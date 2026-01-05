Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀九龍酒店自助餐半價 低至$250歎蟹腳、自助晚餐任食生蠔 小童$199食Mövenpick雪糕︳親子優惠

更新時間：11:55 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:55 2026-01-05 HKT

各位海鮮控爸媽要留意，今日（5日）中午12時有自助餐優惠，尖沙咀九龍酒店自助餐推出快閃半價優惠，低至$250即可盡情食蟹腳，自助晚餐更有7大海鮮，可以任食生蠔、藍青口，小朋友更低至$199即可大歎Mövenpick雪糕！想一次過水滿足一家大小不同口味，就要即刻去入手自助餐優惠喇！

親子優惠︳尖沙咀九龍酒店自助餐半價

想一次過吃不同款式的海鮮，最好就是去歎自助餐，今次介紹的尖沙咀九龍酒店自助餐優惠就集齊多款受歡迎的海鮮！國際海鮮自助午餐將有加拿大雪花蟹腳、青口、磯煮鮑魚、雜錦刺身、海蝦，也有慢煮和牛臉頰、烤肉及多款熱葷，還有小朋友最愛的Mövenpick雪糕呢！

親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣國際海鮮自助午餐（圖片來源：KKday）
親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣國際海鮮自助午餐（圖片來源：KKday）

而全新主題「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐就有齊七大海鮮，如生蠔、雪花蟹腳、加拿大翡翠螺、鮮海蝦、智利藍青口、紐西蘭青口、香草小龍蝦等，更有日式奈禾牛海鮮湯、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、香煎鵝肝、北京片皮鴨、日式即炸天婦羅等，每日還會提供6款養生湯（每天輪流供應一款），以淮山、黨參、五指毛桃、鮮人參、紅棗、姬松茸、花膠等作引，最啱養生媽媽！最後必歎多款甜品，如芒果拿破崙千層酥、榴槤朱古力撻、菠羅金寶撻、椰汁班蘭芒果卷、開心果芝士蛋糕等，更可以心太軟配Mövenpick雪糕，絕對大滿足。

親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐（圖片來源：KKday）
親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃｜成人5折 及 小童HK$199/位】自助午餐
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠：
．星期一至五，成人HK$275/位，長者HK$245/位，小童HK$199/位（原價：成人HK$504/位，長者HK$504/位，小童HK$252/位） 
．星期六、日及公眾假期，成人HK$287/位，長者HK$257/位，小童HK$199/位（原價：成人HK$526/位，長者HK$526/位，小童HK$263/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜買五送一】自助午餐
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠：星期一至五，HK$1,374/組（6位），平均HK$229/位（原價：HK$3,023/組） 
購買連結：＞＞按此＜＜

 

親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐（圖片來源：KKday）
親子優惠︳尖沙咀九龍酒店倚窗閣「奈禾牛·海鮮饗宴」自助晚餐（圖片來源：KKday）

【快閃｜成人5折 及 小童HK$299/位】「奈禾牛·海鮮饗宴」 自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：星期一至日，公眾假期及其前夕，成人HK$455/位，長者HK$425/位，小童HK$299/位（原價：成人HK$834/位，長者HK$834/位，小童HK$417/位） 
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜買三送一】自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠：星期一至四，HK$1,592/組（4位），平均HK$398/位（原價：HK$3,336/組） 
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）： 2026年1月5日12:00至2026年1月11日23:59 
用餐日期： 2026年1月2日至2月28日 
地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣 
*以上優惠價已包括原價加一服務費 

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳W酒店自助餐6折優惠送AIA嘉年華門票 海鮮自助晚餐買一送一歎生蠔、招牌花雕醉鮑魚︳親子優惠

 

