專注力不足源於一個壞習慣 從源頭入手重新審視生活習慣再起步︳中文好好學

隨着心理學發展越趨成熟，更多人開始關注兒童發展的問題，「專注力不足」、「過度活躍症」等用詞也自然更普遍。若由心理醫生診斷，固然可以用藥，也可以跟從各種各樣的訓練建議。可是，身為補習老師，更切身地感受到專注力不足的根源，其實是電子用品，而所謂的訓練建議，卻並非對症下藥，從源頭入手。

如果說可以自由使用手機的學生成績較差，或許是過於武斷的說法，但也並非無中生有。曾經教過一個小二女生，每次上課都低頭看手機，若是沒收了電話，還會大吵大鬧。她總是提醒我追蹤她的社交平台。打開一看，這個不足十歲的小女生對着鏡頭跳舞，沒有保護私隱的意識，就此在公開平台上每天公告自己的行蹤。沒有限制地讓孩子自由使用手機、瀏覽社交平台，可說是無異於讓他們隨意在街上認識陌生人。

說到底 還是源於電子產品

退一步而言，不談安全問題，手機的最大影響，其實在於專注力。我們的社會已經集體被縮短了專注力 —— 電影業的衰退，正正說明了我們曾經從到電影院看電影，到沉迷短劇。然後，40分鐘的短劇也無法吸引我們，大家轉向了十多分鐘的短片。及至連網絡平台「試當真」也宣告結業，為一個新時代寫下註腳 —— 我們只看一分鐘的內容，甚至最好可以省卻畫面，只播放聲音，畢竟專注在畫面已是一種苛求。從前我們到自修室溫習，就是為了得到一個可以安靜、專注工作的環境，如今要放下手機，幾乎是天方夜譚。

對於成年人而言，放不下手機勉強說是情有可原，畢竟工作纏身，手機不能與之割裂。為何說是「勉強」？撫心自問，一天之中使用手機的時間，真的全然是為了工作嗎？多少次我們取出手機無意識地滑動，看看網絡上無用的資訊；多少次我們與家人和朋友互相發送無聊的影片，只為打發時間？一念及此，自可明白，對於孩子而言，它不是必需品，而是消磨專注力的根源。每次我收起孩子的手機，他們的解釋都是：「需要查字、查成語。」在我課堂之內的時間，我當然可以以老師的權威揭穿他們的謊言；但更難以控制的是，學生在課堂前後已是立即觀看各式各樣的短影片。

一切從生活小事開始

消閒娛樂，何罪之有，何必杞人憂天？朋友的弟弟從小五開始接觸手機，家人忙碌，沒有加以管制，身為補習老師只能限制上課時間不可用手機，根本無補於事。如今曾經懵懂的孩子升上初中，已是不肯上學，需要社工，甚至因為暴力對抗沒收手機的家人，到了尋求警察協助的地步。這案例或許是孤例，但更可能是冰山一角。既然有此例在前，我們又怎能不戒之慎之？

從今天開始重新審視生活的習慣。畢竟，千里之堤，潰於蟻穴，而翻天覆地的改變，可能也只是源於這些生活小事。

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

