聖公會基德小學舉辦兩大校園體驗活動 附報名方法及活動詳情︳小一派位26/27

小一派位26/27︳位於黃大仙區，擁有逾60年歷史的聖公會基德小學是一所資助基督教男女校，以基督精神辦學，校訓為「非以役人，乃役於人」，致力提供優質的全人教育，注重學生的均衡發展。聖公會基德小學將於1月10日（星期六）舉辦「繽粉玩樂在基德」的校園體驗活動。即睇活動詳情與報名方法。

聖公會基德小學不僅關注學術表現，更重視學生成長與潛能開發，讓孩子在六年小學階段成為自信、堅毅、樂於貢獻社會的人。學校近年學校積極推行正向教育、校本輔導及多元化活動，如小老師計劃等，營造關愛校園氛圍。

為了讓學前家庭提前感受基德小學的教育氛圍，聖公會基德小學將1月3日亦有「Fun Fun課堂體驗之旅」，歡迎區內幼稚園小朋友參加，一起透過「數字對對碰」、「認字小跳豆」、「STEAM體驗」、「Fun with Mr Horse」、「Finger painting」等活動，從玩樂中體驗做個「小學生」的樂趣。

另外於1月10日（星期六）舉辦「繽粉玩樂在基德」的校園體驗活動。活動內容極富趣味，設有多個創意遊戲攤位，包括彩虹爬行、競速扭扭車、足球小將等，旨在讓學齡前家庭預先體驗校園的歡樂氛圍。為促進深入互動，是次活動僅限50對家長與幼稚園生，有興趣的家庭可於1月5日或之前透過掃描二維碼報名。若報名人數過多，將會抽籤處理。建議有意參加的家庭及早報名，把握機會，與孩子共度一個活力上午。

聖公會基德小學「Fun Fun課堂體驗之旅」

日期：1月3日（星期六）

時間：10:00 - 12:00

地址：黃大仙大成街

查詢：2320 3077

報名方法：＞＞按此<＜

聖公會基德小學「繽粉玩樂在基德」

日期：1月10日（星期六）

時間：10:00 - 12:00

地址：黃大仙大成街

查詢：2320 3077

報名方法：＞＞按此<＜

