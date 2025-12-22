中港城車尾箱聖誕市集開鑼 100個特色餐飲+手工藝攤檔/特色經典車打卡/慈善木製懷舊攤檔遊戲︳聖誕好去處

聖誕好去處︳歐洲小鎮有不少聖誕市集，可以邊打卡邊吃特色美食，節日氣氛濃厚。未能飛到歐洲，也可到中港城的「車尾箱聖誕市集」，就如置身於歐陸冬日小鎮般過個暖心聖誕。今年的市集與本地原創木藝品牌Start from Zero合作，攤位設計以原木為主，貫徹環保理念，將舊木轉化為藝術品，加上六米高聖誕樹、小木屋及柔和燈飾，與中港城外牆的聖誕燈飾及維港夜色，處處都是打卡位。

聖誕好去處︳中港城「車尾箱聖誕市集」集100個攤位

中港城「車尾箱聖誕市集」匯聚超過100個攤位，集有手工藝、設計品牌、節日飾品、海外選物及特色餐飲攤檔，特別推介葛民輝的Like Black、少爺占的Treble Coffee、關智斌限定經典車攤檔等，12月25至28日更設復古主題，邀請不少古著品牌到場參展，加上特色經典車款，讓大家可細味懷舊韻味。

（圖片來源：《親子王》）

市集亦有多家人氣特色餐飲單位，將傳統風味與創意靈感結合，如主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記，爸爸可到融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部小酌一杯，媽媽又可歎杯百草湯料的養生湯品，在微涼海風下享用美食，簡單而滿足。

市集亦有多家特色餐飲單位，結合傳統風味與創意靈感，美酒、小吃應有盡有。（圖片來源：《親子王》）

孩子們也可參與限定木製懷舊攤檔遊戲，只要購買市集限定的慈善貼紙套裝即可玩這些經典懷舊小遊戲，相關收益將捐贈予協助大埔救災及關注本地流浪動物的非牟利團體「毛守救援」；同時可參與SCANNOW慈善尋寶遊戲，掃描場內隱藏的二維碼收集點數，即可換取禮品。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月25 - 28、31日

時間： 12:00 - 20:00 （12月25-28）；17:30 - 00:30 （12月31日）

地點：中港城海豚池平台花園

Start from Zero會場限定攤位遊戲

日期：12月25 - 28日

時間：14:30 - 19:30

戶外音樂舞台

日期：12月25 - 28、31日

時間：16:00 - 18:00；（12月31日 17:45 - 23:00）

冬日節慶消費賞

日期：即日起至12月31日

時間：10:00 - 22:00

換領地點：中港城高層地下禮賓處

換領方法： 即日單一電子貨幣消費滿$500或以上，可換領HK$25咖啡現金券；S+ REWARDS會員以2點數換領貼紙套裝。

相關文章︳與角落小夥伴過白色聖誕 荷里活廣場8大打卡場景+5米長「冰極冒險滑梯」︳聖誕好去處