如何改善中文成績（下）中文閱讀卷提升答題技術2大方法 「多操練題目」真係攞到分？︳中文好好學

上次於「如何改善中文成績（上）」提及有關不供詞填充的溫習方式，這次分享關於其他閱讀卷的細節。小學階段的大部分題目考核，主要是抄錄相關的文章內容，但當中也有技巧。

提升中文閱讀卷答題技巧方法1：將理解變成配對練習

閱讀理解難教，因為它涉及學生的基礎理解能力，但只要把它變成配對練習，就比較容易取得分數了。例如「為甚麼某某做出這種行為」一類題目，同學往往喜歡憑藉自己的理解答題，容易因為歸納不準確而失分。其實，這類題目答題方向應該分為兩個部分：「事情」和「心情」。所謂「事情」，即客觀發生的事；而「心情」則不一定對應感受，也可以是當事人的想法。例如問「姐姐為何不理會妹妹？」，不少人會就此回答事情：「因為妹妹欺負姐姐。」可是，這並不足以解釋題目所指的行為，因為一個人被欺負，可以有各種各樣的反應，不一定不理睬對方，也可以是直斥其非，可以大叫大嚷。因此，作為完整答案，同學仍需要參考文本內容，補充姐姐對妹妹的想法，以及姐姐的心情，例如「姐姐認為妹妹是故意的，因此不想和她對話」、「姐姐仍未消氣，不想說話」。試卷到了同學手中，他們可能單純認為自己只是懶得抄寫那麼多文章內容，但其實老師的評分標準也並非無中生有，背後也必然有一套清晰的邏輯，才是公平合理的評分。

提升中文閱讀卷答題技巧方法2：掌握答題邏輯

又以「變化」、「改變」的題型為例，大部分人習慣只寫最後的結果，但這亦非準確的答案。我們習慣以日常對話的方式答題，忽略了平日說話時，我們會省卻了不少解釋。舉例來說，有時與久違的親戚碰面，對方會說：「你變瘦了！」簡單的一句話，言下之意是你之前體型較肥胖，因此再次見面，對方注意到你前後的分別，其完整的意思是：「你之前體型較胖，現在變得比以前瘦了。」補充了前句，才是完整的閱讀理解答案。譬如曾有考題問「哥哥的心情變化」，不少同學會回答「哥哥變得開心了」，卻沒有補充「之前哥哥因為比賽落敗而心情低落，經過老師開解後，哥哥變得開心了。」所謂「變化」，必須涵蓋前後差異，才是完整的答案。

這些閱讀理解的常見題型，要取得分數，重點不是在於「多閱讀課外書」、「多操練題目」，而是要理解背後答題邏輯，才明白為何需要摘錄相關內容，而不是諉過於人，埋怨老師「有時要人抄寫完整句子，有時又刪去我寫的內容」。說穿了，考試不一定能評定一個人的中文水平高低，但一定可以考驗一個人對於規則和標準的理解能力。只要懂得遊戲規則，奪分自然輕而易舉。

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

