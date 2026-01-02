百老滙 × HELLO KITTY免費限定色彩體驗空間4大打卡位 免費攞HELLO KITTY限定禮品方法︳親子好去處

SANRIO一眾角色擁有不少粉絲，近年KUROMI、Cinnamoroll人氣急升，但仍無損HELLO KITTY奠堂級地位！這個身高只有五個蘋果疊起般高的英國小女孩，近日與百老滙聯乘，不但帶來最新的全新「LIVE EVERY COLOUR」系列，更特別於旺角西洋菜南街分店打造HELLO KITTY期間限定體驗空間，讓大家走進由色彩編織而成的繽紛世界，發掘專屬色彩個性。

親子好去處︳免費 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活動體驗專區 4大打卡位

來到這個以「色彩」為主軸的免費 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活動體驗專區，先於紅、黃、藍、黑、白、金六種波波中挑選一種顏色，之後就會獲贈相應顏色的「HELLO KITTY BUDDY顏色夥伴卡」，然後去不同區域展開色彩旅程。於「Colour Me Mirror Wall」可尋找相應的專屬顏色鏡面，上面寫有與顏色相關的個性語句。

體驗空間入口已是打卡位！（圖片來源：百老滙）

「HELLO KITTY Figure Wall」就展示了超過250隻、共七種色調的HELLO KITTY鑰匙扣，還可走入「巨型HELLO KITTY西洋棋盤」與KITTY一起玩大棋子，體驗互動趣味。而以紅、藍、黃及黑四色組成的沉浸式色彩牆，隱藏於牆身的LED光效帶出經典HELLO KITTY蝴蝶結與畫筆元素，讓大家可以投入於KITTY的色彩宇宙。

先挑選一種顏色，之後就會獲贈相應顏色的「HELLO KITTY BUDDY顏色夥伴卡」。（圖片來源：百老滙）

大家只要於指定打卡點拍照上傳至指定社交平台，完成小任務就即可獲贈HELLO KITTY擦得甩原子筆連擦膠，送完即止，想跟HELLO KITTY打卡與獲得限定禮物就要快手喇！同場還會展出HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」聯乘禮品，同時於活動期間購物滿額，更可玩配對遊戲，中獎會再有禮遇呀！

完成小任務就可以獲贈HELLO KITTY擦得甩原子筆連擦膠。（圖片來源：百老匯）

百老滙 × HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」期間限定體驗店

日期：即日起至2026年3月1日

時間：12:00 - 20:00

地址：旺角西洋菜南街78號地下百老滙分店

