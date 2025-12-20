珠海親子遊4大推介：私人海灘親子酒店/越野車基地摘士多啤梨/沉浸式玩雪世界︳珠海好去處 

聖誕假期即將展開，一家人想放鬆度假但又不想「捱」貴機票，兩小時生活圈的珠海會是個好選擇，一來國內優質酒店未有因聖誕假期而大幅漲價，二來珠海既有美麗海岸景色，也有相當好玩的最新越野車基地，不到主題樂園也樂趣多多！

珠海親子遊推介1：珠海鳳凰灣悅椿酒店親子假日之選

小朋友聖誕假期有十多天，難得一年將盡，是時候好好和家人放鬆身心，來次大休息。國際酒店品牌悅榕莊主打度假式高級酒店體驗，其在珠海鳳凰灣的「悅椿」酒店屬親子友善，夏天可玩盡不同的水上活動，秋冬則可於附設私人泡泉的庭院房間內，邊聆聽海浪聲與感受海風拂面，邊和家人在植物環繞下享受暖呼呼的泡澡。

酒店既有游泳池，亦有沙灘，留在酒店基本上不出門亦可玩上一天。（圖片來源：《親子王》）

酒店的私人海灘景色亦相當優美，並提供一系列玩沙、玩水工具，趁陽光和暖的中午，可於沙灘玩上半天。12月期間酒店還會每天舉辦不同的手工藝工作坊、運動項目及「聖誕老人跑」等，活動多樣豐富，家長絕對可以解放雙手無痛育兒，不用煩惱沒節目。

泡池被植物環繞，私隱度高，吹着海風泡澡相當舒服。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽珠海親子好去處：

珠海鳳凰灣悅椿酒店

地址：珠海高新區泉星東路9號

房價：聖誕優惠庭院泡池雙床/大床房人民幣1,780元起（包2大2小自助早餐、雙人晚餐、兒童樂園、旅拍）

聖誕工作坊及親子活動：每天14:00後舉行，免費參加聖誕慈善跑SantaRun：12月24、25日14:00-16:00（每人捐款人民幣100元予綠意拯救基金即可參加，並附上聖誕變裝禮包、主題茶歇、趣味遊戲、抽獎和珠海殘聯公益禮品，所有盈餘將全額捐贈給海洋拯救基金。）

預購方法：＞＞按此＜＜

珠海親子遊推介2：珠海自助餐天花板任食手切牛火鍋

攜帶孩子出遊，用餐最好就是揀有齊各式各樣食物的自助餐，可以自取喜愛的食物皆大歡喜，也可以輕輕鬆鬆用餐幾小時唞一唞。位於珠海鳳凰灣悅椿酒店內的「食集」可說是珠海人氣自助餐天花板，近日新推出「一人一鍋」火鍋放題，除了本身有的熟食外，還可自選火鍋湯底，有清新的菇菌湯，也有最新推出的雲南酸辣湯底。

小朋友也可享受一人一個小火鍋，自己選取喜愛的食材， 享受打邊爐樂趣。（圖片來源：《親子王》）

另外最吸引的是全場火鍋料如新鮮手切牛肉、生蠔、大蝦、蟶子、鯇魚片、手打豬肉牛肉丸、鮮雞等任食，還有超多款素食材料任君選擇。平安夜和聖誕日更會增設火雞、熱紅酒等應節食物，倍添氣氛。

日間由「食集」步出可到達觀景台座椅拍攝網紅打卡照。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽珠海親子好去處：

食集Market Place豪華聖誕晚宴

地址：珠海鳳凰灣悅椿酒店1樓

收費：平安夜成人人民幣698元/位，小童人民幣349元/位；聖誕日成人人民幣428玩/位，小童人民幣214元/位（聖誕老人巡場派禮物、現場表演）

珠海親子遊推介3：超越越野車基地一站式玩車摘草莓

香港地少人多，要玩越野車難有大空間，而且一家大細玩卡丁車收費也動輒上千。要一站式玩得爽兼享受郊野駕駛樂趣，離港珠澳大橋珠海口岸約20分鐘車程，便可到訪超越越野車基地，小朋友五歲已可獨立駕駛小型越野車，出發前有教練個別指導，保證完全能掌握才出車，大人則可選大型單騎越野車，或雙人座位帶小孩一同遊車河。

「超越越野車基地」無需駕駛執照即可體驗油動或電動ATV/UTV越野車。（圖片來源：《親子王》）

為單行方向，不用擔心有碰撞危險，每次45分鐘任玩，保證能過足癮。此外，車場還有廣闊草莓和車厘茄田，前者屬奶油草草莓品種，甜美多汁。場內也設有餐廳可品嘗順德菜，價錢經濟，分量也頗多。

大灣區少有的「全齡向」戶外競技樂園，路段夠長，小朋友5歲起已可跟家長一起體驗駕駛樂。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽珠海親子好去處：

超越越野車基地

地址：珠海市南屏鎮珠海大道水岸鷺園生態島

營業時間：09:00-18:00（全年無休）

超抵「家庭套餐」：人民幣600元/1小時電動越野車套餐（適合2大2小家庭，包4架單人車，優惠只限15歲以下小童使用）

付款方式：AlipayHK及美團（現金只接受人民幣）

預約：6190 4408（WhatsApp）/6190 4408（香港WeChat）/cy11637387（國內WeChat）

*5人以上建議透過WhatsApp預約登記，到場可獲優先處理（接受walk-in，但人多需要排隊）

珠海親子遊推介4：日月貝海島雪世界沉浸式東北風玩雪

說到珠海的地標建築，不得不提日月貝，佇立在海島上一大一小的貝殼，其實是珠海大劇院。小朋友未必對歌劇等藝術節目感興趣，但日月貝周邊風景甚佳，亦有大型商場海韻城，吃喝玩樂選擇甚多。

小朋友穿上特色花布大褸，瞬間去了「東北」感受白色冬日。（圖片來源：《親子王》）

除了有Meland，還有冰雪樂園「海島雪世界」，場內環境不算很小，有長長的冰雪滑梯，利用雪兜滑行刺激又好玩。場內最驚喜的是有真企鵝，如遇上飼養員在場，還可以付費近距離合照和觀看餵食。海島雪世界會提供東北feel花花大褸，穿起與場內農村布景拍照甚搶眼，場內玩樂不限時，可隨意出入慢慢玩。

場內有4隻真企鵝，可額外付費參加互動體驗近距離合照。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽珠海親子好去處：

海島雪世界

地址：珠海市香洲區香灣街道海韻城廣場一層99號舖

C區一層C1012號商鋪（麥當勞對面）

營業時間：10:00-22:00

收費：成人人民幣68元/位，1米至1.4米小童 人民幣39元/1位（1米以下免費進場）

