$10圖書義賣 ︳太古「書出愛心．十元義賣」1月1日起收書！ 即睇全港45個收書點/義賣日期/收書準則

$10圖書義賣 ︳新年剛到，大、小朋友有哪些新計劃？為迎接新計劃先要「送舊迎新」，如大掃除時發現很多新簇簇但又已讀完的圖書，不如拿去太古地產的一年一度慈善項目「書出愛心．十元義賣」的收書點，書本將會由義工進行整理，再於3月底至4月中進行網上義賣，5月份將舉行實體書籍義賣，義賣的收益將用作慈善。即睇$10圖書義賣 捐書條件及全港45個收書點，為環境、有需要的小朋友出一分力！新一年由愛心起動！

$10圖書義賣 ︳太古「書出愛心．十元義賣」書本收集活動

太古地產的年度慈善項目「書出愛心．十元義賣」今年已是第14屆！今次書本收集活動為期一個月，將由2026年1月1日起至1月31日，為方便大家捐出好書，將會於各區設立45個收書點，一起將知識和愛心分享給有需要的人。捐書前記住要細閱8個收書準則，確保書籍狀態良好及適合公益義賣。

所有收集到的書籍，將由合辦單位和受惠機構的義工整理分類，部分兒童圖書將率先在2026年3月4至14日進行網上義賣，隨後在5月份於鰂魚涌太古坊會舉行實體書籍義賣，到時大家就可以$10入手好書。而$10圖書義賣 所得的善款，將全數撥捐予香港小童群益會「群益寶庫」計劃，以及支持義務工作發展局推動義工服務的持續發展。

網上圖書義賣收書條件

「書出愛心．十元義賣」自2009年至今踏入第14屆，一直深受市民歡迎和支持。2024年，該活動籌得超過港幣$136萬，於去年則收集到32萬本二手書後，由超過7,000人次義工協助處理書籍。主辦單位亦有六點溫馨提示各位善心朋友：

捐贈前，請先把圖片稍作清潔； 本活動不設上門收書服務： 同一書籍（相同ISBN）請切捐贈多於10本，以善用有限的上架空間； 若收到不符合準則的書籍，只僧倍增義工的工作量，本活動保留最終決定權處理有關物資； 未售出的書籍將由協辦單位連繫社福機構轉贈有需要社群； 以上資料僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

太古「書出愛心．十元義賣」2026

書本收集日期：2026年1月1日至1月31日

兒童圖書網上義賣：2026年3月24日至4月14日

實體書籍義賣（鰂魚涌太古坊）：2026年5月7日至10日及14日至17日

詳情：Facebook@booksforlove / IG@booksforlovehk

