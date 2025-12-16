LEGO親子聖誕流動劇場探索社區+迷你表演 跟「聖誕喵」分享願望嬴LEGO盒組︳聖誕好去處

爸媽們為孩子挑選了哪些聖誕禮物？LEGO可以拼砌出不同主題，讓小朋友展現無窮創意，是聖誕禮物的首選。今年LEGO將會於中環碼頭舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」，讓小朋友尋回玩樂樂趣之餘，更可一家人共享親子遊戲時光。即睇參加LEGO親子聖誕流動劇場方法，以及跟「聖誕喵」分享願望贏LEGO盒組作聖誕禮物方法。

聖誕好去處︳LEGO親子聖誕流動劇場探索社區+迷你表演

自2017年開始，LEGO於每年的聖誕節都會舉辦「Build to Give活動」，透過捐贈LEGO盒組為無數小朋友帶來喜悅。今年更會走到中環碼頭，舉辦首個親子聖誕流動劇場「聖誕喵的尋星之旅」，在親子聖誕流動劇場中，可愛的節日角色聖誕喵（Cataclaws）將與一班小精靈夥伴，以共融式遊戲（Inclusive play）的方式，與三個主要角色：雪精靈、玩具兵團及小音樂家，於中環碼頭一帶冒險，藉着角色扮演、動作模仿、音樂演奏、顆粒拼砌等遊戲完成不同任務。小朋友可學習團隊合作精神，也可從中認識中環一帶的社區面貌。小朋友最後需合作進行一場迷你表演，家長就成最忠實的觀眾，跟子女度過一段溫馨且有意義的親子時光。

跟「聖誕喵」分享願望嬴LEGO盒組

除了參與親子聖誕流動劇場，於活動期間的周末在中環碼頭特設「Build To Give愛心拼砌站」，大家可一同拼砌並捐出LEGO心心，收集到心心將捐贈予多個服務對象，將愛心以不同的形式傳遞開去。此外，也可於即日至12月21日期間參與「寫信給聖誕喵」的活動，把願望及想說的話與「聖誕喵」分享，就可以收到「聖誕喵」的專屬回信喇！同時會於每周的來信中精選10封，被選中可獲得LEGO盒組作聖誕禮物呢！

LEGO親子聖誕流動劇場：聖誕喵的尋星之旅

日期：12月20、21日

時間： 10:00 - 11:00、14:00 - 15:00 （4 - 6歲）； 12:00 - 13:00、16:00 - 17:00 （7 - 10歲）

地點：中環碼頭

費用： $100 （將捐款予慈善機構Stage Edu Net Foundation）

報名連結：https://bit.ly/4pEqSVV

* 活動報名之捐款將全數撥捐予Stage Edu Net Foundation，以支持其教育及家庭發展工作；由於屬慈善捐款性質，報名一經確認，恕不設退款或改期。

