東華三院蔡榮星小學 「小一統一派位」選校策略及學校簡介會 附報名方法︳小一入學26/27

位於沙田水泉澳邨的東華三院蔡榮星小學，於2018年在沙田美林邨啟辦，直至2023年，搬至位於水泉澳邨的新落成永久校舍，雖位處至被稱為「孤島」的水泉澳邨，但因逐漸建立起良好的教育口碑，學校近年收生甚為不俗，邨外孩子都不畏「爬山」來就讀。想更了解這間突破性的屋邨小學，就要參加於1月11日舉辦的兩場東華三院蔡榮星小學 「小一統一派位」選校策略及學校簡介會，即睇報名方法及活動詳情。

東華三院蔡榮星小學硬件媲美直資學校

東華三院蔡榮星小學於沙田水泉澳邨的校舍佔地達9,000平方米，環境優越，校舍被山巒環繞，靜謐宜人，为小朋友提供理想的學習及成長氛圍。寬廣的校舍媲美直資學校，當中包括科探實驗室及STEAM Zone，也有能遠眺翠綠山林的圖書館。學校強調全面發展教育理念，設立「全球公民課程」，致力令學生獲得更全面的國際視野和全球化思維，以培養學生具備「明日領袖」的特質，。也特別重視英語教學，營造沉浸式英語環境，為升中做裝備。

（圖片來源：東華三院蔡榮星小學校網）

97%畢業生獲派首三志願

在升中表現方面，學校雖創校不久，但成績亮眼，2024-2025 年度第四屆畢業生中學派位成績理想，獲派首三志願為97%，獲派中學如拔萃男書院、英華書院、聖保羅書院、匯基書院（東九龍）、喇沙書院、聖公會林護紀念中學、沙田崇真中學、聖公會曾肇添中學、浸信會呂明才中學等，，顯示學校為升中奠定堅實基礎。

（圖片來源：fb@東華三院蔡榮星小學）

點擊圖片瀏覽東華三院蔡榮星小學校園點滴：

對這所突破性的屋邨小學有興趣？學校將於一月主辦兩場「統一派位」選校策略及學校簡介會，到時家長與孩子可以參觀學校，孩子也可以體驗一下小學生活，記得報名啦！

（圖片來源：東華三院蔡榮星小學校網）

東華三院蔡榮星小學學校簡介會

日期及時間：

第一場 2026年1月11日（星期日）10:00 - 12:30

第二場 2026年1月17日（星期六）14:00 - 16:30

地址：沙田博泉街19號

報名：https://bit.ly/3YvGoYc

