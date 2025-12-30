親子農莊︳參觀循環耕種農莊/餵飼羊咩咩兔仔/參觀盾臂龜 送香草乾+兔仔彈彈床︳親子好去處

聖誕長假期已過了一大半，尚有幾天假，趁好天氣帶孩子去郊外走走，呼吸一下新鮮空氣迎接新一年，不如就帶小朋友到位於大埔的香草農莊試玩體驗小農夫活動。近日農莊有快閃優惠，低至$68即可參觀循環耕種農莊、餵飼羊咩咩兔仔，還可親親盾臂龜，再加送香草乾與兔仔彈彈床活動，農莊更有免費泊車，方便一家大小到訪。即睇親子好去處活動詳情與優惠連結，快快報名去玩。

親子好去處︳親子農莊︳參觀循環耕種農莊/餵飼羊咩咩兔仔

活動將會參觀循環耕種農莊，體驗小農夫活動，收割新鮮蔬菜，餵養兔仔及羊咩咩，還有DIY香草包，可挑選喜歡的香草製作一個可以帶走的香草包，也可於小彈床上齊齊學兔仔彈彈跳。另外有火箭爐和香草茶工作坊，可親手用紅磚搭建火箭爐，也可到農地採摘新鮮艾草葉，再製作炭木灰並且煲水泡艾草茶，過個悠閒舒爽的新年假期！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子農莊詳情：



【獨家半價｜限時限量】參觀循環耕種農莊 + 餵飼羊咩咩及兔仔+參觀盾臂龜 60分鐘｜獨家加送DIY自製迷迭香或其他香草乾(香草包) 及兔仔彈彈床活動

體驗時間： 逢星期一至日 12:00-1:00 / 2:00-3:00 / 4:00pm-5:00pm

*一歲以下手抱嬰孩為免費，一歲或以上成人價計算

優惠：$68/位（2位起， 大小同價，原價 $136/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家半價｜限時限量】火箭爐+香草茶工作坊 60分鐘｜額外加送DIY香草包項目

體驗時間： 逢星期六日及公眾假期 11：00 -12：00

*工作坊以製造炭灰肥料/循環再用竹枝/推廣銷售新鮮香草為目的

*一歲以下手抱嬰孩為免費，一歲或以上成人價計算

優惠：$98/位（2位起， 大小同價，原價 $196/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

地點：香草農莊停車場

地址：大埔林村新村巴士站（均益士多）塘面村路牌馬路直入80米見垃圾站轉左落斜路停車場

前往方法：可於太和港鐵站轉乘64號K/25K 綠Van,前往林村新村巴士站下車步行五分鐘到達

*免費泊車

相關文章︳W酒店自助餐6折優惠送AIA嘉年華門票 海鮮自助晚餐買一送一歎生蠔、招牌花雕醉鮑魚︳親子優惠