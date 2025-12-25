5大最新戶外免費公園 鑽石山活水公園邊玩邊欣賞歷史建築/天水圍公園、佐敦谷公園玩沙︳親子好去處

戶外免費公園︳聖誕長假期展開喇！爸媽們安排了哪些聖誕活動予孩子？試後小朋友終於可以鬆一鬆可以拋開書本，大玩特玩，就去近幾個月香港各區新開的幾個室外兒童遊樂場，這些戶外遊樂場各具特色，適合各位好動兒童，家長們立即收藏，趁假期逐個去玩。

戶外免費公園推介1：鑽石山活水公園大磡村原址活化

鑽石山昔日擁有石礦場和電影片場，亦曾是香港最後一個大型寮屋區大磡村的所在地，如今以上三樣俱已成歷史，原址近日則已重建為一個全新的「活水公園」，除了保留了村內具歷史性的建築物，包括飛機庫（三級歷史建築，保留部分組件）、機槍堡（二級歷史建築）及石寓（已故影星喬宏故居），更設置了動態和靜態的水景，以及一系列康樂設施，包括超好玩的兒童遊樂場。

園內提供一系列康樂設施，包括超好玩兒童遊樂場。（圖片來源：《親子王》）

遊樂場及公園各處以電影為主題，紀念昔日電影片場的歷史，而小朋友最愛的一定是三款各有特色的滑梯，還有具挑戰性的攀爬架和吊環等，但假日人多，家長要小心看管子女。

石寓是已故 影星喬宏故居， 現已成為歷史展覽，向大眾介紹鑽石山昔日歷史。（圖片來源：《親子王》）

鑽石山活水公園

地址：鑽石山大磡彩虹道235號

費用：全免

前往方法： 港鐵鑽石山站A2出口或B出口，步行前往鑽石山活水公園。

戶外免費公園推介2：佐敦谷公園全新遊樂區開放

冬季天氣清涼，最適合一家人到草地野餐。佐敦谷公園出名有大片草地，風景優美，而近月園內的遊樂場亦已翻新完畢，比之前更大更好玩。

佐敦谷公園新增共融遊樂空間， 3大遊樂區以親子和大自然為主題。（圖片來源：《親子王》）

全新遊樂場設有多元化設施，包括配備親子共樂的搖籃型踏板韆鞦、彩虹色調長滑梯、攀爬塔及繩網等挑戰性設施、沙池與感官遊樂區，還有彈床及長短不一的滑梯等，照顧不同年齡與能力兒童的發展需求。園內亦貼心地新增沖腳用水龍頭，玩完也可輕鬆清潔。

園內的超大沙池， 記得自備玩沙工具。（圖片來源：《親子王》）

佐敦谷公園

地址︰觀塘新清水灣道71號

費用：全免

前往方法︰ 從彩虹出發乘坐27或29M號巴士線；從觀塘出發可選乘23號巴士；從港鐵彩虹站B出口步行可至

戶外免費公園推介3：青衣海濱公園邊玩邊賞紅葉

每年12至翌年1月是香港賞紅葉的最佳時候，壯觀程度雖不及日、韓等地，但作為新年打卡活動也不錯。其中青衣公園的落羽松映襯園內的歐式園景布置，成為每年的賞「楓」熱點，而對面的青衣海濱公園場地二（近青衣城）公共遊樂空間改造工程近月剛完成，遊樂設施以獨特貨櫃設計，結合了不同的遊樂體驗，包括彈跳、平衡等設施，讓各個年齡層的兒童都能夠因應其能力及喜好，選擇自己不同的玩樂體驗。

青衣海濱公園

地址： 青衣島東北海傍青衣海濱公園場地二（青衣公園對面）

費用：免費

前往方法： 港鐵青衣站經青衣城出口即到達

戶外免費公園推介4：天水圍公園任玩沙池

天水圍公園的公共遊樂空間歷經多時的改造工程終於完成，3,700平方米遊樂空間以森林、沙丘中尋寶等設計概念，設置滑梯、攀爬、韆鞦、嬉沙和迷宮等遊樂設施，為「大自然歷險之旅」提供多元化的體驗。森林主題有林區障礙樂、森林鞦韆、林區吊床，而最好玩的當然是超巨大沙池，此外還有水中尋寶主題，小朋友可遊走海灣滑梯、美人魚音樂灣、健身天地、珊瑚踏步、深海巨塔、漩渦海域、海怪攀行歷險、貝殼灘等特色設施，盡情放電。

超大沙池任玩，由 滑梯直接滑下沙中， 記得帶備替換衣物。（圖片來源：FB@天元合）

天水圍公園兒童遊樂場

地址：元朗天水圍天瑞路6號 （天水圍體育館旁）

對象：2 - 12歲

費用：全免

戶外免費公園推介5：紅磡建灣街花園全新海濱遊樂場

趁着氣溫清涼，中午太陽和熙又不會太曬、太熱，不妨到紅磡新開幕的建灣街公園放電。遊樂場以自然叢林為主題，融入呼應黃埔船塢歷史的船隻設計，加上面對海濱，走上觀景台上看風景一流。遊樂設施包括三樹連接的大型滑梯組，還有沙池、蟲蟲型幼兒滑梯組、枯葉特色攀爬架、六人鞦韆（兩個適合幼兒、兩個平板式、兩個背座式）、單雙人彈床等。設施屬共融設計，適合不同年齡及需要的小朋友。觀景台下更有獨立餵奶室及換片室，設備相當親子友善。

紅磡建灣街花園遊樂場

前往方法： 港鐵紅磡站C出口，進入置富都會方向並到L5經天橋出，步行12分鐘即達。

（九龍海灣酒店旁）



