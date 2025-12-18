Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Merry Balloon巨型夢幻充氣樂園登陸西九 人氣15個IP角色打卡位/必玩7米滑梯/幻彩充氣迷宮︳聖誕好去處

親子
更新時間：12:17 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:17 2025-12-18 HKT

聖誕好去處︳西九文化區每年於聖誕節都極具氣氛，既有彷歐洲小鎮聖誕市集，巨型聖誕樹亦同場登場。今年西九藝術公園大還有「Merry Balloon Hong Kong」三大主題活動，除了叫人期待的香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園也於西九藝術公園大草坪開幕了，這裏有分為「巨型跳彈區」、「互動打卡區」，還設日間親子場與「黑夜彈跳派對」，大、小朋友一樣啱玩，即刻買飛，跟小朋友彈住過聖誕。

聖誕好去處︳Balloon Park巨型夢幻充氣樂園兩大主題區域 日夜接力玩

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陸西九藝術公園大草坪！場內設有兩大主題區域：「巨型跳彈區」與「互動打卡區」。「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括顛覆想像的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的浸沉式體驗；同場還有80米闊巨型跳彈區、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，放電一流！而「互動打卡區」就有7米高巨型充氣許願樹，大家可將6個不同願望：健康、愛情、家庭、事業、學業、財運投入樹上的星星內，來年將得到好運加持！周邊還有色彩繽紛的幻彩充氣迷宮，小朋友可以隨意玩「捉迷藏」。

（圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）

同場亦有多達15個人氣IP角色大型打卡裝置，包括愛心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲貓（Garfield）、香港重機（Hong Kong Machines）、LuLu豬（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公園Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪隊立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋頭（Potato Head）、燦子（SHO-CHAN）、海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。 

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

活動同時設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；而晚間場次「黑夜彈跳派對」則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友大開派對，於指定場次更有駐場DJ打碟，帶來震撼視聽享受，為派對加添狂熱氣氛！「Balloon Park」還貼心地特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下小朋友及其家長而設，家長們就可以安心讓幼兒隨意躍動玩樂了。

（圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）


「Balloon Park」門票

適用日期 90分鐘通行證（單人票價) 「幼童專場」*
．一般日子
2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日		 HK$168/ 90分鐘 HK$299/ 90分鐘
．特別日子
2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日		 HK$198/ 90分鐘 HK$355/ 90分鐘

*「幼童專場」包括一張成人門票（18歲或以上）及一張幼童門票 （身高120厘米或以下幼童）。

  • 幼童專場時段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40
  • 人人同樂時段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20
  • 黑夜彈跳派對：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜彈跳派對」駐場DJ 場次
日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）

「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園
日期：即日起至2026年1月11日
時間：09:30 - 22:40
地點：西九文化區藝術公園大草坪
門票：＞＞按此＜＜
 

