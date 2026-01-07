Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田萬怡酒店聖誕自助餐第2位加$12 歎法國生蠔/火雞/鱈蟹腳/任飲酒水 農曆新年歎賀年菜︳親子優惠

親子
更新時間：11:59 2026-01-07 HKT
發佈時間：11:59 2026-01-07 HKT

轉眼間快到農曆新年，想為團年飯增添新意，可選擇一家人去吃自助餐，現在不少自助餐會特別為農曆新年增設賀年菜式，就如今日（7日）中午12點有快閃優惠的沙田萬怡酒店，自助餐優惠加$12多1位，還有買一送二優惠，低至$168就可以吃自助餐絕對超值。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$168歎生蠔

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔，自助晚餐更有兩款可選。而「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐除了有冰鎮海鮮如鮮蝦、白蝦、紐西蘭青口，亦有 現點現切的烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，也有馳名沙田雞粥，當然少不了有多款甜品，如自製豆腐花、薑汁鮮奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

至於「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐更有鮮蟹、鱈蟹腳、麵包蟹，最啱蟹王；另有三文魚、紅蝦等多款刺身及壽司，還有蠔皇鮑魚扣鵝掌、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤，甜品就有小朋友最愛的朱古力噴泉、即製梳乎厘班戟、朱古力香蕉窩夫，更可任飲啤酒、紅酒、白酒、日本清酒，每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

為慶祝農曆新年，於2月17至19日將有新年自助午餐及自助晚餐，除了有季節限定新鮮即開法國生蠔，午餐更特別加推鱈蟹腳、鮮蟹，亦會於午餐及晚餐加入多款賀年菜式，如發財蓮藕大利湯、金雞報喜（黃油貴妃雞）、橫財就手（紅燒元蹄）、三代同堂（蝦子蝦乾蝦仁小炒王）、金銀滿屋（金沙海王炒飯）、歲歲平安（曹公上齋煲）、賀年酥餅等。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【快閃優惠 - HK$399/位｜4位起】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：星期一至四適用 成人HK$399/位   (原價：成人HK$812/位)
購買連結：＞＞按此＜＜
 
【快閃優惠 - 加HK$12多1位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞
粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠：星期一至五，公眾假期除外 成人HK$450/2位，平均HK$225/位（原價：成人HK$876/2位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠  - 加HK$12多1位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國
鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
用餐時間：18:00 - 21:30 
優惠：星期一至四，公衆假期及前夕除外：第一位HK812＋HK$12多一位，即HK$824/2 位，平均HK$412/位  (原價：成人HK$1,624/2位)
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠  - 買一送二，2成人與一位3-11歲小童同行】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐｜
任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻 
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：星期五至日，公衆假期及前夕， HK$1,007/3位，平均HK$336/位 (原價：HK$2,293/3位) 
*成人是指12至59歲，兒童是指3至11歲 
購買連結：＞按此＜＜

【快閃優惠  - 買一送二，2成人與一位3-11歲小童同行】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐｜任食法國生蠔、鱈蟹腳、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤、啤酒任飲
用餐時間：12:00 - 15:00
優惠：星期六、日及公眾假期HK$660/3位，平均HK$220/位 (原價：HK$1,556/3位) 
*成人是指12至59歲，兒童是指3至11歲 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026年1月7日12:00至2026年1月13日23:59 
用餐日期： 2026年1月8日至2月28日 
地址：新界沙田安平街 1 號2樓 
＊以上優惠價已包括加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
14小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
4小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
15小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
23小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
3小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
4小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
2小時前