均有分店，為0至16歲的小朋友提供遊樂空間，幼兒到青少年都可以在這裏找到樂趣。室內遊樂場分區設計滿足不同年齡層發展需求：0–3歲：感官探索區、軟墊安全空間；4–8歲：互動角色扮演、創意建構區；9–16 歲：科技體感遊戲、團隊挑戰關卡，為小朋友帶來主題化沉浸體驗。

親子好去處︳室內遊樂場Momoland Play House買一送一（圖片來源：KKday）

每間分店擁有獨特主題與設施組合，例如動感遊戲館可任玩各類射擊、賽車、打地鼠遊戲機；於未來運動場則可融入霓虹光影的體能競技，讓小朋友可於「學習中遊戲、遊戲中學習」 培養創造力、社交力與解難能力。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

【快閃優惠｜Momoland Play House｜買一小時送一小時】室內遊樂場1小時1大1小入場門票｜坑口店及北角店適用

優惠：HK$150 兩小時，平均HK$75/小時，人均HK$37.5（原價HK$150/小時）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜Momoland Play House｜HK$120/小時】1 大1小室內遊樂場門票｜坑口店及北角店適用

優惠：HK$120/小時，人均HK$60（原價HK$150/小時）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【優惠｜Momoland Play House｜送HK$20優惠券】1大1小室內遊樂場門票｜三間分店適用｜坑口店｜荃灣西店｜北角店

優惠：HK$150/小時，人均HK$75，送HK$20優惠券（原價HK$150/小時）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年1月9日10:00至1月15日23:59

憑證兌換期限：需要按照預訂日期及當天開放時間內兌換，逾期失效

地址：

．坑口店：將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185-B23

．北角店：北角渣華道123號北角匯二期 2 樓 212-213 號鋪

．荃灣西店：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2108至2115號＆2129A至2131號

相關文章︳九龍免費遊樂場17大推介 茶果嶺海濱公園/啟德五行童樂園/大角咀海輝道公園︳親子好去處