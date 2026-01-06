尖沙咀太子酒店自助餐半價 低至$371歎阿拉斯加帝王蟹 $233歎3.5小時海鮮周末早午餐任食龍蝦︳親子優惠

想一站式跟孩子喝玩樂，可以到尖沙咀，爸媽可以去shopping之餘，尖沙咀也有不少適合孩子放電的好去處，如香港樂高探索中心，也可跟小朋友到西九文化區走走參觀展覽。出發去玩前，可以快閃優惠歎個太子酒店海鮮周末早午餐，低至$233就可以舒舒服服食足3.5小時，更可任食龍蝦呢！另有 「極尚海陸燒烤自助晚餐」，低至$371即可歎阿拉斯加帝王蟹，小朋友也可盡情吃雙層朱古力蛋糕，睇自助餐優惠快搶連結，去盡情食海鮮！

親子優惠︳尖沙咀太子酒店SAVVY自助餐低至$233

「周末海鮮早午餐」有冰鎮海鮮如龍蝦、雪蟹、小龍蝦、青口，另有即席烹調的燒澳洲牛肉配燒肉汁及芥末、香辣烤三文魚、黑松露奶油醬長通粉等，甜品同樣多款式，必試雙層朱古力蛋糕、雜莓夏洛特、抹茶荔枝蛋糕、無花果奶凍、黑芝麻豆腐花、芒果柚子西米布丁、藍莓芝士蛋糕、椰子覆盆子蛋糕、芝士蛋糕布丁 等，也可大歎熱檸檬草飲料和 DIY泰式飲料等特飲，好chill呀！

（圖片來源：KKday）

而平日半自助午餐就可選一款主食，選擇有： 即切原條燒澳洲牛肉配扒意大利青瓜、泰式辣椒膏炒牛肉配白飯、泰式辣椒膏炒牛肉配白飯、粟米青衣魚塊配白飯、彩椒薯仔炆鴨胸配黑椒汁及白飯、南瓜意大利飯配巴馬臣芝士片、韓式烤牛肋骨配白飯、韓式烤牛肋骨配白飯、泰式紅咖哩蝦配白飯、香葉蘿蔔炆牛肋條配白飯，再配上自助頭盤及茗茶。

（圖片來源：KKday）

自助晚餐盡情食阿拉斯加帝王蟹

至於SAVVY「極尚海陸燒烤自助晚餐」則提供阿拉斯加帝王蟹、龍蝦、雪蟹、海蝦、海螺等冰鎮海鮮，還有多款刺身如三文魚、吞拿魚、甜蝦、劍魚，也有即席烹調烤阿拉斯加帝王蟹、燒澳洲牛肉配燒肉汁、燒鮑魚香葱醬、鐵板龍蝦鉗、鐵板鴨肝等；甜品款式非常豐富，如子酒店藍莓芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、朱古力魔鬼蛋糕、蜂蜜檸檬牛油蛋糕、茉莉芒果慕斯等，有個「甜品胃」的媽媽就要慢慢歎。自助晚餐更有冰鎮果汁、罐裝飲料、熱檸檬草飲料和DIY泰式飲料無限暢飲，小朋友還可以棉花糖、士多啤梨、手指餅、菠蘿、彩虹碎糖、餅乾碎、花生碎、小熊軟糖等於朱古力噴泉沾上滿滿的朱古力、大滿足呀！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃｜低至5折】SAVVY 極尚海陸燒烤自助晚餐

用餐時間：星期三至六及公眾假期前夕：18:30 - 22:00

優惠：5折：成人HK$455/位 ； 6折：成人HK$531/位 ；小童HK$305/位

*已包括原價加一服務費 （原價：成人HK$834/位；小童HK$559/位）

*小童適用年齡：3至11歲

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜低至5折】SAVVY週末海鮮早午餐

用餐時間：星期六、日及公眾假期：11:30 - 15:00

優惠：5折：成人HK$323/位 ； 6折：成人HK$377/位 ；小童HK$233/位

*已包括原價加一服務費 (原價：成人HK$592/位；小童HK$427/位)

*小童適用年齡：3至11歲

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜低至5折】SAVVY 平日半自助午餐

用餐時間：星期一至五，公眾假期除外：12:00 - 15:00

優惠：5折：成人HK$197/位 ； 6折：成人HK$230/位

*已包括原價加一服務費 (原價：成人HK$361/位)

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年1月6日12:00至2026年1月12日23:59

用餐日期： 2026年1月7日至1月31日

地扯：尖沙咀海港城太子酒店 3 樓

