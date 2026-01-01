5大全新室內遊樂場推介 室內玩碰碰船/7,000呎電動車場/任玩機動遊戲/手搖小火車︳親子好去處

不少家長愛帶孩子北上暢玩室內遊樂場，其實香港最近也有不少室內遊樂場全新開幕，新簇又好玩，最重要是地點就腳，不少位處大型商場或鄰近港鐵站，隨時想玩即可購票入場。今次《親子王》就為大家試玩幾張全新室內遊樂場，可於室內坐碰碰船，還可瘋狂賽車，部分更照顧爸媽的需要，設有家長休息室。即刻bookmark，下次跟小朋友去放電暢玩。

室內遊樂場推介1：百田遊園（馬鞍山店）碰碰船回歸

說到香港playhouse，不得不提百田遊園，分店曾開設於黃大仙、銅鑼灣、屯門，多年來為小朋友及家長帶來美好玩樂回憶，如今上環分店將於今年年尾租約期滿，負責人肥叔叔已於馬鞍山及佐敦覓得新店位置。

百田遊園正式回歸馬鞍山， 更帶來超好玩碰碰船。（圖片來源：《親子王》）

當中位於馬鞍山大水坑We Go Mall的分店早前已正式開放，為小朋友帶來室內坐船仔和電動車駕駛，還有好玩波波池、木粒沙池等，在場職員人手充足，會陪小朋友齊齊玩，兩小時絕對玩得充實滿足！

位於地下的賽車場如無人輪候， 職員會讓小朋友慢慢玩。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

百田遊園（馬鞍山店）

地址：馬鞍山WE GO MALL 307室

營業時間： 星期一至四 14:00 - 20:00，星期五及假期前夕 14:00 - 21:00， 星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00

收費： 大滿貫全場任玩 $240起 / 2小時， 晚上優惠時段 $140起

查詢及預約：6216 6311 （WhatsApp）

室內遊樂場推介2：Kids Kids Car（Mega Box）化身小車手

雖然要18歲才能正式考車牌，但玩兒童電動車兩歲就可以了。別以為玩電動車只是擺擺姿勢，其實讓小朋友控制車輛方向、速度等，也能促進幼兒各方面的發展。

Kids Kids Car絕對是小車迷的天堂， 多款電動車任君選擇。（圖片來源：《親子王》）

Kids Kids Car去年在九龍灣Mega Box開設了兩萬呎playhouse後，今年年中更於同場九樓開設了全新7,000呎電動車場，場內提供消防車、警車、跑車、巴士、工程車等多款電動車，鼓勵二至九歲小朋友學習邏輯駕駛，每輛電動車本身快慢不一，適合不同經驗及操控能力的小朋友。若小朋友年紀較小無法操控，場內職員也會利用遙控協助。此外，場內還有波波池和充氣城堡，駕駛後齊齊跳躍玩樂，一次玩盡所有設施。

充氣城堡有大小波波，來一場彈跳足球賽應該相當好玩。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

Kids Kids Car （Mega Box）

地址： 九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 9樓23號舖（12樓為大型playhouse）

時間： 星期一至五 12:00 - 19:00， 星期六及日 11:00 - 20:00

收費： $110 / 2次車遊戲，$200 / 4次車遊戲，$200 / 1次車遊戲 + 開心樂園區，$250 / 2次車遊戲 + 開心樂園區

查詢及預約：5646 2499 （WhatsApp）

室內遊樂場推介3：Rainbow Egg黃竹坑店任玩機動遊戲

家長帶小朋友到playhouse，除了關心場地設施是否好玩，衞生和環境也是必然的考慮條件。Rainbow Egg彩虹蛋Playhouse繼鑽石山店及北角店後，今年10月尾於黃竹坑開設全新分店，面積更是三店之冠。

（圖片來源：《親子王》）

室內遊樂場的大堂採用天然光，環境超寬敞，埸內擺放了巨型不倒翁和大量兒童車仔，小朋友可盡情滿場走。黃竹坑分店的巨型波波池亦相當好玩，除了可瘋狂放波波入去裝置，還有觸感遊戲和彈床等；至於靜態區的「角色扮演區」布置亦井井有條，除了可以玩煮飯仔、做收銀員，還可扮演醫護人員、消防員、警察、工程師等，布置甚見心思，道具也很充足。另一大賣點為全場機動遊戲如籃球機、小型摩天輪、夾公仔機等都任玩，小朋友一定玩到不願離開。

每個角色扮演房間布置都別具心思，也準備了不同道具、服裝和玩具。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

Rainbow Egg黃竹坑店

地址：黃竹坑香葉道22號S22商業大廈8樓

時間： 10:00 - 19:30 （開放時間需要留意Instagram時間表作準）

收費： 星期一至五 $150 （2大1小 / 90分鐘），星期六、日及公眾假期 $180 （2大1小 / 90分鐘）；購買當天另加$68，即可全日任玩。

查詢及預約：6397 0996 （WhatsApp）

室內遊樂場推介4：Momoland北角店手搖小火車繞場

香港地少人多，儘管playhouse面積無法與內地的大型室內遊樂場相比，但仍靈活運用空間，讓小朋友玩得盡興。

用手搖方式驅動小火車，考驗手眼協調。（圖片來源：《親子王》）

Momoland最近於北角匯開設全新playhouse，雖然不是所有分店中最大，但佔地7,000呎的親子光影運動樂園可說是應有盡有，例如繞場行駛的手搖小火車、魔鬼滑梯、大喇叭滑梯和旋轉滑梯都一應俱全；還設置了多項障礙的攀爬架，以及遊戲機、公主扮靚區和獸醫診所等，男、女孩子一向玩得開心。北角分店除了有派對房，另設VIP家長休息室，購買會籍即可進休息區享用舒適梳化、大電視、免費飲品等，更可任玩 《太鼓之達人》、《瑪利歐賽車》等電玩，大、小朋友各有各開心。

兩款超長滑梯任玩，一款是高斜度魔鬼滑梯，另一款設有高低坡度，同樣刺激好玩。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

Momoland北角店

地址： 北角匯2期2樓212、213號鋪 （港鐵北角站 A1出口）

時間： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日、 公眾假期及前夕 10:30 - 20:00

收費： 星期一至五 $150 / 1小時 （1大1小），額外成人 $120；星期六、日及公眾假期 $200 / 1小時 （1大1小），額外成人 $160

預約及查詢：9873 4953 （WhatsApp）

室內遊樂場推介5：The Wiggle Room小孩至愛玩水設施

想提升幼兒的大小肌肉、言語和認知能力，就需要多接觸真實事物刺激感官。位於北角的The Wiggle Room於今年夏天開幕，特別為一至七歲嬰幼兒小朋友而設。場內分為三大分齡主題區，專為不同年齡階段設計，一站式滿足多元遊樂需求，如嬰幼兒遊戲室提供蒙特梭利主題區，刺激幼兒感官與精細動作；冒險區則設有高空滑索、障礙挑戰、快速滑梯及波波池，鍛煉大運動與膽量。

而體驗區則會提供模擬鄉村（角色扮演）、科學實驗水池、沙池及攀爬架等設施，啟發創意與探索。此店亦提供包場派對服務，亦會不定期聯同導師舉行STEM或藝術等工作坊，請密切留意其社交平台公布最新消息！

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

The Wiggle Room

地址： 北角和富道21 - 53號和富商場地下層B05B號店 （港鐵北角站A1出口）

時間：星期一至日10:00 - 19:00

收費： 平日 $120 / 1大1小60分鐘、$160 / 1大1小90分鐘（平日額外大人不另收費）；周末及公眾假期 $180 / 1大1小90分鐘，$50 / 額外大人

預約及查詢： 9737 2047 （WhatsApp） / www.thewiggleroomnp.com



