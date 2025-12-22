聖誕假期讓孩子愛上AI：2本推薦AI書籍/學習AI培養3大能力/一種活動訓練孩子思維︳李安迪校長隨筆

聖誕假期是親子共度美好時光的好機會，也是孩子探索新知的最佳時刻。近年人工智能（AI）成為熱門話題，家長或許會問：「孩子要學AI，是不是要報讀程式課程？」答案是：不必急於上課，從閱讀開始，讓孩子建立興趣與基礎概念，才是最自然的起點。

推薦書籍：從故事認識AI

初小（低年級）適讀：《AI人工智慧的祕密》

這本書以淺白的語言和插圖，介紹AI是甚麼、它在生活中的應用，並引導孩子思考「機器能不能像人一樣思考？」，適合六至八歲孩子，讓他們在趣味中建立基本認知。

《AI人工智慧的祕密》（圖片來源：蘋果書屋）

高小（高年級）適讀：《10歲開始學AI》

內容深入但不艱澀，除了介紹AI原理，還談到道德與責任，並鼓勵孩子思考「人類與AI的未來關係」。適合9至12歲，啟發孩子批判思維。

《10歲開始學AI》（圖片來源：誠品）

學AI的入門：

不止是概念，更要能力學習AI，不止知道「AI是甚麼」或「它的原理」，更要培養三大能力：

邏輯思維：懂得分析、推理，才能理解AI的運作。

數學能力（建模）：AI背後是數據與模型，數學是基礎。

運算思維：學會拆解問題、設計步驟，這是程式設計的核心。

（圖片來源：PhotoAC）

這些能力，不必靠螢幕或程式碼，棋類運動就是最佳選擇棋類運動：

棋類運動：有趣又增進親子時間

下棋不止是娛樂，更是思維訓練。以圍棋為例：

邏輯思維：每一步棋都要推敲後果，預測對手反應。

運算思維：圍棋需要分析問題、規劃策略，這與程式設計的思維相似。

專注與耐心：AI的世界講求精準與持續學習，圍棋正好培養這種態度。

最重要的是，棋類活動讓孩子遠離螢幕，並創造親子互動，讓學習變得溫馨。

（圖片來源：PhotoAC）

裝備好，才能駕馭AI

進入人工智能領域前，孩子必須具備基礎知識、技能與態度，才能駕馭AI，而不是被AI駕馭。從閱讀啟蒙、思維訓練，到親子互動，這個聖誕假期，一於跟孩子共行，為未來打下最堅實的基礎，讓AI成為學習的好夥伴，而不是遙不可及的科技名詞。

李安迪 救世軍田家炳學校校長

從事教育事業18年。致力推動創新教育、學校課程及學教變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗；在學校開展不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

李安迪校長（救世軍田家炳學校）

