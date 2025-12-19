Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利東街聖誕光影嘉年華 浪漫飄雪匯演/聖誕燈光音樂匯演/8米高LED聖誕樹︳聖誕好去處

親子
更新時間：10:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-19 HKT

聖誕好去處︳除了維港兩岸的燈飾，利東街的聖誕裝置同樣叫人期待。今年來到200米長的利東街林蔭步行街，上空掛滿巨型聖誕及聖誕球燈飾，就如走進隨意門，置身於繽紛奇幻、五光十色的歐洲嘉年華！今年仍有飄雪匯演，還有一班聖誕老人村角色於指定時間快閃驚喜現身，大家記住來參加這個聖誕派對，跟聖誕老人與朋友們打卡互動。

聖誕好去處︳利東街聖誕光影嘉年華璀璨登場

利東街「Luminous Carnival」運用了超過兩萬顆智能LED燈珠，於200米長的利東街林蔭步行街上空掛滿巨型聖誕及聖誕球燈飾，還打造八米高的華麗幻彩聖誕樹，LED聖誕樹金光閃閃，非常吸睛；更有直徑達7.5米的空中摩天輪，綴以絢麗的飛天熱氣球與優雅旋轉木馬，配合每晚上演的聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，光影於每晚5點30分隨悠揚聖誕音樂起動，每隔20分鐘華麗上演，就如參加了一個極盡視聽娛樂的聖誕派對。

（圖片來源：利東街）
（圖片來源：利東街）

而備受全城歡迎的「Let It Snow！」飄雪匯演今年亦會繼續登場，由即日起，逢周末（星期五、六及日）、平安夜、聖誕節與除夕夜，為大家打造難忘的白色聖誕時光，讓你與家人一同沉浸雪花紛飛的奇幻世界！當漫天白雪輕盈飄灑，與繽紛聖誕燈飾交相輝映，節慶大道瞬間化作冬日仙境，絕對是今個聖誕最值得打卡的浪漫熱點！將於12月20日及25日下午3:30pm及4:30pm（每場30分鐘）一班聖誕老人村角色還會快閃驚喜，聖誕老人、雪人、小精靈及薑餅人將會跟大家互動合照點燃無盡的節日喜悅！場內亦有多個商戶推出節日限定優惠，讓大家可以邊歎聖誕曲奇、咖啡邊打卡！

（圖片來源：利東街）
（圖片來源：利東街）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

利東街聖誕呈獻「Luminous Carnival」
日期：即日起至2026年1月1日
時間：10:00 - 23:00 （17:00亮燈）
地點：利東街林蔭步行街及中庭
*12月24 - 26、31日亮燈時間將延長至00:00

Luminous Symphony燈光音樂匯演
日期：即日起至2026年1月1日
時間：17:30 - 22:50 （每隔20分上演1節，每節3分鐘）
地點：利東街中庭

Let It Snow！飄雪匯演
日期： 12月19 - 20、24 - 26、31日（星期五至六、 
平安夜、聖誕節及除夕夜）
時間：19:30、20:30、21:30 （每節15分鐘）
地點：利東街中庭

聖誕老人村快閃派對
日期：12月20、25日
時間：15:30 - 16:00、16:30 - 17:00
地點：利東街中庭

相關文章︳Merry Balloon巨型夢幻充氣樂園登陸西九 人氣15個IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充氣迷宮︳聖誕好去處

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
13小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
16小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
19小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
2小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
18小時前
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
即時中國
4小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
17小時前