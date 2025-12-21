與角落小夥伴過白色聖誕 荷里活廣場8大打卡場景+5米長「冰極冒險滑梯」︳聖誕好去處

想過個白色聖誕？不用飛到日本，Sumikkogurashi角落小夥伴已為大家將冰川雪國世界帶來荷里活廣場了！今個聖誕，這裏除了有八大主題場景，還有兩大動感遊戲設施，加上聖誕期間限定店，各位大、小粉絲快快來玩！

聖誕好去處︳與角落小夥伴過白色聖誕

走進如夢幻冰雪仙境般的荷里活廣場Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」八大主題場景，即被以全新冬日造型示人的五米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置所吸引！平日害羞的白熊換上聖誕毛帽與圍巾，化身成冬日親善大使，療癒感爆燈！一眾角落小夥伴齊齊換上冬日裝束，藏身於六大浪漫雪景與甜點打卡位中，如蜥蜴與山變身成糖霜甜品，在「雪國甜點派對」與貓舉叉準備開餐；企鵝與小夥伴在「冰川垂釣小屋」圍住粉紅聖誕樹垂釣，而穿上聖誕裝的企鵝就在「幸福聖誕角落」。

7米長的「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」連大朋友也覺刺激！（圖片來源：荷里活廣場）

喜歡挑戰與冒險的大、小朋友，可一起挑戰兩大動感遊戲設施：全長七米的「冰雪極地飛索」及五米長「冰極冒險滑梯」，體驗高空滑行的刺激快感，就如跟小夥伴一同穿越極地冰川，展開冬日大冒險！場內還有聖誕期間限定店，有近百款主題精品，當中包括日本版角落小夥伴公仔，以及香港限定款式與優先發售產品，粉絲快快把握機會帶心愛角色回家喇！

（圖片來源：荷里活廣場）

Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11:00 - 20:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

冰雪極地飛索 / 冰極冒險滑梯

日期：即日起至2026年1月4日

時間： 星期一至五 14:00 - 18:00，星期六、日及公眾假期 12:00 - 20:00

參加方法： 商場會員於星期一至五憑5積分，或星期六、日及公眾假期憑10積分，可於手機應用程式預留指定日期及時段電子入場券1張；每名會員每日可憑積分預留每個活動最多2張入場券；每節長約15分鐘，每節名額10個，換完即止。



