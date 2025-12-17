POP MART星星人登陸MOKO 完成3大互動體驗贏限量星星人禮品 平安夜打卡攞禮品︳聖誕好去處

聖誕好去處︳今個冬天，POP MART療癒系角色星星人首度登陸香港，以「美味時刻」系列萌爆烘焙造型現身於MOKO「滋味冬日派對」，為粉絲帶來一場充滿驚喜的甜蜜盛宴！場內有多個打卡位之餘，更有三大互動遊樂體驗，完成挑戰有機會贏取限量星星人專屬禮品！

聖誕好去處︳POP MART星星人滋味冬日派對 6大打卡位

MOKO「滋味冬日派對」內最吸睛莫過於五米高的「餅乾屋星星人」，將星星人放大200倍強勢坐鎮！餅乾屋屋頂還鋪滿糖霜雪，牆壁以餅乾砌成，還有奶油及糖果點綴。而屋前的「甜蜜共聚空間」擺滿節日美食，與「幸福蝴蝶酥星星人」坐在紅白餐桌旁打卡，溫馨幸福。

（圖片來源：MOKO）

靜坐在星星旁的「馬卡龍時刻星星人」，伴隨着悠揚音樂等大家來打卡！打翻星光牛奶的「咖啡牛奶浴星星人」、守在巨型「千影夢幻焗爐」的「強壯麵包星星人」、坐在彩色馬卡龍上的「抹茶奶油雪星星人」等也到場，讓大家如置身於夢幻的烘焙世界。

（圖片來源：MOKO）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

同場亦設有三大互動遊樂體驗，包括「星際彈珠台」、 「星星人牛角包夾夾樂」及「星光果醬大作戰」，挑戰粉絲們的手眼協調與身手，成功完成任務更有機會贏取限量星星人專屬禮品！商場於平安夜準備了聖誕小禮品，想要做要跟足指示在社交媒體上互動喇！

挑戰3大互動遊樂體驗，有機會贏取限量星星人專屬禮品！（圖片來源：MOKO）

MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10:00 - 22:00

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

互動遊戲

日期：12月24日至2026年1月1日

時間：15:00 - 22:00

換領詳情： 商場會員憑指定積分可換領遊戲卡1張，每完成1個任務將獲得1款星星人限定烘焙印章，集齊3個印章即可到L1顧客服務中心換領其中1款獨家限量星星人禮品，包括「星星人美味時刻貼紙包」或「星星人滋味派對透明小卡」。禮品數量有限，換完即止。

MOKO聖誕小禮品

日期：12月24日

時間：17:30 - 20:30

地點：MOKO新世紀廣場L4樓層JOY@MOKO

換領詳情： 商場會員追蹤MOKO其中一個社交平台（Facebook / Instagram /小紅書），並讚好指定帖文，即可換領。名額有限，換完即止。

