沙田崇真中學2025/26小六升中講座暨同樂日 附活動詳情及參加方法︳中一入學26/27

位於大圍的沙田崇真中學是一所基督教資助男女校，以「信、望、愛」為校訓，注重培養學生在德、智、體、群、美、靈六育的均衡發展。學術方面，學校採用雙語教學模式，初中主要科目以英語授課，同時重視兩文三語的平衡發展。近年沙田崇真中學於DSE（香港中學文憑試）中成績亮麗，成為區內不少家長及學生心目中的升學首選。於2026年1月1日學校將舉辦沙田崇真中學2025 / 26小六升中講座暨同樂日，有興趣的家長可留意參加方法及活動內容。

中一入學26/27︳沙田崇真中學2025 / 26小六升中講座暨同樂日

沙田崇真中學採用雙語教學模式，主要科目以英語授課，重視兩文三語平衡發展，強調「全人教育」，致力於培養學生的品德，使他們在知識的學習上不僅專注於課本內容，更重視情感和社會責任的培養。近年學生於香港中學文憑試（DSE）表現優異，本地大學學位屢創新高，反映學校教學質素卓越，升大學率持續上升。

沙田崇真中學將舉辦「小六升中講座暨同樂日」，旨在為小六學生及家長提供升學資訊與校園體驗。活動內容包括申請入學講座、中英模擬面試（已截止報名）及藝術表演。與此同時，校方將在校園不同位置設立學校成就展、體育同樂、攤位遊戲、校舍參觀、學科活動、無人機體驗、手機程式體驗及3D立體打印示範，讓參與學生寓玩於學，也是家長實地了解該校基督教全人教育理念和校園環境的難得機會。

沙田崇真中學2025 / 26小六升中講座暨同樂日

日期：2026年1月1日（星期四）

地址：大圍美田路一號，名城屋苑平台

時間：13:00- 17:15（申請入學講座：場次一13:15-14:30、場次二16:00-17:15）

地點：二樓禮堂（申請入學講座）

*兩場申請入學講座內容相同，毋須登記取票，若禮堂滿座，來賓可到一樓小禮堂或在校園內觀看直播。

其他活動內容包括：學校成就展（前有蓋操場）、體育同樂（地下操場及五樓射箭場）、攤位遊戲（四樓課室）、校舍參觀及學科活動（各特別室）、無人機體驗（7-39戲劇暨電腦及機械人室）、手機程式體驗及3D立體打印示範（7-36多媒體學習室）

前往學校方法：

1. 大圍港鐵站F/G出口，經美田路入口乘升降機或樓梯到平台，或由圍方行人天橋前往名城，乘升降機或樓梯到平台，再沿有蓋走廊步行至學校。

2. 乘的士進入名城屋苑停車場，在學校停車場下車。（註：學校不設訪客車位）

