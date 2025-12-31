免費坐巴士｜城巴乘車優惠 1月10個假日小童免費坐指定巴士線 石澳睇鯨魚骨/西貢郊遊好去處推介

2026年來了，一月份天氣清涼舒爽，周末時最適合帶小朋友去西貢、石澳等地郊外，既可親親大自然，也可跟小朋友悠閒享受親子時光。城巴特別為一家大小帶來新年乘車優惠，於1月份逢星期六、日及公眾假期，請小朋友免費乘搭巴士路線前往美麗的石澳和西貢。即睇城巴乘車優惠與郊遊地點推介。

城巴乘車優惠 1月10個假日小童免費坐巴士

新年伊始，城巴推出2026年首個親子優惠「親子遊歷賞」！於1月份逢星期六、日及公眾假期（包括1月1、3、4、10、11、17日、18、24、25、31日），4至11歲小童在成人陪同下，可免費乘搭城巴9號線（筲箕灣來往石澳）及792M號線（將軍澳站來往西貢），一連10個假日讓小朋友零車資入石澳或西貢，盡情探索大自然。「親子遊歷賞」將為小童免費提供乘車優惠，絕對是家長們慳錢的好選擇，即刻跟孩子於這個月來個郊外小旅行，遠離城市喧囂，親親大自然！

石澳親子好去處推介︳帶孩子遊石澳龍脊行山 遊走鶴咀睇鯨魚骨

被譽為「港島後花園」的石澳，風景優美，適合親子同樂。搭乘9號線直達石澳，沿途可欣賞藍塘海峽美景。下車後，可選擇到「亞洲最佳市區遠足徑」龍脊行山遠足，這條路線難度不高，行山新手及小朋友亦適合。沿途山脊起伏如龍背，可俯瞰石澳半島、大浪灣，讓孩子邊走邊欣賞自然風光。

到石澳亦可選擇另一個熱門親子好去處 — 鶴咀，從石澳出發沿海岸保護區漫步，可觀賞蟹洞、雷音洞及百年燈塔等奇景，還有香港大學太古海洋科學研究所前方放置的一幅鯨魚骨，小朋友可近距離欣賞這條1955年在維港擱淺的雄性長鬚鯨標本，可邊行邊了解海洋生態，學習海岸保育知識。想輕鬆點亦可到石澳或鄰近大浪灣BBQ，石澳有多個免費公眾燒烤場，設施齊全，也有士多等補給點，邊BBQ邊享受舒爽海風，孩子可在沙灘玩沙、嬉水。

西貢親子好去處推介︳西貢獅子會自然教育中心睇昆蟲館

轉戰西貢，搭792M號線直達西貢市中心，附近有不少親近大自然的親子好去處。其中，西貢獅子會自然教育中心是必訪之地，佔地16公頃，設有昆蟲館、貝殼館、農館等展覽廳，戶外更有蝴蝶谷、荷花池、果園及竹林。小朋友可觀察蝴蝶蜻蜓、認識中草藥，邊玩邊學，超级適合親子互動。中心旁還有蕉坑自然教育徑，路徑平坦林蔭，沿途生態資料牌豐富，行約1小時即可環迴，輕鬆行山不費力。

西貢獅子會自然教育中心展覽館

時間：逢星期一、三至日及公眾假期 09:30 - 16:30（逢星期二（公眾假期除外）及農曆年初一及初二休館）

西貢親子好去處推介︳西貢火山探知館了解香港地貌

香港雖然沒有活火山，不會受到火山爆發的威脅，但西貢地質公園一帶有趣的自然面貌，卻與香港歷史上的火山活動息息相關。位於西貢碼頭旁的火山探知館免費供遊人入場參觀，展品內容涵蓋火山學的基礎知識，以及來自世界各地火山的岩石標本和香港地質公園的景點介紹等。

火山探知館亦提供免費館內導賞活動，以及周末收費的夏日船河活動，航程兩小時，由專業地質公園導賞員帶領六歲以上兒童及成人乘船遊覽西貢海島，欣賞世界級六角形岩柱。

火山探知館

地址：西貢惠民路18號

開放時間：09:30 - 16:30

入場費：全免

夏日船河：星期六、日及公眾假期14:00 - 16:00$450/位（大小同價）

查詢夏日船河：www.volcanodiscoverycentre.hk

簡單親子玩樂路線建議

石澳一日遊（建議路線）：

從筲箕灣搭乘9號線 → 於「石澳道土地灣」下車，步行至龍脊郊遊徑起點（土地灣起點至大浪灣，約2-3小時，視孩子體力調整） → 或於「鶴咀道」下車出發至鶴咀海岸保護區尋找鯨魚骨（1-2小時，視孩子體力調整）

西貢親子遊（建議路線）：

將軍澳站搭乘792M → 於西貢公路北港站下車 → 探索展館及戶外區（2-3小時） → 行蕉坑自然教育徑（1小時） → 西貢市中心食海鮮或玩火山探知館

資料來源：FB@城巴

