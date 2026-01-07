沙田萬怡酒店聖誕自助餐第2位加$12 歎法國生蠔/火雞/鱈蟹腳/任飲酒水 農曆新年歎賀年菜︳親子優惠

轉眼間快到農曆新年，想為團年飯增添新意，可選擇一家人去吃自助餐，現在不少自助餐會特別為農曆新年增設賀年菜式，就如今日（7日）中午12點有快閃優惠的沙田萬怡酒店，自助餐優惠加$12多1位，還有買一送二優惠，低至$168就可以吃自助餐絕對超值。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$168歎生蠔

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔，自助晚餐更有兩款可選。而「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐除了有冰鎮海鮮如鮮蝦、白蝦、紐西蘭青口，亦有 現點現切的烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，也有馳名沙田雞粥，當然少不了有多款甜品，如自製豆腐花、薑汁鮮奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

至於「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐更有鮮蟹、鱈蟹腳、麵包蟹，最啱蟹王；另有三文魚、紅蝦等多款刺身及壽司，還有蠔皇鮑魚扣鵝掌、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤，甜品就有小朋友最愛的朱古力噴泉、即製梳乎厘班戟、朱古力香蕉窩夫，更可任飲啤酒、紅酒、白酒、日本清酒，每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻呢！

為慶祝農曆新年，於2月17至19日將有新年自助午餐及自助晚餐，除了有季節限定新鮮即開法國生蠔，午餐更特別加推鱈蟹腳、鮮蟹，亦會於午餐及晚餐加入多款賀年菜式，如發財蓮藕大利湯、金雞報喜（黃油貴妃雞）、橫財就手（紅燒元蹄）、三代同堂（蝦子蝦乾蝦仁小炒王）、金銀滿屋（金沙海王炒飯）、歲歲平安（曹公上齋煲）、賀年酥餅等。

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【快閃優惠 - HK$399/位｜4位起】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：星期一至四適用 成人HK$399/位 (原價：成人HK$812/位)

購買連結：＞＞按此＜＜



【快閃優惠 - 加HK$12多1位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞

粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：星期一至五，公眾假期除外 成人HK$450/2位，平均HK$225/位（原價：成人HK$876/2位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 加HK$12多1位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國

鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：星期一至四，公衆假期及前夕除外：第一位HK812＋HK$12多一位，即HK$824/2 位，平均HK$412/位 (原價：成人HK$1,624/2位)

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 - 買一送二，2成人與一位3-11歲小童同行】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐｜

任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：星期五至日，公衆假期及前夕， HK$1,007/3位，平均HK$336/位 (原價：HK$2,293/3位)

*成人是指12至59歲，兒童是指3至11歲

購買連結：＞按此＜＜

【快閃優惠 - 買一送二，2成人與一位3-11歲小童同行】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐｜任食法國生蠔、鱈蟹腳、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤、啤酒任飲

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期六、日及公眾假期HK$660/3位，平均HK$220/位 (原價：HK$1,556/3位)

*成人是指12至59歲，兒童是指3至11歲

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年1月7日12:00至2026年1月13日23:59

用餐日期： 2026年1月8日至2月28日

地址：新界沙田安平街 1 號2樓

＊以上優惠價已包括加一服務費