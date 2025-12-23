Merry Balloon太空館光影匯演 太空館外牆變巨型萬花筒閃現15個人氣IP角色︳聖誕好去處

聖誕好去處︳香港人熱切期待的香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於2026年的1月份舉行，「Merry Balloon Hong Kong」還有多個主題活動，包括最愛小朋友歡迎的「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園也於西九藝術公園大草坪開幕喇！除此以外，原來不需西九藝術公園，在尖沙咀欣賞聖誕時，記住要留意太空館外牆，由即日起至2026年1月11日將有「Merry Balloon太空館光影匯演」，15個人氣IP角色將會每晚閃現！即睇放映時間與各IP造型！

聖誕好去處︳Merry Balloon太空館光影匯演

「Merry Balloon Hong Kong」今年主要有3大主題活動：「Merry Balloon Parade」、「Balloon Park」與全城集印「Merry-Go-Around Town」活動，為將歡樂帶到香港每個角落，再度推出新活動：「Merry Balloon太空館光影匯演」，於即日起至2026年1月11日，15個人氣IP角色每晚以可愛造型現身，把香港太空館搖身一變成巨型萬花筒！

（圖片來源：官方圖片）

一眾人氣IP角色如愛心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲貓（Garfield）、香港重機（Hong Kong Machines）、LuLu豬（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M'S、姆明（Moomin）、海洋公園Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪隊立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋頭（Potato Head）、燦子（SHO-CHAN）、海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince），將於太空館外牆逐一登場，為大家帶來色彩絢麗的夢幻萬花筒視覺，還會配上音樂及動感畫面，加上維港夜色，帶來充滿歡樂與正能量的獨特光影匯演。爸媽們，就於今日帶同各位IP小粉絲去欣賞打卡喇！

（圖片來源：官方圖片）

「Merry Balloon太空館光影匯演」

日期：即日起至2026年1月11日（2025年12月24日及31日將暫停演出）

時間：20:30 - 22:00

地點：香港太空館外牆