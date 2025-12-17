柏寧酒店自助餐激罕優惠第2位$121 聖誕自助餐任食龍蝦/鱈腳蟹/即開生蠔/聖誕火雞/自家製Gelato︳親子優惠

尚有不足10天便到聖誕節，節日氣氛日漸濃厚，真想快快到下星期，可以跟孩子去睇燈飾食聖誕大餐！今日（17日）有香港柏寧酒店自助餐推出激罕優惠，第2位只需$121，即可歎鱈蟹腳、原隻鮑魚，而聖誕自助餐亦有買二送一優惠，低至$396即可大歎龍蝦，自助晚餐更有龍蝦、鮑魚、生蠔！聖誕期間更設朕設有派對禮物、聖誕老人巡遊、魔術表演、小丑扭氣球等節目，小朋友可以吃得開心！即睇優惠詳情，早早預訂去歎大餐。

親子優惠︳柏寧酒店聖誕自助餐邊食邊玩 自助餐激罕優惠第2位$121

位於銅鑼灣的香港柏寧酒店PLAYT聖誕美食嘉年華自助餐將於即日至2026年1月1日推出，將有三道特色的即席製作菜式，包括香煎法國鴨肝配雜莓汁及乾果麵包多士（晚餐）、灸燒和牛壽司（午餐及晚餐）及酥皮蟹肉周打（晚餐）。另外亦有多款 經典聖誕美食，如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁。媽媽就必試海鹽芝士意式雪糕，孩子就可盡情歎聖誕朱古力樹頭蛋糕、人見人愛的聖誕薑餅人曲奇！同場還有即開時令生蠔（晚餐）、龍蝦（晚餐）、壽司（午餐及晚餐）、 刺身（午餐及晚餐）、泰式生蝦（午餐及晚餐）、花菇鴨掌扣原隻鮑魚（晚餐）等，愛吃海鮮必試。

（圖片來源：KKday）

聖誕特別活動

12 月 24、25 日 自助晚餐將設有派對禮物、聖誕老人巡遊、魔術表演、小丑扭氣球

12 月20-21, 24-26日 供應時間：首輪17:30-19:30，次輪 20:00-22:00

12 月31日 供應時間：首輪17:30-20:00，次輪20:30-23:00

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

而「自助午餐 - 鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒及無限暢飲指定飲品」將有雪蟹腳及精選海鮮，還有籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、燒西冷扒及燒羊脾，也有即蒸中式點心、鑊氣小炒最適合長老們，更可大歎自家製意式雪糕呢！至於「自助晚餐 - 鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮」更有新鮮即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳，必試脆口西班牙烤脆皮乳豬，甜品專區將加上楊枝金露、即制拿破崙，當然要試試酒店自家製Gelato雪糕及多款精緻甜點，更可無限添飲台式果茶呢！

（圖片來源：KKday）

同場還有「周末自助早午餐｜海鮮及無限𣈱飲有氣葡萄酒」優惠，可盡情食即開新鮮生蠔、凍龍蝦 、鱈腳蟹 和新鮮空運刺身，更新增西班牙風乾24個月白毛火腿配蜜瓜，亦有滋味中西熱食如慢烤西冷扒及燒羊脾、即蒸中式點心、海鮮拼盤等，還有氣葡萄酒和各款果汁等任飲、爸媽可乘機chill一chill！

（圖片來源：KKday）

【12.12 年終優惠｜第二位加HK$121】1月2 - 31日「鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒」自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期一至五 HK$671/位，第二位加HK$121，平均HK$396/位（原價 HK$1,007/2 位）

購買連結：＞＞按此＜＜



【12.12 年終優惠｜第二位加HK$121】1月2–31日自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠：星期一至四 HK$1067/位，第二位加HK$121，平均HK$594/位（原價 HK$1,733/2 位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【K12.12 年終優惠｜買二送一】聖誕美食嘉年華龍蝦、聖誕火雞自助午餐 (至1月1日)｜「鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒」平日自助午餐 (1月2日起)｜無限暢飲指定飲品｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期一至五HK$1,053起/3位，平均HK$351/位起（原價 HK$1,380/3位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【12.12 年終優惠｜買二送一】聖誕美食嘉年華自助晚餐 (至1月1日)｜「龍蝦 鮑魚 生蠔」海鮮自助晚餐 (1月2日起)｜無限暢飲指定飲品｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠：星期五至日HK$1791起 / 3位，平均每位HK$597（已包括加一服務費）（原價 HK$2,535/3 位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【12.12 年終優惠｜買二送一】「生蠔 龍蝦」海鮮週末自助早午餐（1月2日起）｜無限𣈱飲有氣葡萄酒 ｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：11:45 - 14:30

優惠：星期六日HK$1398起 / 3位，平均每位HK$466起（原價 HK$2304/3 位）

購買連結：＞＞按此＜＜



優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2025年12月17日12:00 至12月23日23:59

用餐日期：2026年1月2日至1月31日

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

*以上優惠價已包括原價加一服務費

