Merry Balloon大型輕氣球巡遊壓軸登場 免費派發過萬張觀賞區門票 1月7日開搶 附派發方法及連結︳親子好去處

Merry Balloon大型輕氣球巡遊︳萬眾期待的「Merry Balloon Hong Kong」大型輕氣球巡遊將於1月11日於西九文化區舉行。到時將有20個人氣IP角色將齊集此處，化身成巨大的氣球在維港旁飛翔！主辦單位為讓市民可以近距離欣賞巡遊，將於1月7日免費派發過萬張觀賞區門票，即睇Merry Balloon大型輕氣球巡遊門票免費派發詳情與派發連結，到時一齊去睇輕氣球飛翔。

Merry Balloon大型輕氣球巡遊免費派發過萬張觀賞區門票

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於1月11日舉行，到時將有20個國際及本地人氣IP角色以不同形式現身於Merry Balloon大型輕氣球巡遊中，早前經抽籤，LuLu豬將會打頭陣，帶領Care Bears、CoComelon、香港重機雪糕車、M&M'S、姆明、燦子、汪汪隊立大功、海綿寶寶等於西九海濱進行巡遊，跟大家近距離見面！

「Merry Balloon Parade」巡遊隊伍將於西九文化區沿海濱遊走，先從香港故宮文化博物館走至M+，再原路折返。整個巡遊活動分為上午場和下午場，路線設有4個觀賞區，讓大家可近距離欣賞巡遊表演，其中「Zone B」及「Zone C」能同時飽覽維港美景，是觀賞巡遊的極佳位置！觀賞區只限持票人士進場，而為讓更多市民可以參加這個盛事，大會將於1月7日（星期三）中午12時正透過Klook免費派發過萬張「觀賞區」門票，每個Klook帳戶限取兩張門票。到時記住去搶飛喇！

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期： 2026年1月11日（星期日）

時間：11:30 - 16:00

地點：沿海濱由香港故宮文化博物館巡遊至M+（環回一次）

活動時間 入場時間 上午場 11:30 - 13:00（由香港故宮文化博物館巡遊至M+） 09:30 - 11:00 下午場 14:00 - 16:00（由M+巡遊至香港故宮文化博物館） 13:00 - 13:30

免費「觀賞區」門票派發詳情

派發日期：2026年1月7日（星期三）

派發時間：12:00nn

派發平台：＞＞按此＜＜ （活動頁面即將推出）

「觀賞區」 Zone A 位於M+ 旁邊的高草坪區，部分位置距離比較遠 Zone B 位於藝術公園海濱東草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置 Zone C 位於藝術公園海濱西草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置 Zone D ．上午場是起步區 ，位於故宮博物館旁邊的苗圃公園，可以第一時間欣賞巡遊；

．下午場是終點，最後機會與汽球見面，可以歡送巡遊隊伍



同場加映：Balloon Park巨型夢幻充氣樂園兩大主題區域 日夜接力玩

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陸西九藝術公園大草坪！場內設有兩大主題區域：「巨型跳彈區」與「互動打卡區」。「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括顛覆想像的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的浸沉式體驗；同場還有80米闊巨型跳彈區、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，放電一流！而「互動打卡區」就有7米高巨型充氣許願樹，大家可將6個不同願望：健康、愛情、家庭、事業、學業、財運投入樹上的星星內，來年將得到好運加持！周邊還有色彩繽紛的幻彩充氣迷宮，小朋友可以隨意玩「捉迷藏」。

同場亦有多達15個人氣IP角色大型打卡裝置，包括愛心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲貓（Garfield）、香港重機（Hong Kong Machines）、LuLu豬（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公園Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪隊立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋頭（Potato Head）、燦子（SHO-CHAN）、海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。

活動同時設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；而晚間場次「黑夜彈跳派對」則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友大開派對，於指定場次更有駐場DJ打碟，帶來震撼視聽享受，為派對加添狂熱氣氛！「Balloon Park」還貼心地特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下小朋友及其家長而設，家長們就可以安心讓幼兒隨意躍動玩樂了。

「Balloon Park」門票

適用日期 90分鐘通行證（單人票價) 「幼童專場」* ．一般日子

2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日 HK$168/ 90分鐘 HK$299/ 90分鐘 ．特別日子

2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日 HK$198/ 90分鐘 HK$355/ 90分鐘

*「幼童專場」包括一張成人門票（18歲或以上）及一張幼童門票 （身高120厘米或以下幼童）。

幼童專場時段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40

人人同樂時段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20

黑夜彈跳派對：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜彈跳派對」駐場DJ 場次

日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：即日起至2026年1月11日

時間：09:30 - 22:40

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：＞＞按此＜＜