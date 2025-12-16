Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

LEGO親子聖誕流動劇場探索社區+迷你表演 跟「聖誕喵」分享願望嬴LEGO盒組︳聖誕好去處

親子
更新時間：16:11 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-16 HKT

爸媽們為孩子挑選了哪些聖誕禮物？LEGO可以拼砌出不同主題，讓小朋友展現無窮創意，是聖誕禮物的首選。今年LEGO將會於中環碼頭舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」，讓小朋友尋回玩樂樂趣之餘，更可一家人共享親子遊戲時光。即睇參加LEGO親子聖誕流動劇場方法，以及跟「聖誕喵」分享願望贏LEGO盒組作聖誕禮物方法。

聖誕好去處︳LEGO親子聖誕流動劇場探索社區+迷你表演

自2017年開始，LEGO於每年的聖誕節都會舉辦「Build to Give活動」，透過捐贈LEGO盒組為無數小朋友帶來喜悅。今年更會走到中環碼頭，舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」，在親子聖誕流動劇場中，可愛的節日角色聖誕喵（Cataclaws）將與一班小精靈夥伴，以共融式遊戲（Inclusive play）的方式，與三個主要角色：雪精靈、玩具兵團及小音樂家，於中環碼頭一帶冒險，藉着角色扮演、動作模仿、音樂演奏、顆粒拼砌等遊戲完成不同任務。小朋友可學習團隊合作精神，也可從中認識中環一帶的社區面貌。小朋友最後需合作進行一場迷你表演，家長就成最忠實的觀眾，跟子女度過一段溫馨且有意義的親子時光。 

（圖片來源：LEGO）
（圖片來源：LEGO）

點擊圖片瀏覽聖誕好去處詳情：

跟「聖誕喵」分享願望嬴LEGO盒組

除了參與親子聖誕流動劇場，於活動期間的周末在中環碼頭特設「Build To Give愛心拼砌站」，大家可一同拼砌並捐出LEGO心心，收集到心心將捐贈予多個服務對象，將愛心以不同的形式傳遞開去。此外，也可於即日至12月21日期間參與「寫信給聖誕喵」的活動，把願望及想說的話與「聖誕喵」分享，就可以收到「聖誕喵」的專屬回信喇！同時會於每周的來信中精選10封，被選中可獲得LEGO盒組作聖誕禮物呢！

（圖片來源：LEGO）
（圖片來源：LEGO）


LEGO親子聖誕流動劇場：聖誕喵的尋星之旅 
日期：12月20、21日
時間： 10:00 - 11:00、14:00 - 15:00 （4 - 6歲）； 12:00 - 13:00、16:00 - 17:00 （7 - 10歲）
地點：中環碼頭 
費用： $100 （將捐款予慈善機構Stage Edu Net Foundation）
報名連結：https://bit.ly/4pEqSVV
* 活動報名之捐款將全數撥捐予Stage Edu Net Foundation，以支持其教育及家庭發展工作；由於屬慈善捐款性質，報名一經確認，恕不設退款或改期。

相關文章︳聖誕親子活動5大推介：DIY聖誕愛心福袋/營火party/兒童職業體驗做小小咖啡師/自掘聖誕樹

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
7小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
20小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
23小時前
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
安德尊「女友」唔止宋芝齡？享齊人之福一拖三 《東周刊》獨家爆大王仲有兩個紅顏知己
即時娛樂
6小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
6小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
22小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
22小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
17小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
2025-12-15 14:00 HKT