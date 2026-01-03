THE GUNDAM BASE香港旗艦店開幕 1:2神高達巨型半身立像打卡+限定3款高達模型︳親子好去處

媽媽可以去HELLO KITTY限定色彩體驗空間，爸爸就可帶小男孩去高達迷們期待已久的首間香港官方旗艦店「THE GUNDAM BASE」朝聖！4,500呎的旗艦店集高達模型銷售、主題展覽、製作體驗和周邊商品於一身，令一眾高達迷為之興奮。即睇THE GUNDAM BASE香港旗艦店與限定高達商品。

親子好去處︳THE GUNDAM BASE香港旗艦店3大打卡位

店內將展示極具代表性的機體 —— 《機動武鬥傳G高達》的1:2巨型半身立像「神高達」，連底座高度達八米的巨型立像更是全球獨有，同場亦設有特別配色高達1.8米高RX-78-2立像，勢必成粉絲們打卡的熱點。

（圖片來源：官方圖片）

為連結本地文化，店內特別打造以香港特色景點為背景的情景模型，將香港標誌性景觀與高達機體巧妙結合，如尖沙咀文化中心、科學館等，呈現獨特的視覺效果。店內亦設有高達發展歷程回顧展，展出歷代《機動戰士高達》系列中多款經典主角機體，回顧自1979年以來高達世界的演變與經典時刻。

店內特別打造以香港特色景點為背景的情景模型，將香港標誌性景觀與高達機體巧妙結合，如尖沙咀文化中心、科學館等，呈現獨特的視覺效果。（圖片來源：官方圖片）

高達迷可於場內入手超過100款高達模型，包括RG 1/144 RX-78-2高達Ver.2.0（THE GUNDAM BASE限定配色）等本年「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」限定的三款高達模型：RG 1/144 RX78-2高達Ver.2.0（THE GUNDAM BASE 限定配色）、MG 1/100飛翼高達零式EW Ver.ka（循環再造色 / 霓虹粉）、MG 1/100迷惘高達紅色機（循環再造色 / 霓虹粉）。

店內亦有高達卡牌遊戲、精緻擺設、收藏玩具、主題服飾及絨布公仔等多款商品，滿足不同粉絲的需求。店內還有高達工廠體驗區，將不定期舉辦高達模型製作工作坊，由專業導師指導初學者學習組裝模型的基礎技巧，親身體驗模型製作的樂趣，想參加就要留意有關官方社交媒體平台公布了。

（圖片來源：官方圖片）

THE GUNDAM BASE香港旗艦店

時間：11:00 - 20:00

地址：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803號舖

預約登記： 開業期間進場安排將以登記預約形式進行（直至另行通知），預約需透過The Twins Rewards手機應用程式（https://thetwins.com.hk/tc/appdownload）登記，並以「先到先得」形式進行，每位會員可於本輪預約中其中一天登記預約進場一次，每次為一節（一小時）

