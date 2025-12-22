室內遊樂場低至$40全日任玩 黃竹坑新店7600呎玩逾20種設施 優惠3大分店、聖誕假期合用︳聖誕好去處

室內遊樂場︳聖誕假期即日開催，除了安排孩子參加聖誕派對、帶小朋友去維港兩旁欣賞燈飾，爸媽們也可安排孩子跟小朋友一起去室內遊樂場放放電，既好玩又安全，爸媽又可在旁抖抖chill一chill！已有兩間分店的室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse近日於黃竹坑港站附近開設全新7600呎分店，更有快閃優惠，低至$50即可全日暢玩不限時，最重要是聖誕假期一樣有優惠，而北角、新蒲崗亦同步有優惠推出，低至$40就可讓小朋友在近3,400呎的室內遊樂場盡情放電！即睇優惠詳情與快搶連結。

親子好去處2025︳低至$40室內遊樂場全日不限時放電

室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse設有三間分店，分別位於黃竹坑、新蒲崗及北角。剛於12月12日開幕的彩虹蛋兒童遊樂場黃竹坑分店，香葉道新店佔地7600呎，環境舒適，設有超過20多款遊戲設施，包括電子遊戲賽車機、氣墊球機、模擬消防救火遊戲、旋轉摩天輪機、角色扮演場景、大型波波池、超滑木滑梯旋轉滑梯、空中透明棧道、鞦韆、爬爬梯、大型跳彈床等，最重要是設施極新，還會不斷新增呢！

位於新蒲崗的分店佔地3,400呎，設施多多，包括有3層高的攀爬架，還有小朋友一見即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋轉滑梯，亦有適合幼兒的攀爬地區、UFO灑波機、兒童車仔、廚房玩具設施、兒童服飾衣架（公主裙及職業服飾）等，同時備有螢幕投射遊戲、大型跳彈床、電子消防員射水機器、電子氣墊球機器、電子保齡球機器、電子格仔掟波機器，保證小朋友電力全數釋放！

而位於北角的分店全層2,300呎，場地設施豐富，如有4米高3層的攀爬架、空中透明棧道、牆身吸波波裝置、氣管射波波槍、大型波波池、滑梯、3層升爬網等，也有電子遊戲及多種玩具，讓小朋友可盡情玩樂。

【12.12 快閃新店開幕優惠｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜包括2位小童及4位成人｜黃竹坑分店即買即

優惠：平日 HK$150 （平均$25/人，原價 $300）；星期六日及公眾假期 HK$180（平均$30/人，原價HK$360）

*購買一張門票可4成人2小童同時間一次進場券

購買連結：＞＞按此＜＜

【全新開幕黃竹坑分店｜12月不限時任玩！低至69折】全日入場任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜黃竹坑分店即買即用

優惠：12月星期一至五 HK$150/2大1小（平均HK$50/位，原價HK$218/組）； 星期六日及公眾假期 ⁠HK$180/2大1小（平均HK$60/位 ，原價HK$248/組）

*購買一張門票可2成人1小童同時間一次進場券

購買連結：＞＞按此＜＜

【全新開幕黃竹坑分店｜低至87折優惠】90分鐘入場任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜黃竹坑分店即買即用

優惠：星期一至五 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原價HK$150/組）； 星期六日及公眾假期 ⁠HK$160/2大1小（平均HK$53.3/位 ，原價HK$180/組）

*購買一張門票可2成人1小童同時間一次進場券

購買連結：＞＞按此＜＜

【不限時任玩｜低至55折】全日入場任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲崗分店即買即用

優惠：12月星期一至五 HK$120/2大1小（平均HK$40/位，原價HK$218/組）； 星期六日及公眾假期 ⁠HK$150/2大1小（平均HK$50/位 ，原價HK$248/組）

*購買一張門票可2成人1小童同時間一次進場券

購買連結：＞＞按此＜＜



【低至83折優惠】90分鐘入場任玩門票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲崗分店即買即用

優惠：星期一至五 HK$100/2大1小（平均HK$33.3/位，原價HK$120/組）； 星期六日 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原價HK$150/組）

*購買一張門票可2成人1小童同時間一次進場券

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情：

優惠日期：即買即用，售完即止

時間：星期一至日及公眾假期 10:00 - 21:00

地址：

．港島黃竹坑香葉道22號,S22 8樓全層（港鐵黃竹坑站B出口步行2分鐘）

．北角英皇道383號 383 King's Road 17樓全層（北角A2地鐵站及新光戲院步行3分鐘）

．新蒲崗彩虹道212號 The Burrow 17樓 02-06室（鑽石山地鐵站A2出口僅需3分鐘）

*半歲以下兒童免費；半歲以上需正常收費

*兌換券適用於所選擇分店的開放時間，如分店開放時間任何突發情況下臨時更改將不會另行通知，一切以官方網站公佈為準

