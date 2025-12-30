Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子農莊︳參觀循環耕種農莊/餵飼羊咩咩兔仔/參觀盾臂龜 送香草乾+兔仔彈彈床︳親子好去處

親子
更新時間：12:12 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:12 2025-12-30 HKT

聖誕長假期已過了一大半，尚有幾天假，趁好天氣帶孩子去郊外走走，呼吸一下新鮮空氣迎接新一年，不如就帶小朋友到位於大埔的香草農莊試玩體驗小農夫活動。近日農莊有快閃優惠，低至$68即可參觀循環耕種農莊、餵飼羊咩咩兔仔，還可親親盾臂龜，再加送香草乾與兔仔彈彈床活動，農莊更有免費泊車，方便一家大小到訪。即睇親子好去處活動詳情與優惠連結，快快報名去玩。

親子好去處︳親子農莊︳參觀循環耕種農莊/餵飼羊咩咩兔仔

活動將會參觀循環耕種農莊，體驗小農夫活動，收割新鮮蔬菜，餵養兔仔及羊咩咩，還有DIY香草包，可挑選喜歡的香草製作一個可以帶走的香草包，也可於小彈床上齊齊學兔仔彈彈跳。另外有火箭爐和香草茶工作坊，可親手用紅磚搭建火箭爐，也可到農地採摘新鮮艾草葉，再製作炭木灰並且煲水泡艾草茶，過個悠閒舒爽的新年假期！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子農莊詳情：


【獨家半價｜限時限量】參觀循環耕種農莊 + 餵飼羊咩咩及兔仔+參觀盾臂龜 60分鐘｜獨家加送DIY自製迷迭香或其他香草乾(香草包) 及兔仔彈彈床活動
體驗時間： 逢星期一至日 12:00-1:00 / 2:00-3:00 / 4:00pm-5:00pm
*一歲以下手抱嬰孩為免費，一歲或以上成人價計算

優惠：$68/位（2位起， 大小同價，原價 $136/位） 

購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家半價｜限時限量】火箭爐+香草茶工作坊 60分鐘｜額外加送DIY香草包項目
體驗時間： 逢星期六日及公眾假期 11：00 -12：00
*工作坊以製造炭灰肥料/循環再用竹枝/推廣銷售新鮮香草為目的
*一歲以下手抱嬰孩為免費，一歲或以上成人價計算

優惠：$98/位（2位起， 大小同價，原價 $196/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
地點：香草農莊停車場
地址：大埔林村新村巴士站（均益士多）塘面村路牌馬路直入80米見垃圾站轉左落斜路停車場
前往方法：可於太和港鐵站轉乘64號K/25K 綠Van,前往林村新村巴士站下車步行五分鐘到達
*免費泊車

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章︳W酒店自助餐6折優惠送AIA嘉年華門票 海鮮自助晚餐買一送一歎生蠔、招牌花雕醉鮑魚︳親子優惠

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
20小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
14小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
15小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
18小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
4小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
14小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
22小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
2025-12-29 10:00 HKT