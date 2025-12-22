Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中港城車尾箱聖誕市集開鑼 100個特色餐飲+手工藝攤檔/特色經典車打卡/慈善木製懷舊攤檔遊戲︳聖誕好去處

親子
更新時間：14:54 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:54 2025-12-22 HKT

聖誕好去處︳歐洲小鎮有不少聖誕市集，可以邊打卡邊吃特色美食，節日氣氛濃厚。未能飛到歐洲，也可到中港城的「車尾箱聖誕市集」，就如置身於歐陸冬日小鎮般過個暖心聖誕。今年的市集與本地原創木藝品牌Start from Zero合作，攤位設計以原木為主，貫徹環保理念，將舊木轉化為藝術品，加上六米高聖誕樹、小木屋及柔和燈飾，與中港城外牆的聖誕燈飾及維港夜色，處處都是打卡位。

聖誕好去處︳中港城「車尾箱聖誕市集」集100個攤位 

中港城「車尾箱聖誕市集」匯聚超過100個攤位，集有手工藝、設計品牌、節日飾品、海外選物及特色餐飲攤檔，特別推介葛民輝的Like Black、少爺占的Treble Coffee、關智斌限定經典車攤檔等，12月25至28日更設復古主題，邀請不少古著品牌到場參展，加上特色經典車款，讓大家可細味懷舊韻味。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

市集亦有多家人氣特色餐飲單位，將傳統風味與創意靈感結合，如主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記，爸爸可到融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部小酌一杯，媽媽又可歎杯百草湯料的養生湯品，在微涼海風下享用美食，簡單而滿足。

市集亦有多家特色餐飲單位，結合傳統風味與創意靈感，美酒、小吃應有盡有。（圖片來源：《親子王》）
市集亦有多家特色餐飲單位，結合傳統風味與創意靈感，美酒、小吃應有盡有。（圖片來源：《親子王》）

孩子們也可參與限定木製懷舊攤檔遊戲，只要購買市集限定的慈善貼紙套裝即可玩這些經典懷舊小遊戲，相關收益將捐贈予協助大埔救災及關注本地流浪動物的非牟利團體「毛守救援」；同時可參與SCANNOW慈善尋寶遊戲，掃描場內隱藏的二維碼收集點數，即可換取禮品。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

 

 

中港城車尾箱聖誕市集 
日期：12月25 - 28、31日  
時間： 12:00 - 20:00 （12月25-28）；17:30 - 00:30 （12月31日）
地點：中港城海豚池平台花園 

Start from Zero會場限定攤位遊戲 
日期：12月25 - 28日 
時間：14:30 - 19:30

戶外音樂舞台 
日期：12月25 - 28、31日 
時間：16:00 - 18:00；（12月31日 17:45 - 23:00）

冬日節慶消費賞 
日期：即日起至12月31日 
時間：10:00 - 22:00
換領地點：中港城高層地下禮賓處 
換領方法： 即日單一電子貨幣消費滿$500或以上，可換領HK$25咖啡現金券；S+ REWARDS會員以2點數換領貼紙套裝。

相關文章︳與角落小夥伴過白色聖誕 荷里活廣場8大打卡場景+5米長「冰極冒險滑梯」︳聖誕好去處

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
5小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
6小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
3小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
2025-12-21 14:16 HKT
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
2小時前