浸信會呂明才中學資訊日 沙田Band 1中學入學講座參加方法 附面試詳情及收生準則︳中一入學2026

中一入學26/27︳步入新一年，家長們與和高小都在為中學入學作出準備，而一月份亦是各位準中一生遞交中一自行分配學位表格的日子。沙田區Band 1英中、資助基督教男女校浸信會呂明才中學，將於2026年1月舉辦「呂中資訊日」，為家長和學生提供最全面的入學資訊，各位有意入讀的小五、小六學生，可趁這難得的機會到浸信會呂明才中學，透過資訊日更了解學校的教育理念、課程及入學流程等。

中一入學26/27︳浸信會呂明才中學資訊日

浸信會呂明才中學為沙田區Band 1英文中學，學校有兩所聯繫小學，分別是浸信會呂明才小學、浸信會沙田圍呂明才小學，在中學統一派位中，聯繫中學需為其聯繫小學保留最多25%的學位，意味尚有75%學額留給其他小學生，各位有意入讀的學生就要留意了。浸信會呂明才中學致力於為學生提供全人教育，強調心靈、智慧和體能的全面發展，並鼓勵學生從學習中培養對社會的責任感與奉獻精神。

中一入學26/27︳浸信會呂明才中學資訊日（圖片來源：學校概覽）

浸信會呂明才中學學生於公開試下向來成績優異，於2025年中學文憑試有94.3%學生考獲入讀大學學位課程資格，以及91%同學於JUPAS中取得入學學額，當中最佳成績為4科5**及1科5*，數學（78.9%）、生物（78%）、英語語言（77.2%）等科目亦獲得接近75%或以上4級或以上成績，亮麗成績令學校成為區內家長的熱門心水之選。

（圖片來源：浸信會呂明才中學校網）

浸信會呂明才中學將於2026年1月3日（星期六）舉行「呂中資訊日」為小六學生及家長提供最新學校資訊，以及由呂中同學主理的各種學科展覽，亦有學校導賞團、4節箭藝體驗等活動，另有兩場入學講座不用提前報名，卻需要當天於指定時間、地點領取門票，先到先得，家長要留意。要是家長想深入認識呂中的學校願景、理念和價值，可先瀏覽短片，相關內容不會在入學講座中重複。

點擊圖片瀏海浸信會呂明才中學詳情：



浸信會呂明才中學資訊日「呂中資訊日」

日期：2026年1月3日（星期六）

時間：12:00 - 17:00

入學講座：

（1） 13:00 - 14:15 （禮堂及演藝廳）

門票於12:00起在地下乒乓球室派發

（2） 15:00 - 16:15 （禮堂及演藝廳）

*門票於14:00起在地下乒乓球室派發

地址：沙田瀝源源禾路11號

查詢：2692 2161

（圖片來源：學校概覽）

升中面試安排

面試 日期及通知 第一輪面試安排 日期：2026年2月28日（星期六）

*申請人將於2025年2月6日前收到有關面試安排的郵件通知。 第二輪面試安排 日期：2026年3月21日（星期六）

*申請人將於2026年3月10日前收到第一輪面試結果及第二輪面試安排的郵件通知。

首輪升中面試內容：

主要考核面試生在討論中表達、應對、溝通等能力，期望面試生可展示識見學養、組織思維、人際交流、語言表達等能力。 面試以廣東話及小組形式進行，每組由 5 名面試生組成，包括首輪個人發言和次輪自由討論。 題材符合小六學生的常識範圍，以貼近生活見聞和學習經驗為原則。 題目附設簡單的閱讀材料，逗引面試生從不同角度思考論題；或對題目中較艱深的概念略作解釋，協助面試生理解。

首輪升中面試流程：

面試生到達等候室報到。 在面試開始前，面試生將由風紀員帶到備試室，並根據所屬組別就座，形成一個由 5 人組成的小組。各人的發言編號則會實時以程式抽籤決定。 每名面試生將收到兩張評分紙，並須在兩張評分紙上填寫姓名、面試室、組別及發言編號。 隨後，每名面試生將收到一份試題，試題紙上包含一則閱讀材料、一道首輪個人發言題目和一道次輪自由討論題目，並且有 10 分鐘的準備時間。準備時間結束後，面試生將由風紀員帶到相應的面試室進行小組面試。 面試者進入課室後，須將兩張評分紙交給面試員，然後按照發言編號就座。 在面試開始時，每名面試生將有 1 分鐘的首輪發言時間。當各人完成發言後，將進入次輪小組討論，討論時間為 7 分 30 秒。（如果面試生人數不足，討論時間將按比例調整，但整個小組的人數不會少於 4 人）。 面試生可以在準備和討論期間在試題紙上記下筆記。 面試生須於面試後將試卷交回面試員。

評分準則：

內容包括討論、協作、匯報，考核學生學習行為、態度、策略及能力。



資料來源：浸信會呂明才中學校網

相關文章︳中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊