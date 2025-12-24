聖誕親子好去處23大推介 巨型充氣樂園/聖誕市集/聖誕親子工作坊/親子互動體驗

聖誕到了，香港各大商場均推出豐富精彩活動與節目，當然少不了吸睛的打卡位喇！今次特別為各位爸媽整理出全港多個聖誕親子好去處，有熱鬧的聖誕市集、人氣IP打卡位、放電一流的充氣遊園等，讓大家可沉浸於歡樂的聖誕氣氛中，與小朋友共度溫馨的親子時光。

聖誕親子好去處推介1：D‧PARK x Bandai Gashapon「『扭』轉聖誕樂園」 打造5千呎扭蛋嘉年華

灣D‧PARK首次與日本Bandai Gashapon聯手，於聖誕及新年期間舉辦「『扭』轉聖誕樂園」。匯聚超過1,000部扭蛋機，供應900多款人氣動漫及卡通品牌的扭蛋，可以稱為全港最齊全的扭蛋盛事，各位扭蛋迷準備好了沒有？

（圖片來源：D‧PARK）

場內設有8米高的閃亮幻彩聖誕樹，可以扭蛋兼打卡！同時還有專為環保設計的扭蛋殼回收裝置，鼓勵大家回收廢棄的扭蛋殼，實踐綠色生活；同場更有互動遊樂區「Ho-Ho-Ho！Adventure」將設有5米高的聖誕滑梯波波池和巨型夾公仔機，周末還有聖誕主題音樂及才藝表演，亦有多個「升級再造工作坊」，教大、小朋友用回收扭蛋殼製作獨一無二的藝術品，讓親子家庭在歡樂中學習環保。玩完記住要到Bandai聖誕期間限定店，於超過400款主題精品中揀選心儀的聖誕禮物，更可與立體高達打卡呢！

（圖片來源：D‧PARK）

D‧PARK x GASHPON「『扭』轉聖誕樂園」

日期：即日起至2026年1月4日

時間：12:00 - 20:00

地點：D·PARK L1中庭 / D·PARK L1 室內草地（D‧PARK Ho-Ho-Ho！Adventure 聖誕嘉年華）

升級再造聖誕擺設

日期：即日起至2026年1月4日（逢星期日及公眾假期、平安夜及除夕）

時間：14:00 -15:00（每節1小時，共12節）

地點：D·PARK L1 室內草地

參加方法：憑3張Bandai扭蛋內附小冊子，即可換領工作坊名額1個。（名額有限，先到先得）

（圖片來源：D‧PARK）

升級再造塑膠串珠工作坊

日期：即日起至2026年1月3日（逢星期六）

時間：16:00 -17:00（每節1小時，共5節）

地點：D·PARK L1 室內草地

參加方法：如心賞會員憑D‧PARK即日電子貨幣消費滿HK$800，即可換領工作坊名額1個。（最多2組不同商戶之消費單據，每組單據須滿HK$50）

DIY聖誕手環工作坊

日期：12月25日及12月28日

時間：16:00 -17:00（每節1小時，共4節）

地點：D·PARK L1 室內草地

參加方法：如心賞會員憑D‧PARK即日電子貨幣消費滿HK$800，即可換領工作坊名額1個。（最多2組不同商戶之消費單據，每組單據須滿HK$50）

DIY聖誕立體拼豆工作坊

日期：12月21日、12月26日、2026年1月1日及1月4日

時間：16:00 -17:00（每節1小時，共5節）

地點：D·PARK L1 室內草地

參加方法：如心賞會員憑D‧PARK即日電子貨幣消費滿HK$800，即可換領工作坊名額1個。（最多2組不同商戶之消費單據，每組單據須滿HK$50）

聖誕親子好去處推介2：屯門市廣場×TOMICA「55周年聖誕慶典」

不止小男孩，不少爸爸也是TOMICA車仔迷，父子倆齊齊收集不同款式的經典車仔，有些還特設「特色停車場」來收藏珍品！各位車仔迷於今個聖誕快快去屯門市廣場，有機會感受被數百部車仔包圍的幸福感，孩子亦可暢玩免費遊戲！

（圖片來源：屯門市廣場）

一到場即被全港首棵六米高的紅白車盒聖誕樹震撼，TOMICA×SUZUKI JIMNY 55周年特別版真車及1:1經典車盒打卡牆亦是焦點所在；旁邊逾200平方呎情景模型以200架玩具車、數百件Playset及最新MTR×PLARAIL系列組成富有香港特色的迷你城市，亦有巨大化TOMICA車盒打卡區，讓粉絲走進車盒中如如置身放大版玩具世界。

（圖片來源：屯門市廣場）

遊樂專區設有「車手挑戰站」，小車手可駕駛模型車挑戰泊車，展現駕駛技巧，更有機會獲得獎品及駕駛證書呢！另有TOMICA Playset試玩及極速賽道等免費遊戲，於指定日子憑消費更可參加聖誕巨型扭蛋機贏取最新車款，並與TOMICA MASCOT T KUN見面。期間限定店同步登場，粉絲們必掃新款會場限定車、聯乘新品及聖誕限定產品，為家中的小小車迷送上節日驚喜。

各位小車手準備就緒 「落場」挑戰泊車！（圖片來源：屯門市廣場）

屯門市廣場×TOMICA「55周年聖誕慶典」

日期︰即日起至2026年1月4日

時間：10:00 - 22:00

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

車手挑戰站

日期： 即日起至2026年1月4日

時間： 星期一至五 13:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

參加方法： 會員於場內即日消費滿額即可參加遊戲一次，限時內駕駛模型車並成功泊入指定位置，可獲贈紀念品及駕駛證書。

* 只適合3 - 8歲，身高介乎90至140厘米及體重不超過50公斤的小朋友參加，並須由1位家長陪同參與。

聖誕巨型扭蛋機 / TOMICA手繪車

日期： 即日起至2026年1月4日（逢星期五至日及公眾假期）

時間： 星期五 13:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

參加方法： 會員於場內即日消費滿額可換領以下其中一項

禮遇：參加聖誕巨型扭蛋機一次或換領TOMICA手繪車。

*換領活動受條款及細則約束，詳情請參閱場內活動細則。

TOMICA T KUN見面會

日期：12月25 - 26日及2026年1月1日

時間：14:30 - 16:30

內容︰ TOMICA MASCOT T KUN將與大家見面，並送上小禮品！

聖誕親子好去處推介3：西沙GO PARK 紅白炫夢旋轉木馬

除了在主題樂園，在西沙GO PARK「HAPPY GO ROUND冬日樂園」一樣有全港首個商場戶外旋轉木馬。這個5.9米闊、紅白色的「炫夢旋轉木馬」充滿聖誕氣息，可坐上木馬上迴旋360度看迷人美景，晚上更有滿天炫亮閃爍燈海，浪漫氣氛滿滿！作為寵物友善的商場，每日更設有「人寵Photo Time！」

（圖片來源：西沙GO PARK）

時段，大家可坐上暫停轉動的木馬及馬車跟家中的愛寵合照打卡，留住美好時光。場內還有多個夢幻打卡位，可跟「星光童畫馬」閃亮大型充氣搖搖馬合照，也可於馬鞍山山峰美景襯托下跟五米高閃亮聖誕樹許願，戶外光影長廓更設置冬日主題光影投射，以多種幻彩色調及效果，打造夜間浪漫打卡氛圍。帶同寵物來打卡的爸媽，可到周末開放、毛孩專屬的冰上樂園「冬日寵物萌寵滑冰派對」，跟愛寵們感受異國節日氣氛，毛孩更可穿上冬日造型配飾，坐上雪橇體驗溜冰！

於「人寵Photo Time！」時段，大家可坐上暫停轉動的木馬及馬車跟愛寵打卡！（圖片來源：西沙GO PARK）

12月的周末設有「GO聖誕市集」，匯聚超過20個精選攤位，包括多種特色手作精品、服飾配件及寵物用品等，同場還有大型美食車，將提供一系列手沖咖啡、咖啡小食套裝及主題美食等，大家可邊歎咖啡邊掃聖誕禮物。商場會員亦可參加「聖誕主題工作坊」，只需憑積分即可免費參與，活動包括「麵包球聖誕樹工作坊」、「冬日攀石體驗」、「聖誕破冰轉身自由式工作坊」等，讓小朋友度過充滿活力的開心聖誕！

（圖片來源：西沙GO PARK）

西沙GO PARK「HAPPY GO ROUND冬日樂園」

日期：即日起至2026年1月4日

時間：10:00 - 22:00

地點：地面中央廣場

炫夢旋轉木馬

日期： 即日起至12月31日，2026年1月1、 3 - 4、10 - 11、17 - 18、 24 - 25、31日

時間： 13:00 - 20:00 （12月24 - 26日 延長至21:00）

參加方法： The Point會員憑指定消費及積分即可換領入場門票1張

地點：地面中央廣場

「炫夢旋轉木馬」- 人寵Photo Time！

日期：即日起至2026年1月4日

時間： 10:00 - 12:00、20:00 - 22:00 （12月24 - 26日 21:00 - 22:00）

地點：地面中央廣場

冬日萌寵滑冰派對

日期： 12月25 - 28、31日，2026年1月1、3 - 4日

時間：13:00 - 17:00

地點：2樓晴空花園

GO聖誕市集

日期： 12月24 - 28日（美食車加開12月31日，2026年1月1、3 - 4日）

時間：12:00 - 20:00

地點：地面中央廣場

聖誕歌舞表演

日期：12月24日

時間：14:00 - 16:00

地點：地面中央廣場

聖誕老人見面會

日期：12月24、25日

時間：16:00 - 18:00

地點：地面中央廣場

聖誕親子好去處推介4：THE SOUTHSIDE 10米巨型星光聖誕樹

想跟家人影一輯充滿聖誕氣氛的照片？當然要有棵高聳入雲的聖誕樹 —— THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」的10米高巨型星光聖誕樹，樹上綴滿近6,000顆閃爍的聖誕裝飾，場內另設有七大主題打卡場景，每個場景皆金光閃耀，令人如置身聖誕舞台上，巨型互動水晶球裝置的燈光更會隨行人走近而幻變呢！

（圖片來源：THE SOUTHSIDE）

戶外亦有一棵八米高的光影聖誕樹，結合動態LED動畫與燈光設計，聖誕老人及雪人更會透過3D裸視動畫技術穿梭於大屏幕上，為大家送上窩心的祝福；每晚更會定時上演「聖誕光影盛會」，燈光隨着音樂節奏舞動。周末還有浪漫飄雪匯演，以及有多位本地歌手如王菀之（Ivana）和葉巧琳（Mischa）等，輪流作音樂表演，一家人在愉悅氛圍中共創難忘回憶。

（圖片來源：THE SOUTHSIDE）

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」

日期：即日起至2026年1月4日

聖誕光影盛會

時間：17:00、18:00、19:00、20:00、21:00 （每節3分鐘）

地點：黃竹坑THE SOUTHSIDE LG中庭及露天廣場

Dazzling Christmas Gala聖誕音樂盛會

日期：12月20 （葉巧琳）、25日（王菀之）

時間：18:00 - 19:00

浪漫飄雪匯演

日期：12月20、21、24 - 28日

時間： 17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

聖誕老人見面會

日期：12月20 - 21、24 - 26日

時間：17:00 - 19:00 （聖誕期間加設 14:00 - 16:00）

聖誕親子好去處推介5：青衣城聖誕彩虹甜蜜樂園Care Bears暖心聖誕

天氣冷了，是時候為摯愛送上一個暖心抱抱。最愛以抱抱向身邊人傳遞溫暖與愛意的Care Bears，在這個聖誕來到青衣城聖誕彩虹甜蜜樂園，帶大家進入夢幻世界，感受被甜品治癒心靈的神奇力量！

（圖片來源：青衣城）

充滿多巴胺色系設計的打卡場景，令人心情愉悅，記住跟6.5米高超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕與五米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」打卡合照，把多巴胺色系留在照片中！五大人氣角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、Share Bear和Wish Bear已換上不同的聖誕造型，穿梭場內以可愛模樣療癒大家。場內設有期間限定店發售近100款周邊精品 ，除了大熱的毛公仔及盲盒外，更有迷你照相機，彩色菲林相機等獨家限定版產品！聖誕期間將會舉辦連串活動，如聖誕老人大巡遊、動感舞會、氣球扭扭樂等，Cheer Bear更會於周末驚喜現身，各位大、小朋友快去抱抱！

（圖片來源：青衣城）

Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園 / 期間限定店

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11:00 - 21:00

地點：青衣城一期1樓中庭

Cheer Bear粉絲見面會

日期：12月27、28日

時間：12:30 - 15:30

地點：商場各層

聖誕親子好去處推介6：圍方Chubbi Sweetie Xmas 限定飄雪表演

玩具不止孩子喜歡，大朋友一樣愛儲玩具、玩玩具。今個聖誕，圍方特別與本地玩具設計師及多媒體藝術家Jim Chan聯乘，以其筆下圓潤可愛的Chubbi Chunk為主角，打造充滿甜蜜歡樂的「Chubbi Sweetie Xmas」夢幻空間。

（圖片來源：圍方）

六大主題打卡區將為大家帶來沉浸式的甜蜜體驗，九米高的「夢幻糖霜聖誕樹」掛滿近20款精緻可愛的甜品裝飾，細心一看，部分更是Chubbi Chunk過往的經典角色展品！位於L2園藝花園的三米高「星光甜點摩天輪」於傍晚時分還會亮燈，於指定日子更有浪漫飄雪表演，大家可帶同愛寵一起暢遊，在如歐陸小鎮般的打卡位感受佳節氛圍。商場於聖誕期間亦會有一連串主題活動，如「Chubbi Santa×Mr. CupCake見面會」，也有不同表演團體獻上精彩演出，令節日氣氛更濃厚。

（圖片來源：圍方）

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至2026年1月4日

地點：圍方L2中庭及L2 戶外園藝花園

聖誕親子好去處推介7：德福廣場PUCKY木系藝術裝置

傳說「森林」內有很多小精靈均擁有療癒力量，能溫暖人心。在這個聖誕，這些小精靈們將森林搬到德福商場，打造全港首個木系「Pucky聖誕奇幻森林」。場內六大互動打卡位配合溫暖光影交織，包括全球首度亮相的三米高巨型豆子裝置，還有馴鹿豆子、獨角獸豆子都在森林不同角落！坐落於森林深處的四米高森林樹屋會釋放出閃爍燈光，讓大家彷彿置身童話故事般的節日氛圍中，在洞穴中央的蝙蝠豆子還會施展「神秘魔法」，點亮彩光花朵，加上鏡面折射燈光，絕美浪漫得叫人難忘。

（圖片來源：德福廣場）

現場亦設有特色展覽及期間限定店，帶來數十款角色精品，當中包括香港首發的商品，絕對是Pucky迷入手的好時機。

（圖片來源：德福廣場）

德福廣場「Pucky聖誕奇幻森林」

日期：即日至2026年1月4日

時間：11:00 - 21:00

地點：德福廣場一期地下中庭

聖誕親子好去處推介8：Mira Place×UNIQLO暖「粒粒」聖誕

每到寒冷的冬天便會想起保暖衣，UNIQLO在今個聖誕不止為大家帶來保暖衣物，更於「香港一號店」位處的Mira Place舉行「Gift Warmth this Christmas」派對，跟大家過個暖「粒粒」的節日！

（圖片來源：Mira Place）

場內特設六大溫暖系聖誕打卡位，大量融入禮物盒和溫暖聖誕元素，包括以搖粒絨物料及HEATTECH小物打造的七米高暖「粒粒」聖誕樹屋，還有四米高沉浸式「夢幻聖誕雪人屋」、毛絨聖誕襪組成的「暖『粒粒』咖啡茶座」、UNIQLO巨型聖誕禮物盒等，行人天橋上還有巨型充氣聖誕冷帽，四處都充滿「溫暖」。同場更有一系列聖誕消費禮遇，大派總值超過$50萬的聖誕禮物及獎賞，「賞您暖『粒粒』」遊戲將會送出超過3,000份聖誕禮物，讓大家可以邊掃聖誕禮物邊獲獎賞。

（圖片來源：Mira Place）

暖「粒粒」消費賞

日期：即日起至2026年1月1日

換領地點及時間：Mira Place禮賓部（11:00 - 23:00）

優惠詳情： 於場內即日消費滿$1,000，即可換領暖「粒粒」聖誕環保袋盲盒1個及UNIQLO HEATTECH圓領T恤1件。禮品數量有限，送完即止。

賞你暖「粒粒」遊戲

日期：即日起至2026年1月1日

換領地點及時間：Mira Place禮賓部（11:00 - 23:00）

遊戲詳情： 商場會員可憑積分於Mi+ App換領遊戲券，並到禮賓部出示遊戲券QR code，即可換領遊戲代幣1個及參與遊戲1次，每個遊戲代幣只能最多夾出扭蛋1個。未能成功夾出扭蛋，可獲得Mira Dining $100餐飲禮券1張。數量有限，換完即止。

聖誕親子好去處推介9：北角匯甜夢精靈之森

聖誕節是個溫馨幸福的節日，除了帶孩子四處玩，別忘了家中萌萌的小「寵」兒！北角匯於聖誕化身為「Winter Sweetieland甜夢精靈之森」，特設六大甜蜜打卡場景讓大家可跟主子們打卡影靚相！

（圖片來源：北角匯）

穿過「精靈森林大門」，即來到「馬卡龍甜點站」，在此可跟白雪雪的可愛雪人和星星精靈一起打卡；精靈會於「藍莓精靈魔法盒」彈出，為大家送上驚喜祝福；還有七彩繽紛的「甜夢精靈星光塔」、「草莓甜心樂園」、「果漾精靈籃」等，記住跟每個小精靈拍下最甜蜜的合照呀！聖誕期間更有多個工作坊，如「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」等手作體驗，一家人可跟毛孩享受創作樂。聖誕老人與聖誕仙子亦會於指定日期驚喜現身，向大、小朋友派發糖果與傳遞節日的歡樂，更有busker演出，令節日氛圍更濃厚。

（圖片來源：北角匯）

「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置

日期：即日起至2026年1月4日

時間：10:00 - 22:00（燈飾於18:00亮起）

地點：北角海濱花園

聖誕奇緣站

日期： 12月25 - 26日（聖誕老人見面會）、27 - 28日 （糖果派送）

時間及地點： 16:00、17:00

聖誕甜夢市集

日期： 即日起至2026年1月4日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：13:00 - 19:00

手作甜夢工場

日期： 12月20日（DIY甜園聖誕花環）、 27日（寵物甜甜圈毛毛球頸圈）

時間：13:00 - 18:00

參加方法： 於場內任何商戶或聖誕甜夢市集消費滿$200，可即場登記參加。

聖誕親子好去處推介10：奧海城×海洋公園LINE FRIENDS× 熊貓樂園

六隻代表海洋公園大熊貓家族成員的萌爆Panda Friends擁有無數粉絲，今個聖誕將與LINE FRIENDS朋友仔齊齊換上閃亮冬日限定新裝來到奧海城，邀請大、小朋友走進充滿歡笑與驚喜的冬日旅程。

（圖片來源：奧海城）

最矚目是全球首次亮相的巨大毛絨絨吹氣「冬日甜蜜襪」，BROWN、CONY與「加加」、「得得」齊齊萌爆登場！旁邊四米高「冬日閃亮星光球」綴滿璀璨燈飾，如雪花紛飛；CHOCO、PANGYO及「盈盈」就站在掛滿主題吊飾的聖誕樹前，等大家來打卡。場內亦設四大玩樂區及三個遊戲攤位，如「FUN享禮物大作戰」、「閃閃雪球祝福站」等，考驗大、小朋友的反應，集齊指定印章更可換領公仔、海洋公園門票等禮品。走前必到「即影即有自拍亭」捕捉幸福瞬間，記住選配節日限定相框！期間限定店備有多款特別版新品必搶，還有「甜品小角落」售賣角色造型馬卡龍、曲奇等冬日甜品，一口嘗盡幸福滋味！

LINE FRIENDS×Panda Friends冬日樂園@奧海城

日期：即日起至2026年1月4日

時間：12:00 - 20:00

地點：奧海城2期地下主題中庭

體驗區遊戲幣收費： $20 / 4個、$50 / 10個（額外再送2個）、$100 /20個（額外再送6個）

聖誕親子好去處推介11：荃新天地KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025

今個聖誕，為慶祝《新機動戰記高達W》30周年，本地潮牌KYUBI首度與Bandai合作帶來「KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025」主題企劃，現場將打造成多個沉浸式打卡場景，其中矚目焦點是四米高的Wing Gundam Zero（EW）超巨型打卡牆，動畫中五位人氣主角希羅‧尤、狄奧‧麥韋等亦齊集商場，粉絲可近距離打卡，投入《新機動戰記高達W》世界！同場還有1.8米高的飛翼高達立像Wing Gundam Zero（EW）及Gundam Deathscythe Hell（EW），造型凌厲逼真，帥氣滿分；亦會經典重現元祖高達RX - 78 - 2模型，巧妙搭配聖誕裝飾，打造出別具意義的節日場景！

（圖片來源：荃新天地）

期間限定店除了全港首發的KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM聯乘系列，如造型精細的金屬收藏掛飾，亦有發售Bandai高達模型玩具，潮人與動漫迷不容錯過。

（圖片來源：荃新天地）

KYUBI×MOBILE SUIT GUNDAM

Christmas 2025

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11:00 - 22:00

地點： 荃新天地1期高層地下中庭 / 荃新天地1期地下（KYUBI期間限定店）

聖誕親子好去處推介12：將軍澳中心 x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

除了聖誕大餐與聖誕燈飾，小朋友最期待收到聖誕老人送的禮物！那小朋友知道聖誕老人如何準備禮物嗎？來自充滿聖誕節慶氣氛的倫敦UNDERBOBO，邀請大家一起走進「魔法禮物工場」，齊齊準備心意滿滿的聖誕禮物！

（圖片來源：將軍澳中心）

場內有七大超吸睛打卡位，當中包括極亮眼的2.5米巨型聖誕老人UNDERBOBO與BOZO，旁邊還有2.8米炫亮聖誕樹，而1.3米英倫紳士造型的UNDERBOBO正在推着禮物車穿梭場中。爸媽可跟孩子一起在「UNDERBOBO鬼馬哈哈鏡」拍出鬼馬照片，也可到「聖誕老人辦公室」幫忙派發全球禮物，還有「藍色貓貓BOZO衣帽間」等備有萌爆配件，隨處都可拍出獨特聖誕合照！

（圖片來源：將軍澳中心）

之後就要努力準備禮物了！小朋友換上「禮物小精靈」服裝後，到「環保禮物包裝站」動手包禮物、「禮物磅重區」挑戰疊到指定重量、「禮物送貨單製作區」蓋印章做專屬聖誕卡，再到「禮物推送站」及「禮物分類區」操作機械臂，將禮物精準送達，完成任務更可獲贈限量UNDERBOBO聖誕樹掛飾！

（圖片來源：將軍澳中心）

商場內更設全港首間「UNDERBOBO期間限定店」，獨家發售逾50款周邊商品，包括BOZO毛公仔、手機殼、陶瓷杯、電腦套等，部分款式更是香港首賣！也可參加UNDERBOBO聖誕手作工作坊，親手製作禮物送給好朋友或家人呀！

將軍澳中心×UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

日期：即日起至2026年1月4日

時間：13:00 - 18:00（平日）、13:00 - 20:00（假日及節日前夕）

地點：將軍澳中心G/F中庭

參加遊戲方法： The Point會員於場內「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額（平日$600、假日及節日前夕$800），即可換領遊戲證兼賺取積分。完成遊戲後，可換得「UNDERBOBO聖誕樹掛飾」一份。

Magical Gift Wonderland期間限定店

日期：即日起至2026年1月4日

時間：12:00 - 20:00

聖誕手作工作坊

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：13:00 - 22:00

換領地點：將軍澳中心G/F The Point換領專櫃

名額：每節1小時，每節10個名額（全日共20個名額）。

詳情： The Point 會員於場內「即賺分」商戶，消費滿 $800，即可參加1節。

活動日期：12月6、13、25、26日

活動時間：15:00 - 16:00、16:00 - 17:00

聖誕親子好去處推介13：朗豪坊 x Noodoll薯誕百貨閃爍聖誕

來了來了！這個聖誕節終於等到在英國爆紅的Noodoll Ricespud薯仔系列首度登陸香港，在朗豪坊打造極具節日儀式感的期間限定「薯誕百貨」，邀請大家來趟英式「shopping」。

（圖片來源：朗豪坊）

憑圓碌碌且短小的身型，加上獨特的「三撮頭毛」，配以呆萌抿嘴表情與極大反差萌的認真眼神，Ricespud迷倒不少薯粉的心，這次將會扮鬼扮馬，化身成御林軍薯護衛、聖誕老人薯、雪人薯、櫥窗薯、bellboy薯等12個不同造型，融入精緻奢華的「薯誕百貨」內，等大家來打卡！細心一看，四米高的聖誕樹上面掛滿波波小薯，樹頂還有首次穿上星星派對造型的Noodoll呢！懷舊升降機打卡位原來有互動遊戲，走進電梯即可參加「咔嚓」脆薯電梯食薯片挑戰，跟足指示即可獲薯片！

（圖片來源：朗豪坊）

除了打卡位，「薯誕百貨禮品部」還獨家推出造型多變的Noodoll限定「薯寶湯」，包括26款人氣角色包括喵喵薯、圍巾薯，聖誕小隊、嫲嫲薯、聖誕樹薯、賊仔薯等，憑指定消費即可換購！同場加映「一叮即中！聖誕大抽獎」，有機會贏到iPhone 17 Pro、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等禮物呢！

（圖片來源：朗豪坊）

Langham Place Noodoll：Merry PotatoMAS

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:30 - 22:30（活動 12:30 - 22:30）

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

限量版Noodoll薯寶湯換購

參加辦法： LP CLUB會員以電子支付方式單一消費滿指定金額（滿$1,000加 $128 換購或滿$2,500免費換領），即可換購獨家限量版Noodoll薯寶湯及相關聖誕精品。

朗豪坊×珍珍薯片「咔嚓」脆薯電梯活動

參加辦法： 只需追蹤朗豪坊及珍珍薯片社交平台，即可獲得珍珍薯片1包。

玩法： 在脆薯電梯內對準收音咪進食珍珍薯片，分貝裝置會量度顧客食薯片的聲浪，同時生成專屬ASMR短片於社交媒體上分享。

一叮即中！

聖誕大抽獎

參加辦法： LP CLUB會員以電子支付方式單一消費滿$500，即可參加抽獎1次，新會員更可享額外 1次抽獎機會

聖誕親子好去處推介14：荃灣廣場夢幻冰雪樂園

想在香港過個白色聖誕，讓小朋友體驗在雪地玩雪的滋味？快快帶他們到荃灣廣場於聖誕期間特設的「夢幻冰雪樂園」，內有三大冰雪互動體驗，可於全港首個商場設計的「兒童雪地碰碰車」的環保仿冰賽道上盡情嬉戲。雪地碰碰車專為小朋友設計，可靈活轉動、滑行順暢，小車手們可感受如雪地般的漂滑體驗！也可在1,500呎戶外光影飄雪溜冰場上用可愛造型的溜冰輔助裝備享受滑行快感，爸媽也可一起參與，甜蜜拍拖！場內還有「光影飄雪」效果，漫天雪花配合閃爍燈飾，令冰雪樂園氛圍更夢幻。

（圖片來源：荃灣廣場）

夢幻冰雪樂園內還有三大冬日打卡場景，五米高的白雪唯美聖誕樹上掛滿閃爍及可愛掛飾；長達20米的聖誕光影魔鏡牆融合夢幻浪漫的光影效果，加上哈哈鏡、大頭魚眼鏡，趣味十足；「聖誕小精靈兵團」也全員出動，記住跟「甜心薑餅人」、「聖誕雪球寶寶」、「聖誕幸運圈」等互動打卡呀！

（圖片來源：荃灣廣場）

聖誕期間亦有匯聚了30多間本地人氣甜品品牌的「聖誕暖心美食烘焙市集」，更會特別舉辦多個節日工作坊，如聖誕掛飾工作坊、聖誕許願球、童心聖誕樹、聖誕咖啡畫杯工作坊等，亦有全城最萌的創業初體驗「兒童聖誕市集」，由小朋友當「little boss」，親手打造專屬小攤位，發揮無限想像力。

（圖片來源：荃灣廣場）

夢幻冰雪樂園

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:30 - 22:00

地點： 荃灣廣場L5 PLAY GARDEN 空中樂園

兒童雪地碰碰車

日期及時間：12月19日至2026年1月1日 12:00 - 16:00

對象： 7 - 12歲（高度110 - 160厘米之小童參加）

參加方法： The Point 會員憑100積分及即日於「指定即賺分零售商戶」以電子貨幣消費滿 $200；入場證將於指定日子於The Point App上架，請留意商場之社交平台。

名額： 每節10分鐘，每部電動車只可供1名小童使用。

戶外光影飄雪溜冰體驗

日期及時間：12月19日至2026年1月1日 星期一至五 16:15 - 20:00，星期六、日 及公眾假期 16:15 - 20:00

對象： 適合4歲或以上及身高110厘米

或以上之人士參與；4 - 12歲人士須由家長陪同下方可參與。

參加方法： The Point 會員憑100積分及即日於「指定即賺分零售商戶」以電子貨幣消費滿 $200；入場證將於指定日子於The Point App上架，請留意商場之社交平台。

名額： 每節20分鐘雙人自助溜冰體驗（每節約5分鐘）

兒童聖誕市集

日期：12月13 - 28日（逄星期六、日）

時間：14:00 - 17:30

聖誕親子好去處推介15：東港城miffy星河祈願之旅 商場住船仔遊星河

「東港城•miffy星河祈願之旅」場內設有八大星河祈願主題打卡場景，一到場即見「親善大使」miffy在入口拱門歡迎大家，推門而進即見手捧璀璨星願瓶的超巨型「星願守護使者」，而手持釣竿「魔法精靈」miffy就在「金色祈願池」，還有星河小鎮大街中的巨型miffy壁畫和夢想電話亭等。

「親善大使」miffy在入口拱門歡迎大家（圖片來源：東港城）

今次特設「miffy 70周年珍藏展覽廊」，展出多幅珍貴海報，亦可於祈願小屋跟「星星大使」miffy在星河許願桌互動，只要在螢幕「摘下星星」，就會閃現專屬的角色動畫！各位小朋友必玩「星願小船」，乘小船駛進閃爍星雲，展開星河之旅。

手捧璀璨星願瓶的超巨型「星願守護使者」（圖片來源：東港城）

miffy 70周年期間限定店

想入村玩遊戲，就要成為The Point會員，憑即日指定消費即可到「miffy星河祈願之旅」票務站換領活動入場券，每完成一個體驗後即可獲得miffy金幣勳章，集齊三枚金幣就可到「miffy星願獎賞站」換取禮遇。同場還有「miffy 70周年期間限定店」，售賣過百款miffy周邊產品，包括特別推出的70周年限定商品，金光閃閃極吸睛，粉絲們必定滿載而歸！

有「miffy 70周年期間限定店」，售賣過百款miffy周邊產品，包括特別推出的70周年限定商品。（圖片來源：東港城）

東港城•miffy星河祈願之旅 / miffy 70周年期間限定店

日期：即日起至2026年1月1日

時間：12:00 - 20:00（最後入場時間為19:30）

活動入場券換領地點： 「東港城•miffy星河祈願之旅」票務站

參加方法：The Point會員於東港城指定「即賺分」參與商戶以電子貨幣

指定金額，即可換領指定入場券（活動入場券 星期一至五 $600，星期六、日及公眾假期 $800；活動入場券＋「miffy星願小船」乘船券 星期一至五 $800，星期六、日及公眾假期 $1,000）

* 每張「miffy星願小船」乘船券只限3 - 12歲，身高介乎80 - 120厘米之兒童參與；每組參加者的體重不得超過100公斤（3名參加者為1組）。

miffy粉絲見面會（圖片來源：《親子王》）

miffy粉絲見面會

日期：12月25、26日，2026年1月1日

時間：14:00 - 15:00

名額：每日30個

聖誕親子好去處推介16：iSQUARE萌犬Muck聖誕物語3大打卡位+市集

iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」場內三大打卡位展示萌犬Muck活潑的一面，五米高巨型萌汪Muck化身聖誕老人在地下iPIAZZA，背着背包準備出發去聖誕野營歷險，大玩滑雪、釣魚、露營，將融化你的心；Muck於三樓的歐陸風聖誕小鎮變身咖啡師、速遞員，穿梭火樹銀花間，在火樹銀花的溫馨小鎮中，等大家走進浪漫的童話！

五米高巨型萌汪Muck化身聖誕老人正在呼喚大家來打卡！（圖片來源：iSQUARE）

同層還設有萌Muck聖誕販機站，這個日系售賣機不止是打卡位，而是真實的手機保護殼販賣機，只要憑指定電子消費，就可於自動販賣機換領手機保護殼喇！

原來這個萌Muck聖誕販機站不止是打卡位，還是真實的手機保護殼販賣 機。只要於活動期內於場內以電子消費達$800或以上，就有機會得到喇！ 名額有限，先到先得！（圖片來源：iSQUARE）

於聖誕期間將設有Muck玩轉冬日聖誕市集，集合不同食品、文創商品及精品等攤位，12月13至14日更設「Tombonia│Muck」期間限定店出售記事本、咕𠱸、文件夾、行李帶等精品，也會有首賣的Muck扭蛋玩具，當中有五個造形為首次在香港出現，均以Muck的生活日常做主題，可愛到犯規！

（圖片來源：iSQUARE）

iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼（圖片來源：iSQUARE）

萌犬Muck暖暖聖誕物語

日期：即日起至2026年1月4日

時間：10:30 - 22:30

地點：iSQUARE地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

詳情：http://bit.ly/3WliOws

Muck玩轉冬日聖誕市集 / 「Tombonia│Muck」 期間限定店

日期：12月25 - 28日

時間：12:00 - 20:00

萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼換領

日期：即日起至換完即止

時間：10:30 - 22:30

地點：iSQUARE大堂樓層禮賓部

換領方法： 於場內消費滿$800即有機會得到；名額500個；不同電話型號之手機保護殼名額有限，需視乎當日換領情況

聖誕親子好去處推介17：MOSTown × mofusand4大打卡位+冰雪樂園

三米高的毛茸Snowman mofusand於夢幻聖誕村入口「MOST-Cuddly！抱抱mofusand」準備帶大家去探險，柔軟可愛，讓人忍不住想緊緊擁抱！「mofusand站前冰雪廣場」有7.5米高戴上聖誕帽的Santa mofusand聖誕樹，而由療癒小木屋、閃爍聖誕樹林及「喵」響樂步道組成的「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」，更隱藏多個打卡點。

全港首個3米高毛茸mofusand Snowman 貓咪「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」（圖片來源：MOSTown新港城中心）

想感受猶如置身雪地的感覺，就要到「MOST-Exploring冰雪樂園」，踏上軟綿綿的雪地，推動載有可愛貓咪的雪地小車，用堆雪工具一起遊玩玩雪。想體驗玩雪，只需成為H•COINS會員並以電子貨幣即日單一消費滿$500，就可換入場証（每張入場証可供最多2名參加者同時入場）。

想體驗玩雪，只需成為H•COINS會員並以電子貨幣即日單一消費滿 $500，就可換入場証（每張入場証可供最多2名參加者同時入場）。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

寄明信片給未來自己

想向「明年的自己」送上聖誕祝福？可到「漫『郵』時光郵局」消費換領「mofusand未來聖誕明信片」，就可寫下願望並投入「未來郵箱」，由商場於明年12月寄給未來的自己！商場還有期間限定印花獎賞禮遇，集齊電子印花即可免費換領便攜保溫杯或家居吸水地墊。

●到「漫『郵 』時光郵局」寄明信片， 向「明年的自己」送上聖誕祝福。（圖片來源：MOSTown新港城中心）

MOSTown新港城中心×mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

日期：即日起至2026年1月1日

時間：

•主題打卡區 10:00 - 22:00

• 主題體驗區 星期一至五 13:00 - 17:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

地點： 馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：12月6日至12月28日

時間：12:00 - 20:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

聖誕親子好去處推介18：太古城中心8米紅白花紋士的糖 限定尋寶遊戲贏禮品

來到太古城中心Sweetmas糖果兵團甜蜜體驗，色彩斑斕的Sweetmas巨型軟糖及三隻可愛的熊仔笑笑糖就搶著歡迎大、小朋友來到這個甜蜜樂園，旁邊還有高達八米的紅白花紋士的糖，露出搞怪表情跟大家說「Merry Christmas」！場內特設四大互動打卡區，於「聖誕布甸禮盒屋」輕按按鈕即可解鎖三大驚喜動畫，喚醒糖果角色；走進「粟米糖迷宮」與30個活潑粟米糖互動，開心玩耍，體驗蹦蹦跳跳的衝擊！也可參與「曲奇快趣挑戰」，在限時30秒內爭奪成為「反應王」。「快閃甜甜店」中有超過400款特色糖果，「夾糖區」從經典的薑餅人到各式水果口味的果凍豆，應有盡有，讓小朋友可挑選甜入心的節日糖果。

（圖片來源：太古城中心）

場內還設有「甜心四圍尋」限定尋寶遊戲，大家可在場內尋找甜心角色，並換領限量版驚喜禮品。為推動環保理念，特設回收箱，大家可將已清潔的糖果包裝袋投進箱內，傳遞綠色祝福。商場於12月份的指定周末還會舉辦「聖誕音樂表演」、全新冰上匯演等，想過個冬日童話浪漫聖誕，就要留意商場社交媒體的最新公布喇！

（圖片來源：太古城中心）

太古城中心Sweetmas

日期：即日起至2026年1月4日

時間： 星期一至五 12:00 - 21:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00

地址：太古城中心2樓中庭及中橋

聖誕親子好去處推介19：東薈城名店倉聖誕溫暖抱抱7大打卡位

BIG HUGS抱抱人將連同兩位全新節日家族成員：「抱抱星人」與「薑餅人精靈」現身於東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」場內七大星光療癒主題打卡區，走過「星星相印拱門」，即展開閃耀聖誕之旅。高達四米高的「擁抱奇織」上那長達約23米的手工頸巾，由人氣網路創作者Jon Jon親手編織而成，一針一線充滿溫度！

（圖片來源：東薈城名店倉）

也可以透過「星語奇織留言版」數碼互動體驗中向家人傳遞愛，所留下的祝福語句將會在星星屏幕上出現，為摯愛送上驚喜！拿起「星語電話亭」可收聽多位名人分享療癒人心的小故事，包括唱作歌手馮允謙（Jay Fung）與著名DJ朱薰等，溫馨又暖心。

拿起「星語電話亭」就 收聽到Jay Fung分享療癒人心的小故事。（圖片來源：東薈城名店倉）

踏上夢幻的「星芒漫遊」親子單車互動裝置跟小朋友「踩單車」，每踏一步就會「喚醒」抱抱星人，就如伴隨節日音樂閃爍起舞般，既療癒又可愛。為提醒大家多抱抱身邊人，可到「HUG FOR LOVE」互動裝置，與BIG HUGS抱抱人來個擁抱，商場會為每一個擁抱捐出$1予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，為有需要的兒童與家庭送上節日溫暖。

只要跟足指示成為會員，再於場內消費滿指定金額，即可跟小朋友展開「星芒漫遊」旅程。（圖片來源：東薈城名店倉）

東薈城SPARK★TACULAR CHRISTMAS

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11:00 - 22:00

地點：東薈城名店倉地面、2樓中庭廣場及2樓天橋

「星語奇織留言版」數碼互動體驗

日期：即日起至2026年1月4日

地點：東薈城名店倉2樓中庭廣場

聖誕親子好去處推介20：POP MART星星人滋味冬日派對 6大打卡位

MOKO「滋味冬日派對」內最吸睛莫過於五米高的「餅乾屋星星人」，將星星人放大200倍強勢坐鎮！餅乾屋屋頂還鋪滿糖霜雪，牆壁以餅乾砌成，還有奶油及糖果點綴。而屋前的「甜蜜共聚空間」擺滿節日美食，與「幸福蝴蝶酥星星人」坐在紅白餐桌旁打卡，溫馨幸福。

（圖片來源：MOKO）

靜坐在星星旁的「馬卡龍時刻星星人」，伴隨着悠揚音樂等大家來打卡！打翻星光牛奶的「咖啡牛奶浴星星人」、守在巨型「千影夢幻焗爐」的「強壯麵包星星人」、坐在彩色馬卡龍上的「抹茶奶油雪星星人」等也到場，讓大家如置身於夢幻的烘焙世界。

（圖片來源：MOKO）

同場亦設有三大互動遊樂體驗，包括「星際彈珠台」、 「星星人牛角包夾夾樂」及「星光果醬大作戰」，挑戰粉絲們的手眼協調與身手，成功完成任務更有機會贏取限量星星人專屬禮品！商場於平安夜準備了聖誕小禮品，想要做要跟足指示在社交媒體上互動喇！

挑戰3大互動遊樂體驗，有機會贏取限量星星人專屬禮品！（圖片來源：MOKO）

MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:00 - 22:00

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

互動遊戲

日期：12月24日至2026年1月1日

時間：15:00 - 22:00

換領詳情： 商場會員憑指定積分可換領遊戲卡1張，每完成1個任務將獲得1款星星人限定烘焙印章，集齊3個印章即可到L1顧客服務中心換領其中1款獨家限量星星人禮品，包括「星星人美味時刻貼紙包」或「星星人滋味派對透明小卡」。禮品數量有限，換完即止。

MOKO聖誕小禮品

日期：12月24日

時間：17:30 - 20:30

地點：MOKO新世紀廣場L4樓層JOY@MOKO

換領詳情： 商場會員追蹤MOKO其中一個社交平台（Facebook / Instagram /小紅書），並讚好指定帖文，即可換領。名額有限，換完即止。

聖誕親子好去處推介21：利東街聖誕光影嘉年華璀璨登場

利東街「Luminous Carnival」運用了超過兩萬顆智能LED燈珠，於200米長的利東街林蔭步行街上空掛滿巨型聖誕及聖誕球燈飾，還打造八米高的華麗幻彩聖誕樹，LED聖誕樹金光閃閃，非常吸睛；更有直徑達7.5米的空中摩天輪，綴以絢麗的飛天熱氣球與優雅旋轉木馬，配合每晚上演的聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，光影於每晚5點30分隨悠揚聖誕音樂起動，每隔20分鐘華麗上演，就如參加了一個極盡視聽娛樂的聖誕派對。

（圖片來源：利東街）

而備受全城歡迎的「Let It Snow！」飄雪匯演今年亦會繼續登場，由即日起，逢周末（星期五、六及日）、平安夜、聖誕節與除夕夜，為大家打造難忘的白色聖誕時光，讓你與家人一同沉浸雪花紛飛的奇幻世界！當漫天白雪輕盈飄灑，與繽紛聖誕燈飾交相輝映，節慶大道瞬間化作冬日仙境，絕對是今個聖誕最值得打卡的浪漫熱點！將於12月20日及25日下午3:30pm及4:30pm（每場30分鐘）一班聖誕老人村角色還會快閃驚喜，聖誕老人、雪人、小精靈及薑餅人將會跟大家互動合照點燃無盡的節日喜悅！場內亦有多個商戶推出節日限定優惠，讓大家可以邊歎聖誕曲奇、咖啡邊打卡！

（圖片來源：利東街）

利東街聖誕呈獻「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:00 - 23:00 （17:00亮燈）

地點：利東街林蔭步行街及中庭

*12月24 - 26、31日亮燈時間將延長至00:00

Luminous Symphony燈光音樂匯演

日期：即日起至2026年1月1日

時間：17:30 - 22:50 （每隔20分上演1節，每節3分鐘）

地點：利東街中庭

Let It Snow！飄雪匯演

日期： 12月24 - 26、31日（星期五至六、

平安夜、聖誕節及除夕夜）

時間：19:30、20:30、21:30 （每節15分鐘）

地點：利東街中庭

聖誕老人村快閃派對

日期：12月25日

時間：15:30 - 16:00、16:30 - 17:00

地點：利東街中庭

聖誕親子好去處推介22：荷里活廣場「白色奇幻聖誕」

走進如夢幻冰雪仙境般的荷里活廣場Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」八大主題場景，即被以全新冬日造型示人的五米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置所吸引！平日害羞的白熊換上聖誕毛帽與圍巾，化身成冬日親善大使，療癒感爆燈！一眾角落小夥伴齊齊換上冬日裝束，藏身於六大浪漫雪景與甜點打卡位中，如蜥蜴與山變身成糖霜甜品，在「雪國甜點派對」與貓舉叉準備開餐；企鵝與小夥伴在「冰川垂釣小屋」圍住粉紅聖誕樹垂釣，而穿上聖誕裝的企鵝就在「幸福聖誕角落」。

7米長的「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」連大朋友也覺刺激！（圖片來源：荷里活廣場）

喜歡挑戰與冒險的大、小朋友，可一起挑戰兩大動感遊戲設施：全長七米的「冰雪極地飛索」及五米長「冰極冒險滑梯」，體驗高空滑行的刺激快感，就如跟小夥伴一同穿越極地冰川，展開冬日大冒險！場內還有聖誕期間限定店，有近百款主題精品，當中包括日本版角落小夥伴公仔，以及香港限定款式與優先發售產品，粉絲快快把握機會帶心愛角色回家喇！

（圖片來源：荷里活廣場）

Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11:00 - 20:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

冰雪極地飛索 / 冰極冒險滑梯

日期：即日起至2026年1月4日

時間： 星期一至五 14:00 - 18:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

參加方法： 商場會員於星期一至五憑5積分，或星期六、日及公眾假期憑10積分，可於手機應用程式預留指定日期及時段電子入場券1張；每名會員每日可憑積分預留每個活動最多2張入場券；每節長約15分鐘，每節名額10個，換完即止。

聖誕親子好去處推介22：中港城「車尾箱聖誕市集」集100個攤位

中港城「車尾箱聖誕市集」匯聚超過100個攤位，集有手工藝、設計品牌、節日飾品、海外選物及特色餐飲攤檔，特別推介葛民輝的Like Black、少爺占的Treble Coffee、關智斌限定經典車攤檔等，12月25至28日更設復古主題，邀請不少古著品牌到場參展，加上特色經典車款，讓大家可細味懷舊韻味。

（圖片來源：《親子王》）

市集亦有多家人氣特色餐飲單位，將傳統風味與創意靈感結合，如主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記，爸爸可到融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部小酌一杯，媽媽又可歎杯百草湯料的養生湯品，在微涼海風下享用美食，簡單而滿足。

市集亦有多家特色餐飲單位，結合傳統風味與創意靈感，美酒、小吃應有盡有。（圖片來源：《親子王》）

孩子們也可參與限定木製懷舊攤檔遊戲，只要購買市集限定的慈善貼紙套裝即可玩這些經典懷舊小遊戲，相關收益將捐贈予協助大埔救災及關注本地流浪動物的非牟利團體「毛守救援」；同時可參與SCANNOW慈善尋寶遊戲，掃描場內隱藏的二維碼收集點數，即可換取禮品。

（圖片來源：《親子王》）

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月25 - 28、31日

時間： 12:00 - 20:00 （12月25-28）；17:30 - 00:30 （12月31日）

地點：中港城海豚池平台花園

Start from Zero會場限定攤位遊戲

日期：12月25 - 28日

時間：14:30 - 19:30

戶外音樂舞台

日期：12月25 - 28、31日

時間：16:00 - 18:00；（12月31日 17:45 - 23:00）

冬日節慶消費賞

日期：即日起至12月31日

時間：10:00 - 22:00

換領地點：中港城高層地下禮賓處

換領方法： 即日單一電子貨幣消費滿$500或以上，可換領HK$25咖啡現金券；S+ REWARDS會員以2點數換領貼紙套裝。

聖誕親子好去處推介23：中環AIA嘉年華53款機動遊戲+攤位遊戲

每到冬天，大、小朋友都非常期待一年一度的中環AIA嘉年華！今年中環AIA嘉年華繼續在中環海濱公園活動空間跟大家見面，大家最關心的玩樂設施，這次就有26座機動遊戲登陸嘉年華，更有8座屬首次亮相，是歷年最多元化、最豐富！追求刺激度的朋友必玩80米高、全球最高移動式遊樂設施 — 「大笨鐘塔」，升上最高就如飛上半空一樣，更可一覽維港兩旁的聖誕燈飾！

80米高、全球最高移動式遊樂設施 — 「大笨鐘塔」（圖片來源：官方圖片）

還有離心力極大的海盜船、搖擺船，「華爾茲」旋轉車就如高速「咖啡杯」般，於路軌上速旋轉；小朋友就可以玩如袋鼠跳躍般的「袋鼠塔」，以及如在天上飛的「迷你小象」與全家同樂的「童話快線」！

（圖片來源：《親子王》）

中環AIA嘉年華攤位遊戲今年共有27個，新關卡「獅子開大口」與「神槍手」都好易贏獎品，同時保留「扔環遊戲」、「木桶江山」及「鴨子園」等人氣經典項目，大、小朋友一樣啱玩！如屬《優獸大都會2》粉絲，今年來到嘉年華將會超興奮，全場多個攤位獎品都是Zootopia公仔！亦有史迪仔、超音鼠等迪士尼毛公仔，也有上年超受歡迎的運動主題及美食造型公仔。

全部都係《優獸大都會2》公仔！（圖片來源：《親子王》）

玩得累了，可跟小朋友到美食攤位區抖一抖，今次有多達17個餐飲攤位參與，必試1953年創立、本地老字號民豐粉麵行的糯米糍窩夫配意式雪糕，還有長洲戲院將離島的招牌雞蛋仔及芝士車輪餅等懷舊街頭小食帶到中環，連人氣曲奇餅店Cookie DPT也有得食，為粉絲們帶來「自製曲奇」的獨特體驗！其他美食包括Snack Baby以本地食材製作的創意手工雪糕、Sonnys Pizza的薄餅、Bunz 的美式漢堡、小台北的招牌胡椒餅及香脆炸雞等。

民豐粉麵行開心果糯米糍窩夫（圖片來源：《親子王》）

爸媽又可以去以「香港經典」為主題的「藍妹大牌檔」歎杯啤酒，多點一個乾炒牛河、炒蜆等香港出名美食，飽肚又滿足，指定時間更會舉行多場人氣廣東歌Disco 派對、特別主題 DJ派對，及本地藝人現場表演，在大牌檔懷舊布景下重新演繹香港經典飲食文化！同場亦設有 TVB「我係主角」打卡專區，以人氣劇集《新聞女王》、經典綜藝《獎門人系列》及熱門歌唱節目《中年好聲音》為主題，打造沉浸式場景與遊戲攤位，讓一家大小置身經典電視場面內。

（圖片來源：《親子王》）

中環AIA嘉年華推「玩具捐贈計劃」

享譽全球的Gandeys雜技團今年會帶來全新劇目「冬日世界雜技團」，集結阿根廷、葡萄牙、美國等地精英，將演出瘋狂滾軸溜冰、瘋狂彈跳板、環球飛車等，一個接一個高難度動作，大、小朋友都會忍不住看到「嘩嘩聲」！今年主辦方更捐出超過50,000張門票予慈善機構及社區團體，還有全新的「玩具捐贈計劃」．把在遊戲攤位贏得的毛公仔捐贈予有需要的小朋友及家庭，齊齊分享愛。

（圖片來源：《親子王》）

AIA友邦嘉年華

日期：即日起至2026年3月1日

時間：11:00 - 23:00（高峰及普通時段）、12:00 - 22:00（非高峰時段）

地點：中環龍和道9號中環海濱公園活動空間

票價：$140起 / 成人（包10枚代幣）、$95起 / 小童（包7枚代幣）

購買門票：https://bit.ly/4p6wl6G

特別快閃優惠 AIA嘉年華門票送自助餐只需$150

【驚喜加碼送自助餐】 AIA門票送W酒店自助午餐

優惠：$150/套

*送尖沙咀香港W酒店自助午餐無限供應冰鎮海鮮及暢飲指定飲品（價值$713/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【驚喜加碼送旅遊禮包】AIA門票送 DoDoME 旅遊禮包

優惠：套票低至$140/套 起

*免費送旅遊安心套裝：殺菌洗衣珠、外遊一次性用品

購買連結：＞＞按此＜＜

【最抵玩二人行】 2成人門票 + 20枚代幣

優惠：$150/位

*額外送 TONYMOLY 護膚套裝 + $50 現金券

購買連結：＞＞按此＜＜

【雪糕控必選】 1成人門票 + 10枚代幣

優惠：$140/位

*額外送： 中環碼頭 Filmor 咖啡店 $40 現金券

購買連結：＞＞按此＜＜



【獨家套票】非高峰日子（Off Peak）：2位成人 + 50個代幣 + （1桶爆谷）

優惠價：HK$620

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家套票】普通日子（Standard）2位成人 + 50個代幣 + （1桶爆谷）

優惠價：HK$640

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家套票】高峰日子（Peak）2位成人 + 50個代幣 +（1桶爆谷）

優惠價：HK$660

購買連結：＞＞按此＜＜

聖誕親子好去處推介23：Balloon Park巨型夢幻充氣樂園兩大主題區域

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陸西九藝術公園大草坪！場內設有兩大主題區域：「巨型跳彈區」與「互動打卡區」。「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括顛覆想像的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的浸沉式體驗；同場還有80米闊巨型跳彈區、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，放電一流！而「互動打卡區」就有7米高巨型充氣許願樹，大家可將6個不同願望：健康、愛情、家庭、事業、學業、財運投入樹上的星星內，來年將得到好運加持！周邊還有色彩繽紛的幻彩充氣迷宮，小朋友可以隨意玩「捉迷藏」。

（圖片來源：官方圖片）

同場亦有多達15個人氣IP角色大型打卡裝置，包括愛心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲貓（Garfield）、香港重機（Hong Kong Machines）、LuLu豬（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公園Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪隊立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋頭（Potato Head）、燦子（SHO-CHAN）、海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。

（圖片來源：《親子王》）

活動同時設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；而晚間場次「黑夜彈跳派對」則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友大開派對，於指定場次更有駐場DJ打碟，帶來震撼視聽享受，為派對加添狂熱氣氛！「Balloon Park」還貼心地特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下小朋友及其家長而設，家長們就可以安心讓幼兒隨意躍動玩樂了。

（圖片來源：官方圖片）



「Balloon Park」門票

適用日期 90分鐘通行證（單人票價) 「幼童專場」* ．一般日子

2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日 HK$168/ 90分鐘 HK$299/ 90分鐘 ．特別日子

2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日 HK$198/ 90分鐘 HK$355/ 90分鐘

*「幼童專場」包括一張成人門票（18歲或以上）及一張幼童門票 （身高120厘米或以下幼童）。

幼童專場時段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40

人人同樂時段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20

黑夜彈跳派對：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜彈跳派對」駐場DJ 場次

日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（圖片來源：官方圖片）

「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：即日起至2026年1月11日

時間：09:30 - 22:40

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：＞＞按此＜＜