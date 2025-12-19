利東街聖誕光影嘉年華 浪漫飄雪匯演/聖誕燈光音樂匯演/8米高LED聖誕樹︳聖誕好去處

聖誕好去處︳除了維港兩岸的燈飾，利東街的聖誕裝置同樣叫人期待。今年來到200米長的利東街林蔭步行街，上空掛滿巨型聖誕及聖誕球燈飾，就如走進隨意門，置身於繽紛奇幻、五光十色的歐洲嘉年華！今年仍有飄雪匯演，還有一班聖誕老人村角色於指定時間快閃驚喜現身，大家記住來參加這個聖誕派對，跟聖誕老人與朋友們打卡互動。

聖誕好去處︳利東街聖誕光影嘉年華璀璨登場

利東街「Luminous Carnival」運用了超過兩萬顆智能LED燈珠，於200米長的利東街林蔭步行街上空掛滿巨型聖誕及聖誕球燈飾，還打造八米高的華麗幻彩聖誕樹，LED聖誕樹金光閃閃，非常吸睛；更有直徑達7.5米的空中摩天輪，綴以絢麗的飛天熱氣球與優雅旋轉木馬，配合每晚上演的聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，光影於每晚5點30分隨悠揚聖誕音樂起動，每隔20分鐘華麗上演，就如參加了一個極盡視聽娛樂的聖誕派對。

（圖片來源：利東街）

而備受全城歡迎的「Let It Snow！」飄雪匯演今年亦會繼續登場，由即日起，逢周末（星期五、六及日）、平安夜、聖誕節與除夕夜，為大家打造難忘的白色聖誕時光，讓你與家人一同沉浸雪花紛飛的奇幻世界！當漫天白雪輕盈飄灑，與繽紛聖誕燈飾交相輝映，節慶大道瞬間化作冬日仙境，絕對是今個聖誕最值得打卡的浪漫熱點！將於12月20日及25日下午3:30pm及4:30pm（每場30分鐘）一班聖誕老人村角色還會快閃驚喜，聖誕老人、雪人、小精靈及薑餅人將會跟大家互動合照點燃無盡的節日喜悅！場內亦有多個商戶推出節日限定優惠，讓大家可以邊歎聖誕曲奇、咖啡邊打卡！

（圖片來源：利東街）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

利東街聖誕呈獻「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:00 - 23:00 （17:00亮燈）

地點：利東街林蔭步行街及中庭

*12月24 - 26、31日亮燈時間將延長至00:00

Luminous Symphony燈光音樂匯演

日期：即日起至2026年1月1日

時間：17:30 - 22:50 （每隔20分上演1節，每節3分鐘）

地點：利東街中庭

Let It Snow！飄雪匯演

日期： 12月19 - 20、24 - 26、31日（星期五至六、

平安夜、聖誕節及除夕夜）

時間：19:30、20:30、21:30 （每節15分鐘）

地點：利東街中庭

聖誕老人村快閃派對

日期：12月20、25日

時間：15:30 - 16:00、16:30 - 17:00

地點：利東街中庭

相關文章︳Merry Balloon巨型夢幻充氣樂園登陸西九 人氣15個IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充氣迷宮︳聖誕好去處