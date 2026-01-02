小一入學26/27 ︳小一統一派位填表策略：用好甲部也善用乙部 揀學校前要留意這點︳鄭家明校長隨筆

小一入學統一派位不止是一場「大抽獎」，更是家長們一起為孩子成長路作選擇的旅程。2026年9月入讀小一的自行分配學位結果已經公布，全港學童獲派學位成功率創下近20年新高，這是個好消息，顯示在自行分配學位階段的成功機會比以往多。如果暫未成功的家長和孩子們也別氣餒！因自行分配學位階段只佔小學約一半學額，統一派位階段仍有學位等待分派，許多優質學校依然向學生敞開大門。

（圖片來源：PhotoAC）

未來還有很多機會到來迎接孩子。如果我們對統一派位階段多一點資訊、多一點預備，加上對孩子天賦及個性的細心觀察，為孩子選擇小學的路上將更安心。不過，先弄清楚統一派位是甚麼？

50%學位經小一統一派位派出

在整個小一入學統籌辦法中，約一半學位已在「自行分配學位」階段派出，餘下約50%由教育局在「統一派位」階段以電腦分配。統一派位分為甲、乙兩部，除非在自行分配學位階段「超收」或未用盡該階段的收生學額，否則在統一派位階段甲部約佔統一派位學額約10%，家長可不受校網限制選擇一至三所小學；乙部則約佔統一派位學額之90%，家長必須在子女住址所屬校網中選校，是大部分學童獲派學位的關鍵環節。電腦分配時，會為每名申請兒童抽出一個隨機編號，先處理甲部的選擇，再處理乙部，按家長填寫的志願次序逐一嘗試派位，因此「怎樣填表」比「純靠運氣」重要得多。

（圖片來源：PhotoAC）

填表策略：用好甲部也善用乙部

在甲部，因為學額少、競爭大，較適合用來「試一試」一些本區或跨區心儀學校。然而，甲部只是「加油站」而不是「救生艇」，不要把所有希望都放在甲部，乙部選校才是為孩子預備一個穩陣而合適的學習環境。

在乙部，由於大部分的統一派位學額都在這裏，建議家長先分別列出自己心儀的「三線」學校：第一線是最心儀而又「有機會可進入」的學校，第二線是實力不錯、但競爭不致太激烈的學校；第三線則是較大機會獲派、而自己也樂意讓孩子入讀的學校，避免只填大熱門而忽略後備選擇。

（圖片來源：教育局）

看學校前先看清楚孩子

選校前，最重要的功課不是「查排名」，而是認識自己的孩子。有的孩子性格文靜，喜歡細水長流地閱讀、畫畫；有的孩子活潑好動，需要更多有趣及互動的學習過程。同一所「名校」，放在不同孩子身上，可能是祝福，也可能是壓力，所以家長不妨問問自己，我的孩子在怎樣的節奏下學習會較幸福？當學校的節奏與孩子的步伐接近時，孩子較容易被看見和有機會閃亮成長，以及建立自信和歸屬感，這比單看成績排名重要得多。

（圖片來源：小學概覽）

家庭與學校合作事宜委員會每年出版的《小學概覽》，當中有各校的辦學宗旨、課程特色、支援服務、學生表現等，都是家長認識學校的重要工具。若有機會親身到校園附近了解，更能感受那氛圍：孩子是否自然開朗？老師與學生之間是否有溫度的情感結連？走廊上的作品是否呈現孩子的創意和努力，而不止是有獎狀與獎杯？這些細節，比任何宣傳語句都更真實。

（圖片來源：PhotoAC）

在不確定中與孩子一起成長

即使做足功課，統一派位總帶着一點未知。結果未必完全如我們的心意，但孩子最在意的，往往不是學校名字，而是爸爸媽媽的眼神和態度。如果家長能在結果公布時，先梳理好自己情緒，對孩子說一句：「不論你去哪所學校，我都會陪你好好成長。」孩子的心就比較踏實，甚至學懂在變化中尋找新的可能。

（圖片來源：PhotoAC）

北角循道學校校長 鄭家明

多年推展親子繪本閱讀、STEAM創意教學、創意校本主題活動。相信教育的核心是孩子的幸福成長，每個孩子都是一顆等待被看見的閃亮星星，他們的成長有無限可能，就等待我們何時遇見。

