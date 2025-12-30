Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園突發優惠買一送一 低至$448送除夕夜門票玩Sanrio Characters超驚喜5大活動︳親子好去處

更新時間：15:44 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:44 2025-12-30 HKT

Sanrio Characters粉絲要留意，6個萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原來於這個冬天「潛入」海洋公園開展奇幻之旅，為大家帶來限定「夢幻海底世界」！今日（30日）下午5點更有突發優惠，買海洋公園門票，即送除夕夜門票，即等於門票買一送一！低至$448就可以跟6個萌爆角色見面，更可與海洋動物倒數迎接2026年，即跟優惠連結入手海洋公園門票！

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

親子好去處︳海洋公園 X Sanrio Characters超驚喜5大活動

一到海洋公園內即要去海濱樂園廣場「Sanrio characters深海夢幻探險」，先幫心儀角色揀選潛水造型與裝備，再跟海洋動物大使穿過夢幻水底隧道，就可與6大角色直達神秘海底城鎮，完成任務還可跟他們打卡呢！

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

而為慶祝Melody出道50周年與Kuromi出道20周年，高峰樂園將設置「My Melody & Kuromi Y2K派對屋」，兩位可愛少女邀請大家來參加他們的超夢幻幻彩Party，入面更有跳舞機給大家show舞技，當然少不了專為打卡而設的party room布置！

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

全園特別設有18個互動裝置，只要入手「Sanrio characters遊園探險卡」盲包，就可挑戰觸發光影和聲音特效跟Sanrio characters角色互動；亦有多個主題打卡位，如海濱樂園的「巨型彩虹珍珠貝」、海洋列車站前的「發光海底裝置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更會驚喜現身與大家近距離見面兼影靚相。

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

入夜後不要錯過期間限定的「光影盛夜- Sanrio characters夢幻慶典」，Hello Kitty、My Melody等將會與海洋動物大使現身於大型水幕上，配合舞動噴泉、光影、音樂和特效，效果很震撼呀！同場還有一系列海洋公園 x Sanrio characters聯乘系列限定精品，毛絨公仔、T-Shirt、 不鏽鋼保溫杯、環保袋、化妝袋等，最平$58即可入手，離園前記住去掃貨喇！

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：


【海洋公園突發買一送一】買海洋公園門票 +【送】海洋公園除夕夜門票
優惠：套票低至$448
開賣時間：12月30日17:00 
門票：此憑證有效期至2026年6月30日18:00
除夕夜門票：此憑證只於2025年12月31日（16:00 - 22:00）有效
*憑證只於指定日期（及時間，如適用）有效

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳親子農莊︳參觀循環耕種農莊/餵飼羊咩咩兔仔/參觀盾臂龜 送香草乾+兔仔彈彈床︳親子好去處

 

