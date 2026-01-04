SEN學堂 ︳4大創新方法支援SEN幼兒學習：善用互動式多媒體學習平台

隨着科技進步，數位工具能為特殊需求幼兒提供更多元化的學習支援。適當運用科技輔助教學不僅能提升SEN幼兒的學習動機，更能為他們創造更具包容性的學習環境。以下將介紹四種結合科技的創新教學方法，並提供具體的應用實例。

方法1：互動式多媒體學習平台

運用平板電腦和互動式學習應用程式，能為不同類型的SEN幼兒提供個人化的學習體驗。教師可以根據幼兒的需求選擇適合的應用程式，例如為自閉症幼兒提供社交故事Apps、為語言發展遲緩的孩子使用語音辨識與發音練習軟件、在課堂中設置「科技學習角」，讓幼兒能在固定時段使用這些工具。例如，在「動物認知」主題中，可以讓幼兒透過擴增實境（AR）應用程式觀察動物的特徵與行為，並錄製自己模仿的聲音。要強調的是，使用科技工具需要有明確的時間限制，並需要教師從旁引導，確保幼兒能夠適當地運用這些工具。

（圖片來源：PhotoAC）

此外，教師可以設計獎勵機制，當幼兒完成特定學習任務時，系統會自動給予積分或虛擬獎章，增強學習動機。這些應用程式通常具備數據追蹤功能，能讓教師和家長及時了解幼兒的學習進度和使用情況。

方法2：感應式互動教具

結合感應器技術的教具能為感覺統合障礙或肢體協調困難的幼兒提供即時回饋，如智能積木能透過燈光與聲音回應幼兒的堆疊動作、智能地墊能依據踩踏位置發出不同的聲響。在「數學概念」教學中，可使用智能計數器，當幼兒正確排列數字時會發出鼓勵的聲音。建議教師觀察幼兒使用這些教具時的反應，適時調整感應的敏感度，並鼓勵能力較好的幼兒協助同伴一起探索。這類教具還可以連接到手機應用程式，讓教師能即時監控幼兒的使用情況和學習表現。特別值得注意的是這些互動教具往往具備可調節的難度設定，讓教師能根據個別幼兒的發展程度來客製化學習體驗。

（圖片來源：PhotoAC）

方法3：視覺化溝通輔助系統

針對語言表達困難的幼兒，可運用電子溝通板或圖像辨識系統協助表達需求。教師可在教室設置平板電腦搭配溝通軟件，內建日常用語與情緒表達的圖像庫。幼兒能透過點選圖像來表達想法，系統會自動發出對應的語音。例如在「情緒教育」主題中，幼兒可以選擇表情符號並錄製自己的心情分享。這類系統需要與傳統的圖卡系統並行使用，讓幼兒在不同情境下都能有效溝通。系統還可以根據幼兒的使用頻率自動調整常用詞彙的排序，使溝通更為便利和直觀。教師也可以根據主題教學需要，定期更新和擴充系統中的圖像庫，確保溝通內容能跟上課程進度。

（圖片來源：PhotoAC）

方法4：智能紀錄與分析工具

運用Apps紀錄幼兒的學習歷程，能協助教師更精確地掌握個別幼兒的發展狀況，建議使用電子觀察紀錄系統，結合影像、聲音與文字紀錄。教師可以為每位幼兒建立數位成長檔案，紀錄其在不同領域的表現與進步。例如，可以用攝影機紀錄自閉症幼兒的社交互動時間，或使用手寫辨識Apps追蹤書寫能力的進展。這些數據能協助教師更客觀地評估介入策略的效果，並適時調整教學方向。系統能自動生成圖表和分析報告，幫助教師更直觀地理解幼兒的發展趨勢和學習特點。這些數位紀錄也便於與專業治療師和家長分享，促進多方協作，支援幼兒的發展。

（圖片來源：PhotoAC）

科技輔助教學的關鍵在於「適切性」與「平衡性」，教師需要審慎評估每項科技工具的教育價值，確保其真正促進幼兒的學習與發展。同時，也要注意不同幼兒對科技的接受程度，適度調整使用方式與時間。當科技工具能適當融入日常教學活動中，便能為SEN幼兒創造更豐富、更具支持性的學習環境，幫助他們發展潛能，順利融入群體生活。科技工具應該作為教學的輔助而非主導，教師的專業判斷和人際互動仍是不可或缺的核心要素。最後，建議教師定期參與相關的專業發展培訓，不斷更新對教育科技的認識，以便能更好地運用這些工具支援SEN幼兒的學習需求。

（圖片來源：PhotoAC）

Natalie Sun

香港大學教育碩士、資深教師及繪本作家。通過在本地及國際學校的教學經驗，以及在各種各樣的研究發現，SEN家長的壓力並非僅來自於孩子的學習問題，而是多方面因素的交織。每位SEN家長都有獨特的處境，找到適合自己家庭的應對方式才能有效紓解壓力，維持家庭和諧。

（圖片來源：受訪者提供）

