九巴車廠遊學團親子遊1月份開放報名 低至$165參觀KMB九巴車廠睇古董巴士/小手工工作坊︳親子好去處

親子好去處︳不少孩子都是巴士迷，熟悉每款型號的巴士！平日除了坐巴士上學去街街，小朋友有否想過走進巴士的「家」，參觀巴士廠？九巴特別為大、小朋友舉辦九巴車廠遊學團，近日九巴車廠遊學團開放2026年1月份的報名日期，快快報名帶各位小小巴士迷去探探巴士與巴士的家，即睇參觀九巴車廠報名連結及日期地點！

親子好去處2025︳九巴車廠遊學團親子遊暑假開放報名低至$165

巴士是大家最常選用的交通工具之一，而九巴特別開放沙田及觀塘巴士廠讓大家參觀。於約75至90分鐘的九巴車廠遊學團中，約有60分鐘舒舒服服在車上遊覽。沿途有導遊詳細講解⁠，大家可「感受」巴士洗車過程，也更認識各種九巴日常維修工作，也可更了解環境保護，亦會介紹各架古董巴士。最特別的可說是清潔巴士，巴士將經過清潔滾筒，小朋友定必會覺得這個「洗白白」過程相當有趣。

親子好去處︳九巴車廠遊學團親子遊開放報名低至$165 （圖片來源：KKday）

遊覽亦會參觀古董巴士，也有機會跟古董巴士合照打卡，還有機會到訪巴士車長訓練駕駛技術的天台。參觀後將有工作坊讓小朋友做些小手作，大人則可參觀車廠小測驗。小朋友亦可在退役巴士改裝而成的地方打卡，一嘗做小司機的滋味。

（圖片來源：KKday）

【參觀KMB九巴車廠 】

優優惠：大小同價 HK$165

體驗日期：1月4、11、18、25日（逢星期日）

時間：10:00、12:00 （75-90分鐘）

地點：沙田九巴車廠 - 沙田源順圍6-8號

活動內容：

．暢遊九巴車廠（⁠感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹）

．參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊

．活動完成後，每位參加者將獲發紀念品及參觀證書

巴士是大家最常選用的交通工具之一，輕鐵、港鐵有車廠，巴士一樣要於「下班」後回廠休息！巴士會於每日回程時駛回位於港九新界各處的巴士車廠，而九巴就有多個車廠位於九龍新界，包括今次開放報名讓大家參觀的沙田車廠。豬仔包就曾參加九巴車廠遊學，豬仔包媽咪指參觀活動約90分鐘，約有60分鐘舒舒服服在車上遊覽。

（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

身處巴士睇巴士洗白白

當大家以為巴士回廠首要維修保養，原來第一個任務是「收錢」，將當天巴士收入交回公司：再進行加油、維修檢查等項目，沿途有導遊詳細介紹各種九巴日常維修，互動環境令遊覽變得有趣。跟著巴士就要「洗白白」，在巴士內觀賞洗車，成架巴士都是水、泡泡，還會經過清潔滾筒，聲畫十足，豬仔包與其他小朋友都相當興奮。

在車內洗白白好新奇呀！（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

做個小小巴士車長

遊覽還會參觀古董巴士，也有機會跟古董巴士合照打卡，也會到訪巴士車長訓練駕駛技術的天台，這裏也是太陽能巴士照太陽吸收能量的地方。完結車上參觀後，就有工作坊讓小朋友做些小手作，如畫畫等，而大人則可參觀車廠小測驗，大人、小朋友都照顧周到。工作坊後會安排分組跟以退役巴士改裝而成的地方打卡參觀，小朋友更可一嘗做小司機的滋味，最令孩子雀躍開心。

還有機會做小小巴士車長（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

活動除了可滿足小巴士迷，豬仔包媽媽也表示獲益良多，了解到九巴進行了多個與環保相關的工作，如洗車的污水會循環再用，也引入了環保太陽能巴士，車軚復修翻新延長使用期等等，亦會加入一些物料，令巴士於行走時所排放的廢氣可減低污染，活動寓玩於學，豬仔包媽咪都大力推介呀！

車長要調整車資就出發喇！（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

圖片授權：FB@豬仔包の開心日常

