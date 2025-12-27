兒童專注力不足或與過量使用社交媒體有關 研究：日用時間越長這方面症狀越多︳親子健康

「成日周身郁無時停」、「點解做功課咁唔專心？」、「你溫書集中啲好唔好？」許多家長有以上這些問：孩子上課或做功課時越來越難以集中精神、坐不住易分心又不聽話，甚至開始懷疑小朋友是否有專注力不足及過度活躍症（ADHD）。究竟是小朋友天生難集中，還是受其他外來習慣或因素影響？根據瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）一項最新研究，追蹤超過8,000名兒童的數碼媒體使用情況及專注力變化，或可為家長帶來一些啟示。

社交媒體使用時間長 專注力明顯下降

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）的最新研究，從小朋友9至10歲開始跟進，直至13至14歲。孩子需定期報告每日使用社交媒體、觀看電視或影片、玩電子遊戲的時間；而家長則負責評估孩子的專注力水平，以及是否有過動或衝動行為。

（圖片來源：Freepik）

研究結果顯示，社交媒體的使用時間與專注力不足的症狀密切相關，特別是社交媒體的影響更為明顯，而非觀看電視或電子遊戲。孩子花越多時間在Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat、TikTok等平台，專注力不足的傾向就越強。研究指出，9歲的孩子平均每天花約投放30分鐘於社交媒體上，到13歲時已上升至2.5小時。卡羅林斯卡學院的認知神經科學教授Torkel Klingberg指，社交媒體的頻繁通知會對孩子的專注力造成干擾，即使他們未有查看消息，也會產生影響。

（圖片來源：Freepik）

與ADHD症狀有正面關係

研究發現，長時間使用社交媒體與ADHD相關症狀有正面關係，但並非所有孩子都會出現明顯症狀，亦不等於一定會有ADHD。即使原本已有專注力不足的問題，使用社交媒體的時間並沒有因此增加，顯示因果方向更可能是「長時間使用導致症狀傾向上升」，而非反過來。

（圖片來源：PhotoAC）

在個別孩子身上影響或許不算大，但整體來說，社交媒體使用量增加，可能是令近年ADHD個案率上升的部分原因。教授Klingberg補充指出，社交媒體使用上升，或許是ADHD診斷個案增加的其中一個因素，雖然研究中過動症狀並沒有明顯上升。

使用時間隨年齡急升 家長需早留意

數據亦顯示，兒童使用社交媒體的時間隨著年齡快速增長，從9歲的每日約30分鐘，到13歲已超過2.5小時。這提醒家長，即使孩子未達大多數平台規定的13歲最低年齡，他們仍可能透過各種方式接觸社交媒體，使用量會隨年齡而上升。研究團隊指出，結果並非要完全禁止孩子使用社交媒體，而是應關注使用年齡、平台設計及每日時間。該研究第一作者、卡羅林斯卡學院婦女與兒童健康系博士後研究員Samson Nivins表示：「我們希望這些發現能幫助家長作出更有根據的決定，引導孩子健康使用數位媒體，同時支援他們的認知發展。」

（圖片來源：PhotoAC）

使用時間增加與年齡成正比

（圖片來源：PhotoAC）

家長可試行以下3個實用又簡單的方法，減少孩子分心機會：

・訂立每日社交媒體使用時間上限

・設立專屬專注時段，避免干擾

・在學習環境中關閉手機通知功能

透過這些小改變，有助孩子在數碼時代維持良好專注力。

（圖片來源：PhotoAC）

資料來源：瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）研究、卡羅林斯卡學院認知神經科學教授Torkel Klingberg

