W酒店自助餐6折優惠送AIA嘉年華門票 海鮮自助晚餐買一送一歎生蠔、招牌花雕醉鮑魚︳親子優惠

親子優惠︳W酒店自助餐6折優惠送AIA嘉年華門票

W酒店KITCHEN於近日供應「極致海鮮」自助餐，自助午餐每位將獲W招牌花雕醉鮑魚，而晚市更有W招牌海味燉湯！自助餐將提供多款冰鎮海鮮，如龍蝦、蜆、藍青口、麵包蟹及雪蟹腳，週五至周日、公眾假期及其前夕，自助晚餐更有鮮甜生蠔。同樣還有多款壽司及刺身，也設有即製麵檔供應新鮮菜品。大家還可一試即席烹調蒜香白酒煮花甲青口意粉，即烤美食站也有各式風味燒烤，如柚子胡椒燒秋刀魚及蒜香牛油燒生蠔。另外亦有星洲辣椒蟹、金沙軟殼蝦、法式芝士焗海鮮等海鮮美食，也有沙律吧、地道港式燒味及點心專區，最後要到甜品廊細意品嘗精緻甜點，如紅桑子開心果撻及柚子蛋白霜蛋糕等都是必試款式。

現在更有快閃優惠，自助午餐有6折優惠之餘，更獨家送免費AIA嘉年華門票，那就可以吃飽飽後再去玩喇！

點擊圖片瀏覽親子優惠：

【快閃限量搶｜6折再加送AIA嘉年華門票】香港W酒店極致海鮮平日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五：成人HK$377/位（原價成人 HK$592/位）

*星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲

【獨家買一送一】香港W酒店極致海鮮自助午餐｜暢飲指定果汁、汽泡酒、紅白酒及果汁

優惠：

．星期一至五：成人HK$646/2位，平均HK$323/位（原價成人 HK$1184/2位）

．星期六、日及公眾假期：成人HK$802/2位，平均HK$401/位（原價成人 HK$1470/2位）

*星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲

【獨家買一送一】香港W酒店極致海鮮4小時自助晚餐/暢飲指定果汁、汽泡酒、紅白酒及果汁

用餐時間：18:00-22:00

優惠：

．星期一至四：成人HK$1,018/2位，平均HK$509/位（原價成人 HK$1866/2位）

．星期五至日及公眾假期及前夕：成人HK$1090/2位，平均HK$545/位（原價成人 HK$1998/2位）

*星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲

【快閃優惠｜買一送一】香港W酒店極致海鮮自助晚餐/暢飲指定果汁、汽泡酒、紅白酒及果汁

用餐時間：18:00 – 22:00 及 20:30 – 22:30

優惠：成人HK$1090/2 位，平均HK$509/位（原價成人 HK$1998/2位）

*2026 年2 月13、15-16日

【優惠 6折】香港W酒店極致海鮮自助晚餐｜暢飲指定果汁、汽泡酒、紅白酒及果汁

優惠：

．星期一至四：成人HK$594/位（原價成人 HK$933/位）

．星期五至日及公眾假期及前夕：成人HK$636/位（原價成人 HK$999/位）

*星期一至五連指定汽水及果汁無限暢飲；

*星期六至日連指定汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲

*不適用於2月13-16日

【優惠｜6折】香港W酒店極致海鮮自助晚餐｜暢飲指定果汁、汽泡酒、紅白酒及果汁

用餐時間：18:00-20:00，20:30-22:30

優惠：成人HK$636/位（原價成人 HK$999/位）

*星期六至日連指定汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲

*不適用於2月14日

*2026 年2 月13、15-16日

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2025年12月29日12:00至2026年1月4日23:59

用餐日期：2026年1月2日至2月28日

地址：九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號W Hong Kong 6樓

*以上優惠價已包括原價加一服務費

延伸閱讀：中環AIA嘉年華53款機動遊戲+攤位遊戲

每到冬天，大、小朋友都非常期待一年一度的中環AIA嘉年華！今年中環AIA嘉年華繼續在中環海濱公園活動空間跟大家見面，大家最關心的玩樂設施，這次就有26座機動遊戲登陸嘉年華，更有8座屬首次亮相，是歷年最多元化、最豐富！追求刺激度的朋友必玩80米高、全球最高移動式遊樂設施 — 「大笨鐘塔」，升上最高就如飛上半空一樣，更可一覽維港兩旁的聖誕燈飾！

80米高、全球最高移動式遊樂設施 — 「大笨鐘塔」（圖片來源：官方圖片）

還有離心力極大的海盜船、搖擺船，「華爾茲」旋轉車就如高速「咖啡杯」般，於路軌上速旋轉；小朋友就可以玩如袋鼠跳躍般的「袋鼠塔」，以及如在天上飛的「迷你小象」與全家同樂的「童話快線」！

（圖片來源：《親子王》）

中環AIA嘉年華攤位遊戲今年共有27個，新關卡「獅子開大口」與「神槍手」都好易贏獎品，同時保留「扔環遊戲」、「木桶江山」及「鴨子園」等人氣經典項目，大、小朋友一樣啱玩！如屬《優獸大都會2》粉絲，今年來到嘉年華將會超興奮，全場多個攤位獎品都是Zootopia公仔！亦有史迪仔、超音鼠等迪士尼毛公仔，也有上年超受歡迎的運動主題及美食造型公仔。

全部都係《優獸大都會2》公仔！（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽AIA友邦嘉年華詳情：

玩得累了，可跟小朋友到美食攤位區抖一抖，今次有多達17個餐飲攤位參與，必試1953年創立、本地老字號民豐粉麵行的糯米糍窩夫配意式雪糕，還有長洲戲院將離島的招牌雞蛋仔及芝士車輪餅等懷舊街頭小食帶到中環，連人氣曲奇餅店Cookie DPT也有得食，為粉絲們帶來「自製曲奇」的獨特體驗！其他美食包括Snack Baby以本地食材製作的創意手工雪糕、Sonnys Pizza的薄餅、Bunz 的美式漢堡、小台北的招牌胡椒餅及香脆炸雞等。

民豐粉麵行開心果糯米糍窩夫（圖片來源：《親子王》）

爸媽又可以去以「香港經典」為主題的「藍妹大牌檔」歎杯啤酒，多點一個乾炒牛河、炒蜆等香港出名美食，飽肚又滿足，指定時間更會舉行多場人氣廣東歌Disco 派對、特別主題 DJ派對，及本地藝人現場表演，在大牌檔懷舊布景下重新演繹香港經典飲食文化！同場亦設有 TVB「我係主角」打卡專區，以人氣劇集《新聞女王》、經典綜藝《獎門人系列》及熱門歌唱節目《中年好聲音》為主題，打造沉浸式場景與遊戲攤位，讓一家大小置身經典電視場面內。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽AIA友邦嘉年華詳情：

中環AIA嘉年華推「玩具捐贈計劃」

享譽全球的Gandeys雜技團今年會帶來全新劇目「冬日世界雜技團」，集結阿根廷、葡萄牙、美國等地精英，將演出瘋狂滾軸溜冰、瘋狂彈跳板、環球飛車等，一個接一個高難度動作，大、小朋友都會忍不住看到「嘩嘩聲」！今年主辦方更捐出超過50,000張門票予慈善機構及社區團體，還有全新的「玩具捐贈計劃」．把在遊戲攤位贏得的毛公仔捐贈予有需要的小朋友及家庭，齊齊分享愛。

（圖片來源：《親子王》）

AIA友邦嘉年華

日期：即日起至2026年3月1日

時間：11:00 - 23:00（高峰及普通時段）、12:00 - 22:00（非高峰時段）

地點：中環龍和道9號中環海濱公園活動空間

票價：$140起 / 成人（包10枚代幣）、$95起 / 小童（包7枚代幣）

購買門票：https://bit.ly/4p6wl6G

