Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

兒童專注力不足或與過量使用社交媒體有關 研究：日用時間越長這方面症狀越多︳親子健康

親子
更新時間：14:24 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:24 2025-12-27 HKT

「成日周身郁無時停」、「點解做功課咁唔專心？」、「你溫書集中啲好唔好？」許多家長有以上這些問：孩子上課或做功課時越來越難以集中精神、坐不住易分心又不聽話，甚至開始懷疑小朋友是否有專注力不足及過度活躍症（ADHD）。究竟是小朋友天生難集中，還是受其他外來習慣或因素影響？根據瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）一項最新研究，追蹤超過8,000名兒童的數碼媒體使用情況及專注力變化，或可為家長帶來一些啟示。

社交媒體使用時間長 專注力明顯下降

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）的最新研究，從小朋友9至10歲開始跟進，直至13至14歲。孩子需定期報告每日使用社交媒體、觀看電視或影片、玩電子遊戲的時間；而家長則負責評估孩子的專注力水平，以及是否有過動或衝動行為。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

研究結果顯示，社交媒體的使用時間與專注力不足的症狀密切相關，特別是社交媒體的影響更為明顯，而非觀看電視或電子遊戲。孩子花越多時間在Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat、TikTok等平台，專注力不足的傾向就越強。研究指出，9歲的孩子平均每天花約投放30分鐘於社交媒體上，到13歲時已上升至2.5小時。卡羅林斯卡學院的認知神經科學教授Torkel Klingberg指，社交媒體的頻繁通知會對孩子的專注力造成干擾，即使他們未有查看消息，也會產生影響。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

與ADHD症狀有正面關係　

研究發現，長時間使用社交媒體與ADHD相關症狀有正面關係，但並非所有孩子都會出現明顯症狀，亦不等於一定會有ADHD。即使原本已有專注力不足的問題，使用社交媒體的時間並沒有因此增加，顯示因果方向更可能是「長時間使用導致症狀傾向上升」，而非反過來。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

在個別孩子身上影響或許不算大，但整體來說，社交媒體使用量增加，可能是令近年ADHD個案率上升的部分原因。教授Klingberg補充指出，社交媒體使用上升，或許是ADHD診斷個案增加的其中一個因素，雖然研究中過動症狀並沒有明顯上升。

使用時間隨年齡急升　家長需早留意

數據亦顯示，兒童使用社交媒體的時間隨著年齡快速增長，從9歲的每日約30分鐘，到13歲已超過2.5小時。這提醒家長，即使孩子未達大多數平台規定的13歲最低年齡，他們仍可能透過各種方式接觸社交媒體，使用量會隨年齡而上升。研究團隊指出，結果並非要完全禁止孩子使用社交媒體，而是應關注使用年齡、平台設計及每日時間。該研究第一作者、卡羅林斯卡學院婦女與兒童健康系博士後研究員Samson Nivins表示：「我們希望這些發現能幫助家長作出更有根據的決定，引導孩子健康使用數位媒體，同時支援他們的認知發展。」

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

使用時間增加與年齡成正比

同時，隨年齡增長，孩子使用社交媒體的時間會快速增加。小朋友於9歲時平均每日約30分鐘，但到了13歲上升至2.5小時以上。這顯示，即使小朋友未達大多數平台規定的13歲（使用最低年齡），他們仍可能透過各種方式接觸社交媒體，使用量會隨年齡而上升。研究團隊亦強調，結果並不意味著孩子不能使用社交媒體，而是應該關注使用年齡、平台設計及每日接觸時間，引導小朋友健康地使用社交媒體，並支援他們的認知發展才是上策。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

家長可試行以下3個實用又簡單的方法，減少孩子分心機會：

  • ・訂立每日社交媒體使用時間上限
  • ・設立專屬專注時段，避免干擾
  • ・在學習環境中關閉手機通知功能

透過這些小改變，有助孩子在數碼時代維持良好專注力。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

資料來源：瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）研究、卡羅林斯卡學院認知神經科學教授Torkel Klingberg

相關文章︳ADHD︳中醫：臨床證實一方法對改善專注力不足/過度活躍症有效果顯著 4款中醫方劑臨床推薦︳親子健康

相關文章︳3個日常方法輕鬆提升孩子專注力 這個方法更可訓練策略性思維︳SEN學堂

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
5小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
6小時前
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
00:53
有片｜日本群馬縣60車串燒大車禍 烈燄沖天釀2死26傷 疑路面結冰引慘劇
即時國際
4分鐘前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
7小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
18小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
20小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
15小時前
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕  多張合照氛圍奇怪並不尋常
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕  多張合照氛圍奇怪並不尋常
影視圈
2025-12-26 11:00 HKT